РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5331 посетитель онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Волонтеры для армии
5 270 29
благотворительность (553) военные учения (3276) волонтеры (2545) Притула Сергей (82)

Фонд Сергея Притулы и школа Боривитер подготовили первые выпуски украинских воинов, в частности, по направлениям военной связи и управления гражданскими БПЛА в военных условиях. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Фонд Сергея Притулы и военная школа Боривитер подготовили первые выпуски украинских воинов по многим направлениям, включая управление гражданскими БПЛА в военных условиях, военную связь, системы управления боем, военное управление.

Об этом рассказал шоумен и волонтер Сергей Притула, передает Цензор.НЕТ.

"Люблю таким похвастаться!!

Есть результаты первого месяца сотрудничества с Боривитер - военная школа, которая интенсивно и совершенно безвозмездно занимается подготовкой военнослужащих Украины по многим направлениям, среди которых: управление гражданскими БпЛА в военных условиях, военная связь, системы управления боем, военное управление.

Отчитываюсь, и сразу говорю, что результатами чрезвычайно польщен!!!

Цифры по программам обучения:

Военный процесс принятия решений и планирования (MDMP) – двухнедельный курс для 22 курсантов: командование и штаб подразделения ССО.

Использование гражданских БПЛА в военных условиях – проведены учения 220+ военных. Эта программа реализуется школой благодаря сотрудничеству с Минцифрой и нашим фондом.

Использование DJI Matrice 300 в военных условиях – качественно подготовили экипажи для работы (около 20 человек), также помогли и с оборудованием.

Читайте: Благодаря "народному спутнику" поддержка из космоса приносит результаты на поле боя. За 2 дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект, - Резников

Основы военной связи – за месяц подготовлено 85 курсантов.

Радиоэлектронная разведка (РЭР) – проведен первый 2 недельный курс. Подготовили 4 экипажа по 5 человек, которые уже работают на позициях.

Провели 3 интенсивности по работе и установке "ПК Крапива" (программа для артиллеристов, помогает точно наводиться на цели) для 234 военных из разных подразделений.

Военная топография – выпустили первый курс из 26 слушателей.

И это только начало, у Школы и у нашего Фонда большие планы будут добавляться новые направления и расширяться курсы по уже существующим.

Следствием будут не только сохранившиеся жизни наших военных, но и более длительная продолжительность использования дорогостоящих гаджетов, которые мы за ваши средства закупаем для украинской армии!

А это уже об ответственном отношении к каждой копейке, которую вы отдаете в поддержку Армии!

Как говорят в Школе Боривитер – "Враг больше, мы должны быть эффективнее!"

И мы будем!

В том числе и с вашей помощью, потому что все обучающие программы возможны благодаря вашим пожертвованиям!

Внести свой вклад можно здесь:

https://prytulafoundation.org/uk/projects/boryviter" - отчитался Притула.

Фонд Сергея Притулы и школа Боривитер подготовили первые выпуски украинских воинов, в частности, по направлениям военной связи и управления гражданскими БПЛА в военных условиях 01
Фонд Сергея Притулы и школа Боривитер подготовили первые выпуски украинских воинов, в частности, по направлениям военной связи и управления гражданскими БПЛА в военных условиях 02
Фонд Сергея Притулы и школа Боривитер подготовили первые выпуски украинских воинов, в частности, по направлениям военной связи и управления гражданскими БПЛА в военных условиях 03
Фонд Сергея Притулы и школа Боривитер подготовили первые выпуски украинских воинов, в частности, по направлениям военной связи и управления гражданскими БПЛА в военных условиях 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Перша Леді України придбала для ЗСУ тягач Oshkosh M107 разом з причепом Broshius LLT. А її чоловік знову "піариться".

Бажаєте допомогти? Переходьте на сторінку Юрій Бірюков. Там є усі необхідні реквізити..
показать весь комментарий
08.10.2022 00:28
+6
цивільні курсанти платять школі, школа платить викладачам, викладачі навчають платно цивільних курсантів.

другий варіянт.

фундація притули платить школі, школа платить викладачам, викладачі навчають безоплатно військових.

тепер хотілося б зрозуміти що на вас вплинуло що ви назвали притулу мудаком.
показать весь комментарий
08.10.2022 01:34
+5
Звернення до Сергія Притули:
Почніть збір коштів на
кіллера для відомої всім особи.
Народ готовий скинутись!!!
показать весь комментарий
08.10.2022 00:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перша Леді України придбала для ЗСУ тягач Oshkosh M107 разом з причепом Broshius LLT. А її чоловік знову "піариться".

Бажаєте допомогти? Переходьте на сторінку Юрій Бірюков. Там є усі необхідні реквізити..
показать весь комментарий
08.10.2022 00:28 Ответить
Добре , що у Маричкі гроші є. Хай купляє щє.
показать весь комментарий
08.10.2022 02:17 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 02:21 Ответить
в каком то роде да - подсказать в каком или сам догадаешься?
-правильно он тоже клоун и тоже пздит деньги у почитателей
показать весь комментарий
08.10.2022 02:37 Ответить
Там не зовсім так - Петро ж казав - ваш міліон і мій міліон, і все купимо. І головне - люди дають. Довіряють Порошенко. А зелені знов мільярди планують на асфальт, замість зимового одягу, ПНБ 4-го покоління, аптечок натівских.....
показать весь комментарий
08.10.2022 02:56 Ответить
У тебе щось з пам'яттю стало. Притула ніколи не був "зеленим". Він був у "Голосі" Вакарчука. Потім створив свою політичну партію. І на наступних виборах, після війни , ми побачимо хто, скільки , та кому народ довіряє.
показать весь комментарий
08.10.2022 06:51 Ответить
Я про владу.
показать весь комментарий
08.10.2022 08:04 Ответить
А шо зелені вже в минулому. Дай Бог.
показать весь комментарий
08.10.2022 08:27 Ответить
цивільні курсанти платять школі, школа платить викладачам, викладачі навчають платно цивільних курсантів.

другий варіянт.

фундація притули платить школі, школа платить викладачам, викладачі навчають безоплатно військових.

тепер хотілося б зрозуміти що на вас вплинуло що ви назвали притулу мудаком.
показать весь комментарий
08.10.2022 01:34 Ответить
Невіглас.
показать весь комментарий
08.10.2022 02:20 Ответить
Щось мені здається що ти порохобот .
показать весь комментарий
08.10.2022 01:36 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 02:24 Ответить
а почём билборды и за какие деньги?насобирал?
показать весь комментарий
08.10.2022 02:25 Ответить
Звернення до Сергія Притули:
Почніть збір коштів на
кіллера для відомої всім особи.
Народ готовий скинутись!!!
показать весь комментарий
08.10.2022 00:44 Ответить
той, хто замість байрактара придбав супутник, зараз хвалиться тім, що допомагає вивчати цивільні дрони.
Фейерично.
показать весь комментарий
08.10.2022 01:58 Ответить
Хвалиться? З чого ти узяв?
"Памерещилось"?
показать весь комментарий
08.10.2022 02:23 Ответить
Статтю читав?
чи мимо біг?
показать весь комментарий
08.10.2022 18:35 Ответить
Молодець Притула. Головне без випєндрьожа , та без фото з фейсом на цілий екран. Як це ********** робити деякі.
показать весь комментарий
08.10.2022 02:28 Ответить
Он, канешно, маладец.

Но личный пиар делает на всем.

Волонтеры люди порядочные. Это они подставляют ВСУ своё плечо уже восьмой год.
Украина должна победить.
И я верю, что так оно и будет.

Но, Притулу я знаю только как телеведущего развлекательных шоу. Хотел бы ошибиться, но с ним в разведку я бы не пошёл».
показать весь комментарий
08.10.2022 05:26 Ответить
А шо там притулинский супутнык на который собирали всем миром? Он есть или его можно увидеть только во сне?
показать весь комментарий
08.10.2022 06:45 Ответить
Він на орбіті, з землі його не видно.
показать весь комментарий
08.10.2022 06:52 Ответить
Господи, все не так нашим людям. Ну нехай собі піариться, аби діло робив
показать весь комментарий
08.10.2022 07:29 Ответить
Marie, так в том то и дело, что Дел НЕТ!

А есть «личный интерес». Лавры лидера 95 квартала, вскружили голову Серожи П
показать весь комментарий
08.10.2022 18:11 Ответить
 
 