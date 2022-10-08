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"На Крымском мосту включили плановое отопление": реакция соцсетей на взрыв вблизи Керчи. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

кримський,міст

8 октября утром на Крымском мосту произошел пожар в результате взрыва. В соцсетях креативно отреагировали на это событие.

В телеграм-канале Цензор.НЕТ собрали для вас самые свежие фотожабы (и 1 заявление из прошлого).
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Топ комментарии
+49
- доброе утро, родная...
- Валер..так хочется к кофе тостик...горячий...
- мостик? горящий? та без проблем !!!
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08.10.2022 10:34
+32
Знімаю капелюха перед українською винахідливістю. Кацапи чекали ракетного удару, а тут таке... Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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08.10.2022 10:32
+23
Лупайте сю скалу.
Тобто міст
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08.10.2022 10:31
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Лупайте сю скалу.
Тобто міст
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08.10.2022 10:31 Ответить
Горіла моста палала
Під нев кацапа стояла
Під нев кацапа стояла
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08.10.2022 11:30 Ответить
Знімаю капелюха перед українською винахідливістю. Кацапи чекали ракетного удару, а тут таке... Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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08.10.2022 10:32 Ответить
а це й були прльоти...два!
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08.10.2022 10:34 Ответить
самое прикольное со стороны Черного моря... а если точнее со стороны Турции.. похоже Эрдогану не понравился стол на ДР Путинав Москве...
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08.10.2022 10:57 Ответить
Плановое отопление, плавно перешло в затопление)
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08.10.2022 10:33 Ответить
- доброе утро, родная...
- Валер..так хочется к кофе тостик...горячий...
- мостик? горящий? та без проблем !!!
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08.10.2022 10:34 Ответить
Залужний знову мутить двіж ???
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08.10.2022 10:51 Ответить
Во всех ресторанах и караоке страны - самая востребованная композиция - Вадим Байков "Горят мосты".
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08.10.2022 10:37 Ответить
Херня якась! Зараз актуально и популярно,,Діп Перпл,,-,,Дим над водою,,!
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08.10.2022 11:23 Ответить
1000500%
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08.10.2022 11:54 Ответить
,, что тебе сниться, крейсер аврора--- ведь на подходе седьмое число... ,
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08.10.2022 10:37 Ответить
ты долбень безмоглый,на суще жд ветка простреливаеться только так ,основная артерия это мост и это была только пристрелка.
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08.10.2022 10:39 Ответить
Единственный не грамотный дегенерат тут ТЫ !!!! Ты долбень, карты железных дорог посмотри. Йовбак - правельный ник
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08.10.2022 10:46 Ответить
«Йовбак» - це такий діагноз. А чмошнік цей за Трампа активно вболіває, короче запорєбрік детектед.
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08.10.2022 11:09 Ответить
во ты дебил дебильный, война с 2014 чучело боневбігшее
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08.10.2022 11:43 Ответить
бидло безмозгле, Бидло!!!)) Підписуватись під коментарем , не обов'язково .. .
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08.10.2022 10:46 Ответить
Не дивуйтесь. Мадяри вони такі.
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08.10.2022 10:50 Ответить
Те, що ви підари.
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08.10.2022 11:06 Ответить
Какое ты конченое!!! почему ты у папы на трусах не высох дебилоид ??? Вот такие не высохшие на трусах и творят всякую дичь в мире. Такой же не высохший в кремле сидит
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08.10.2022 11:46 Ответить
Після взяття Херсона - ВХІД до Криму взятий під вогневий контроль хаймарсів.
А про 200 км - ти прибрехав - тролику касапский.
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08.10.2022 10:54 Ответить
Так, цей йовбак - кацапський троль, зареєстрований 04.10.22. Ця новина його сильно стурбувала, як путіноїда, ось він себе й видав
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08.10.2022 11:19 Ответить
А шо, мнє нравіцца такой мост... Кацапі, а вам ???
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08.10.2022 10:50 Ответить
Тут же питання не скільки в порушенні логістики Криму, бо міст рано чи пізно відновлять. Тут основний ефект в ударі по міжнародному іміджеві та у тому, щоб ткнути рашку мордою в лайно і показати всьому світомі, чого вартує дуте "вЯлічіє" рашки, її армія, ППО та її "мегапроєкти" із гівна і гілок😁😁😁
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08.10.2022 11:20 Ответить
Красівоє...(с)

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08.10.2022 11:27 Ответить
 
 