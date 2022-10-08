Фонд Сергея Притулы и школа Боривитер подготовили первые выпуски украинских воинов, в частности, по направлениям военной связи и управления гражданскими БПЛА в военных условиях. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Фонд Сергея Притулы и военная школа Боривитер подготовили первые выпуски украинских воинов по многим направлениям, включая управление гражданскими БПЛА в военных условиях, военную связь, системы управления боем, военное управление.
Об этом рассказал шоумен и волонтер Сергей Притула, передает Цензор.НЕТ.
"Люблю таким похвастаться!!
Есть результаты первого месяца сотрудничества с Боривитер - военная школа, которая интенсивно и совершенно безвозмездно занимается подготовкой военнослужащих Украины по многим направлениям, среди которых: управление гражданскими БпЛА в военных условиях, военная связь, системы управления боем, военное управление.
Отчитываюсь, и сразу говорю, что результатами чрезвычайно польщен!!!
Цифры по программам обучения:
Военный процесс принятия решений и планирования (MDMP) – двухнедельный курс для 22 курсантов: командование и штаб подразделения ССО.
Использование гражданских БПЛА в военных условиях – проведены учения 220+ военных. Эта программа реализуется школой благодаря сотрудничеству с Минцифрой и нашим фондом.
Использование DJI Matrice 300 в военных условиях – качественно подготовили экипажи для работы (около 20 человек), также помогли и с оборудованием.
Основы военной связи – за месяц подготовлено 85 курсантов.
Радиоэлектронная разведка (РЭР) – проведен первый 2 недельный курс. Подготовили 4 экипажа по 5 человек, которые уже работают на позициях.
Провели 3 интенсивности по работе и установке "ПК Крапива" (программа для артиллеристов, помогает точно наводиться на цели) для 234 военных из разных подразделений.
Военная топография – выпустили первый курс из 26 слушателей.
И это только начало, у Школы и у нашего Фонда большие планы будут добавляться новые направления и расширяться курсы по уже существующим.
Следствием будут не только сохранившиеся жизни наших военных, но и более длительная продолжительность использования дорогостоящих гаджетов, которые мы за ваши средства закупаем для украинской армии!
А это уже об ответственном отношении к каждой копейке, которую вы отдаете в поддержку Армии!
Как говорят в Школе Боривитер – "Враг больше, мы должны быть эффективнее!"
И мы будем!
В том числе и с вашей помощью, потому что все обучающие программы возможны благодаря вашим пожертвованиям!
Внести свой вклад можно здесь:
https://prytulafoundation.org/uk/projects/boryviter" - отчитался Притула.
Пожалуйста, подождите...
Бажаєте допомогти? Переходьте на сторінку Юрій Бірюков. Там є усі необхідні реквізити..
-правильно он тоже клоун и тоже пздит деньги у почитателей
другий варіянт.
фундація притули платить школі, школа платить викладачам, викладачі навчають безоплатно військових.
тепер хотілося б зрозуміти що на вас вплинуло що ви назвали притулу мудаком.
Почніть збір коштів на
кіллера для відомої всім особи.
Народ готовий скинутись!!!
Фейерично.
"Памерещилось"?
чи мимо біг?
Но личный пиар делает на всем.
Волонтеры люди порядочные. Это они подставляют ВСУ своё плечо уже восьмой год.
Украина должна победить.
И я верю, что так оно и будет.
Но, Притулу я знаю только как телеведущего развлекательных шоу. Хотел бы ошибиться, но с ним в разведку я бы не пошёл».
А есть «личный интерес». Лавры лидера 95 квартала, вскружили голову Серожи П