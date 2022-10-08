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война (47303) обстрел (20439) Сумская область (1875) вертолёт (1037)

Российские вертолеты выпустили 18 ракет по территории Сумщины, погиб человек, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

7 октября войска РФ обстреляли территорию Сумской области из артиллерии и вертолетов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Российские вертолеты выпустили 18 ракет по территории Сумщины, погиб человек, - ОВА 01

"Россияне выпустили 84 боеприпаса по нашей территории. Из которых: мины, снаряды и 18 ракет, выпущенных из вертолётов, с территории РФ.

Под вражеским огнем оказались: Хотинская, Краснопольская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Великописаревская громады.

Российские вертолеты выпустили 18 ракет по территории Сумщины, погиб человек, - ОВА 02

Больше разрушений в Краснопольской громаде. Повреждены дома, железнодорожные пути. Также во время утреннего ракетного удара погиб 51-летний местный гражданский мужчина", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Последствия российских обстрелов приграничья Черниговщины и Сумщины. ФОТОрепортаж

Российские вертолеты выпустили 18 ракет по территории Сумщины, погиб человек, - ОВА 03
Российские вертолеты выпустили 18 ракет по территории Сумщины, погиб человек, - ОВА 04
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Мразота кацапська , коли ж ви всі здохнете ??
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08.10.2022 00:25 Ответить
Сумно. Сумно що гинуть люди. Сумна що політики й досі не спроможні вивезти людей у належне житло та умови з теріторії яка поблизу рашистів.
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08.10.2022 00:31 Ответить
ответку нє ?
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08.10.2022 00:32 Ответить
не догадались погранцам стингеры выдать?
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08.10.2022 04:34 Ответить
А що робити з артою, яка лупить з рашки?
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08.10.2022 06:38 Ответить
Кожен день (!) стріляють по Сумщині!!!!
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08.10.2022 06:25 Ответить
А по території курщини нічого не прилітає
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08.10.2022 08:27 Ответить
 
 