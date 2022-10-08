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"На Крымском мосту включили плановое отопление": реакция соцсетей на взрыв вблизи Керчи. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
8 октября утром на Крымском мосту произошел пожар в результате взрыва. В соцсетях креативно отреагировали на это событие.
В телеграм-канале Цензор.НЕТ собрали для вас самые свежие фотожабы (и 1 заявление из прошлого).
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+49 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий08.10.2022 10:34
+32 Юрий Хорошунов
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+23 Ksenia VB
показать весь комментарий08.10.2022 10:31
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Тобто міст
Під нев кацапа стояла
Під нев кацапа стояла
- Валер..так хочется к кофе тостик...горячий...
- мостик? горящий? та без проблем !!!
А про 200 км - ти прибрехав - тролику касапский.