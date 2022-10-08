РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5331 посетитель онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
7 782 10
война (47303) Герой_Украины (397) Зеленский (16627) петиция (326) добровольцы (1035) ВСУ (5210)

На сайте президента идет сбор подписей за присвоение командиру батальона "Карпатская Сич" Олегу Куцину звания Героя Украины (посмертно). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На сайте официального представительства президента Украины зарегистрировали петицию о присвоении командиру батальона "Карпатская Сич" Олегу Куцину звания Героя Украины посмертно.

Об этом сообщил заместитель начальника штаба батальона "Карпатская Сич" Руслан Андрийко, передает Цензор.НЕТ.

"24 февраля 2022 г. Олег Куцин вместе с побратимами восстановил Добровольческий батальон "ОДЧ Карпатская Сич".

Проголосуй за Героя.

https://petition.president.gov.ua/petition/159880...

В первые месяцы войны это удержание позиций в Ирпене и Романовке и 4 спецоперации во главе с Олегом Куцином (Кумом) на Киевщине (в том числе зачистка Ирпеня, Стоянки и операция Neptutnus), будучи добровольцами, в сотрудничестве с 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев и других подразделений ВСУ, в ходе которых было уничтожено до 30 единиц вражеской техники, захвачено вражеское БМП и взят один пленный.

С 04.04.2022 "Карпатская Сич" была переведена на Изюмское направление.

06.04.2022 "Карпатская Сич" под шквальным огнем из различных средств поражения заняла позиции в селе Вернополье Харьковской области.

За первый месяц батальон отразил 5 попыток танкового штурма, уничтожил до 10 единиц вражеской техники, бойцы вступали в прямое сражение с разведывательно-диверсионными группами врага (в том числе в сотрудничестве с 93-й ОМБр "Холодный Яр").

19.05.2022 добровольческий батальон "Карпатская Сич" был реорганизован в 49-й Отдельный стрелковый батальон Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Куцин Олег Иванович стал первым в истории ВСУ командиром батальона в звании "младший лейтенант".

Смотрите также: В Украине погиб 23-летний военнослужащий из Ирландии. ФОТО

За месяц были отражены 3 вражеских штурма, первый состоял из 20 вражеских танков, подбиты или уничтожены до 15 единиц вражеской техники, захвачено 1 БМП (в том числе в сотрудничестве с подразделением аэроразведки "Белый Волк" и 93-й ОМБр "Холодный Яр").

18.06.2022 "Карпатская Сич" по приказу Олега Куцина провела наступательные действия в направлении с. Мариуполь. В 5:00 штурмовые группы выдвинулись и успешно выполнили поставленные задачи. К 12.30 было завершено разминирование территории, село взято в окружение. В 13:00 началась зачистка села. Штурмовые группы вступили в контактный бой, завершили зачистку села без потерь в личном составе.

19.06.2022 Олег Куцин погиб вблизи одного из СП "Карпатской Сичи" в селе Вернополье Изюмского района Харьковской области в результате множественной минно-взрывной травмы. В последние минуты своей жизни Кум по-прежнему был с обычными солдатами "на нуле", не отсиживаясь в тылах.

Олег Куцин (Кум) посвятил борьбе за Украину 33 года жизни. Он первым вывесил сине-желтое знамя в 1989 году на Закарпатье. Участник Революции на граните и Революции достоинства.

В 2014 году Олег Куцин совместно с побратимами создал и возглавил отдельную добровольческую чету "Карпатская Сич". Командир возродил военную традицию "Карпатской Сечи" в 1938 году.

В 2014 - 2016 годах ОДЧ "Карпатская Сич" активно участвовала под командованием Олега Куцина в боях за Донецкий аэропорт, село Пески, село Опытное, шахту "Бутовка" и село Водяное.

За время войны с московским врагом Олег Куцин-Кум на своем примере воспитал сотни воинов. Многие из них получили военный опыт и стали офицерами", - рассказал он.

Петиция была зарегистрирована 15 августа. На 7 октября петиция набрала 9074 подписи из 25 тысяч необходимых для рассмотрения. Для сбора требуемого количества подписей осталось 39 дней. Поддержать петицию о присвоении командиру "Карпатской Сичи", Куцину Олегу Ивановичу, звания Героя Украины (посмертно) можно здесь.

На сайте президента идет сбор подписей за присвоение командиру батальона Карпатская Сич Олегу Куцину звания Героя Украины (посмертно) 01
На сайте президента идет сбор подписей за присвоение командиру батальона Карпатская Сич Олегу Куцину звания Героя Украины (посмертно) 02
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
А чого досі немає нагороди? Чому тільки лисим ********* з 95ого квартала видаємо и продажним шалавам з тсн и 1+1?
показать весь комментарий
07.10.2022 23:07
+15
Підтримую!
показать весь комментарий
07.10.2022 23:05
+14
Це справжній Народний Герой України!
Слава Олегу Куцину! Герою навіки слава!
показать весь комментарий
07.10.2022 23:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підтримую!
показать весь комментарий
07.10.2022 23:05 Ответить
А чого досі немає нагороди? Чому тільки лисим ********* з 95ого квартала видаємо и продажним шалавам з тсн и 1+1?
показать весь комментарий
07.10.2022 23:07 Ответить
Нехай стає в чергу. Кошового і компанію ще не "озвєзділі", а в них заслуги куди як більше.
показать весь комментарий
07.10.2022 23:09 Ответить
А він сам не здогадається, чи у нього герої кривляються в телевізорі?
показать весь комментарий
07.10.2022 23:09 Ответить
Це справжній Народний Герой України!
Слава Олегу Куцину! Герою навіки слава!
показать весь комментарий
07.10.2022 23:13 Ответить
Чому не питав чи давать Кошовому медальку??
показать весь комментарий
07.10.2022 23:13 Ответить
Підтримую ++++++‼️‼️
показать весь комментарий
08.10.2022 00:22 Ответить
.
показать весь комментарий
08.10.2022 00:30 Ответить
Олег Куцин закликав *Боротись за Україну на відстані простягнутої руки*. Тобто не лише заявами і закликами проти далеких недругів, а й впливати на простір поруч себе, робити його зміст дійсно українським і прибирати якомога ретельніше імперську пропаганду, наративи та їх носіїв. На жаль, вистачає пристосуванців, які в стилі балабола арестовича заради хайпу - самопіару кидають на публіку пафосні гасла, а в житті тривалий час своєю діяльністю (чи навпаки - цинічною бездіяльністю) допомагають різним пропагандонам *харошей для украинцев российской империи* та фальсифікаторам української історії. Тож маємо зробити так, аби громадянсько - державницька мудрість Олега набула якнайбільшого поширення. А його пам'ять була справедливо увічнена найвищим державним визнанням ...
показать весь комментарий
08.10.2022 00:40 Ответить
Ну пипец какой сюр! На сайте *********** голосуют, дать ли звание героя Герою! Зато тем, кто торгует своим *****м в телике и прославляет дупу великого Янэлохбоготовлюофшорыдлявтэчи и делают дебильные татушки и тырят гуманитарку - награждают направо и налево. ,,Дать героя или не дать?"- вот в чём вопрос пля
показать весь комментарий
08.10.2022 07:12 Ответить
 
 