На сайте президента идет сбор подписей за присвоение командиру батальона "Карпатская Сич" Олегу Куцину звания Героя Украины (посмертно). ФОТО

На сайте официального представительства президента Украины зарегистрировали петицию о присвоении командиру батальона "Карпатская Сич" Олегу Куцину звания Героя Украины посмертно.

Об этом сообщил заместитель начальника штаба батальона "Карпатская Сич" Руслан Андрийко, передает Цензор.НЕТ.

"24 февраля 2022 г. Олег Куцин вместе с побратимами восстановил Добровольческий батальон "ОДЧ Карпатская Сич".

Проголосуй за Героя.

https://petition.president.gov.ua/petition/159880...

В первые месяцы войны это удержание позиций в Ирпене и Романовке и 4 спецоперации во главе с Олегом Куцином (Кумом) на Киевщине (в том числе зачистка Ирпеня, Стоянки и операция Neptutnus), будучи добровольцами, в сотрудничестве с 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев и других подразделений ВСУ, в ходе которых было уничтожено до 30 единиц вражеской техники, захвачено вражеское БМП и взят один пленный.

С 04.04.2022 "Карпатская Сич" была переведена на Изюмское направление.

06.04.2022 "Карпатская Сич" под шквальным огнем из различных средств поражения заняла позиции в селе Вернополье Харьковской области.

За первый месяц батальон отразил 5 попыток танкового штурма, уничтожил до 10 единиц вражеской техники, бойцы вступали в прямое сражение с разведывательно-диверсионными группами врага (в том числе в сотрудничестве с 93-й ОМБр "Холодный Яр").

19.05.2022 добровольческий батальон "Карпатская Сич" был реорганизован в 49-й Отдельный стрелковый батальон Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Куцин Олег Иванович стал первым в истории ВСУ командиром батальона в звании "младший лейтенант".

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За месяц были отражены 3 вражеских штурма, первый состоял из 20 вражеских танков, подбиты или уничтожены до 15 единиц вражеской техники, захвачено 1 БМП (в том числе в сотрудничестве с подразделением аэроразведки "Белый Волк" и 93-й ОМБр "Холодный Яр").

18.06.2022 "Карпатская Сич" по приказу Олега Куцина провела наступательные действия в направлении с. Мариуполь. В 5:00 штурмовые группы выдвинулись и успешно выполнили поставленные задачи. К 12.30 было завершено разминирование территории, село взято в окружение. В 13:00 началась зачистка села. Штурмовые группы вступили в контактный бой, завершили зачистку села без потерь в личном составе.

19.06.2022 Олег Куцин погиб вблизи одного из СП "Карпатской Сичи" в селе Вернополье Изюмского района Харьковской области в результате множественной минно-взрывной травмы. В последние минуты своей жизни Кум по-прежнему был с обычными солдатами "на нуле", не отсиживаясь в тылах.

Олег Куцин (Кум) посвятил борьбе за Украину 33 года жизни. Он первым вывесил сине-желтое знамя в 1989 году на Закарпатье. Участник Революции на граните и Революции достоинства.

В 2014 году Олег Куцин совместно с побратимами создал и возглавил отдельную добровольческую чету "Карпатская Сич". Командир возродил военную традицию "Карпатской Сечи" в 1938 году.

В 2014 - 2016 годах ОДЧ "Карпатская Сич" активно участвовала под командованием Олега Куцина в боях за Донецкий аэропорт, село Пески, село Опытное, шахту "Бутовка" и село Водяное.

За время войны с московским врагом Олег Куцин-Кум на своем примере воспитал сотни воинов. Многие из них получили военный опыт и стали офицерами", - рассказал он.

Петиция была зарегистрирована 15 августа. На 7 октября петиция набрала 9074 подписи из 25 тысяч необходимых для рассмотрения. Для сбора требуемого количества подписей осталось 39 дней. Поддержать петицию о присвоении командиру "Карпатской Сичи", Куцину Олегу Ивановичу, звания Героя Украины (посмертно) можно здесь.



