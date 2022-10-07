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В Лимане обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Лимане и Святогорске приступили к эксгумации и перезахоронению погибших и умерших во время оккупации.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"В Лимане известно о двух захоронениях. Один из них насчитывает около двух сотен могил. По предварительной информации, это – одиночные могилы, где похоронены гражданские. На другом участке – братская могила, в которой, по оперативным данным, могут быть как военные, так и гражданские. Точное количество еще предстоит установить. Сейчас стражи порядка исследуют эти места и вскоре приступят к процессу эксгумации. Прошу всех воздержаться от комментариев относительно количества захороненных людей и причин их смерти до окончательных выводов экспертов.

Смотрите: В деоккупированном Лимане нашли более 50 свежих захоронений с гражданскими. ФОТОрепортаж

В Святогорском городском кладбище перезахоронили 21 тело – гражданские, погибшие в оккупации. Пока шли бои за Святогорск и оккупация, погибших закапывали на улицах и дворах. Все тела из числа перезахороненных сегодня идентифицированы и должным образом преданы земле. Пусть покоятся с миром - рашисты будут наказаны за каждую разрушенную, изуродованную и отнятую ими человеческую жизнь", - рассказал он.

В Лимане обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу, - ОВА 01
В Лимане обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу, - ОВА 02
В Лимане обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу, - ОВА 03
В Лимане обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу, - ОВА 04
В Лимане обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу, - ОВА 05
В Лимане обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу, - ОВА 06
В Лимане обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу, - ОВА 07
В Лимане обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу, - ОВА 08
В Лимане обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу, - ОВА 09
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Топ комментарии
+12
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07.10.2022 20:57
+10
Маска треба запросить на розкопки братьских могил
ПРОПОНУЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ особисто подзвонити Маску і запросити . І щоб ця розмовА була в присутності журналистів у прямому єфіри
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07.10.2022 21:11
+7
І ще Нобелівський комитет повним составом запросити до раскопок
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07.10.2022 21:13
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07.10.2022 20:57 Ответить
Ич, які ми розумні!
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07.10.2022 21:23 Ответить
то пішов би і навчив, як гинути війську правильно. певно для пуйла працюєш?
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07.10.2022 21:33 Ответить
Маска треба запросить на розкопки братьских могил
ПРОПОНУЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ особисто подзвонити Маску і запросити . І щоб ця розмовА була в присутності журналистів у прямому єфіри
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07.10.2022 21:11 Ответить
І ще Нобелівський комитет повним составом запросити до раскопок
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07.10.2022 21:13 Ответить
A kak eto mogli zdelat esli prezident strani vetot den vsex priglasil zarit shashlik, i ne ponikavat?
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07.10.2022 21:17 Ответить
в спам, орк
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07.10.2022 21:39 Ответить
Ошибаешься, никто тут такую моду, как ты сказал, даже близко не то, что не взял, а и даже о таком не подумал. Ты случаем не москаль?
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07.10.2022 21:54 Ответить
А, регистрация 14.08.22 - ПНХ каZап!
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07.10.2022 21:57 Ответить
отсюда вывод - идите в ЗСУ и будет вам счастье
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07.10.2022 22:49 Ответить
 
 