Правоохранители-предатели убежали из Волчанска, бросив свою российскую форму и оружие. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудники ГБР установили личности десяти правоохранителей, которые во время российской оккупации Волчанска Харьковской области согласились работать на врага. Убегая, они оставили российскую форму и амуницию.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"При проведении 16 санкционированных судом обысков по месту жительства правоохранителей, обнаружена и изъята форменная одежда полиции РФ; символика оккупационных войск; георгиевские ленты; пропагандистские газеты; компьютерная техника; флеш-накопители; оружие, в том числе незаконно изъятое у местного и т.д. Продолжаются следственные действия, в частности, принимаются меры по задержанию предателей", - говорится в сообщении.
Решается вопрос относительно сообщения бывшим правоохранителям о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет офис Генерального прокурора.
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