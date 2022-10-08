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Правоохранители-предатели убежали из Волчанска, бросив свою российскую форму и оружие. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сотрудники ГБР установили личности десяти правоохранителей, которые во время российской оккупации Волчанска Харьковской области согласились работать на врага. Убегая, они оставили российскую форму и амуницию.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"При проведении 16 санкционированных судом обысков по месту жительства правоохранителей, обнаружена и изъята форменная одежда полиции РФ; символика оккупационных войск; георгиевские ленты; пропагандистские газеты; компьютерная техника; флеш-накопители; оружие, в том числе незаконно изъятое у местного и т.д. Продолжаются следственные действия, в частности, принимаются меры по задержанию предателей", - говорится в сообщении.

Решается вопрос относительно сообщения бывшим правоохранителям о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет офис Генерального прокурора.

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Правоохранители-предатели убежали из Волчанска, бросив свою российскую форму и оружие 01

Правоохранители-предатели убежали из Волчанска, бросив свою российскую форму и оружие 02

Правоохранители-предатели убежали из Волчанска, бросив свою российскую форму и оружие 03

Правоохранители-предатели убежали из Волчанска, бросив свою российскую форму и оружие 04

Правоохранители-предатели убежали из Волчанска, бросив свою российскую форму и оружие 05

Правоохранители-предатели убежали из Волчанска, бросив свою российскую форму и оружие 06

Правоохранители-предатели убежали из Волчанска, бросив свою российскую форму и оружие 07
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Фу
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08.10.2022 13:30 Ответить
Переоделись. Трансвеститы?
Любопытно уточнить у специалистов, что это за разновидность кроссдрессига.
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08.10.2022 13:36 Ответить
Рузьге!
Користуйтеся сервісом Втік-Ток!
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08.10.2022 13:43 Ответить
Мразота продажна , вас всеодно знайдуть , куди б ви не сховались 😡
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08.10.2022 14:03 Ответить
И восстановят на работе как мера города Южный на той же харьковщине
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08.10.2022 14:28 Ответить
А портянки хде ?!
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08.10.2022 14:22 Ответить
качество формы хуже китайского с рынка, совсем не наследники советского
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08.10.2022 14:34 Ответить
ре-Форма від кутюр'є авакова...
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08.10.2022 15:47 Ответить
Айайай, всьо, ну всьо шо нажито не посильным трудом...
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08.10.2022 15:56 Ответить
 
 