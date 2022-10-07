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"F#CK YOU PUTIN": глава Минобороны Чехии Чернохова "поздравила" Путина с днем рождения. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
7 октября министр обороны Чехии Яна Чернохова опубликовала фото, на котором она одета в футболку с нецензурной надписью, посвященной российскому диктатору Владимиру Путину.
"Благодарю своих друзей из коллекции "Подарок Путину" за подарок для меня. Когда мне еще одеть их футболку, как ни 7 октября, и высказать свою гражданскую позицию в отношении одного из величайших преступников нашей эпохи. Мы скоро победим", - написала Чернохова в комментарии к фото, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Футболка, которую одела министр обороны Чехии, украшена надписью "F#CK YOU PUTIN".
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Покохав - то коли вона тобі дала.
Ванька-встанькаВолодька-зболотька, шо таке?
Приготуй собі пакет!
нє-нє... краще щось кумедніше...типу.... андон або тампон "вовка" в целофані )))))
В Москву поздравить Путина с днем рождения приехали лично президент Казахстана Токаев, президент Азербайджана Алиев, премьер-министр Армении Пашинян, президент Беларуси Лукашенко, президент Таджикистана Рахмон, президент Туркменистана Бердымухамедов, президент Узбекистана Мирзиеев.
ПТН - ПШН !
По этому поводу вспоминается шариковский тост: - "Желаю, чтобы все!"
Скажи, шо красуня! Навідміну від тебе, сцикуна.