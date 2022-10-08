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Новости Фото Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26022) ФСБ (1866) эвакуация (1759) Керченский мост (339)

ФСБ РФ заранее приказала оккупационным властям Крыма готовиться к эвакуации, предусмотрен и случай уничтожения Керченского моста. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Приказ ФСБ от 2 сентября предусматривает, в частности, что эвакуация после уничтожения Керченского моста будет производиться на плавсредствах.

Об этом идет речь в телеграм-канале Цензор.НЕТ.

ФСБ РФ заранее приказала оккупационным властям Крыма готовиться к эвакуации, предусмотрен и случай уничтожения Керченского моста 01
ФСБ РФ заранее приказала оккупационным властям Крыма готовиться к эвакуации, предусмотрен и случай уничтожения Керченского моста 02

Читайте: В результате взрывов и пожара на Крымском мосту погибли три человека, - Следком РФ

В опубликованном документе говорится:

- о "прорыве линии обороны на южном направлении", требующей эвакуации кремлевских чиновников и местного гестапо в Россию срочно,

- что эвакуация после уничтожения Керченского моста будет осуществляться на плавсредствах – по сути, моторных лодках.

Есть также ряд интересных рекомендаций от Москвы: например, взорвать военные предприятия и боекомплект в случае необходимости.

Также смотрите: Как выглядит Крымский мост после взрыва. ВИДЕО

Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел пожар в результате взрыва. По версии россиян, подрыв грузовика привел к возгоранию 7 топливных цистерн и частичному обрушению двух пролетов моста.

По версии россиян, пожар возник из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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Топ комментарии
+22
Мышеловка захлопнулась, бесплатный сыр закончился.
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08.10.2022 14:55
+19
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08.10.2022 15:00
+18
Уявляю обісраного Гобліна на моторці)
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08.10.2022 14:56
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Мышеловка захлопнулась, бесплатный сыр закончился.
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08.10.2022 14:55 Ответить
Я поганенький спец з мостобудівництва , навіть зовсім ніякий - тільтого зо вчилася на цьому факультеті та зідрала дипломний проект . АЛЕ ТОЧНО ПАМЯТАЮ ЯК ТРЕБА ТЕСТУВАТИ ПРОЛЬОТИ - повністю усю полосу у двох напрямках завантажити максимально навантаженими важкими впнтажівками ( не помамятаю породу 😑) - й проїхати повністю темтовані прольоти - АТЕПЕР ПОДИВІТЬСЯ ЯК ЦЕЙ СПЕКТАЛЬ ЗВГРАЛИ З ПУТІНИМ ЗА КЕРМОМ , знайдіть ці кадри , Сімамарго знімала для історії
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08.10.2022 15:10 Ответить
Прошу вибачення за невичитанність тексту - але думаю усе ясно з цим , тест прольоти проходили цієії ночі а не з Пуйлом к спектаклі Ротенбергіа з Маргошею
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08.10.2022 15:13 Ответить
В пункті 2 вищеприведеного наказу чітко вказано що АРК не є територією РФ. Як вказано що чиновники повинні бути евакуйовані на ТЕРИТОРІЮ РФ із ТЕРИТОРІЇ АРК. Тобто АРК не належить територіально до РФ
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08.10.2022 21:46 Ответить
Уявляю обісраного Гобліна на моторці)
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08.10.2022 14:56 Ответить
на сасательном круге )))))
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08.10.2022 15:07 Ответить
Ось і ще один доказ ефесбешного сліду у підриві мосту.
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08.10.2022 14:56 Ответить
просто спецслужбы кацапья знали,шо верховный смоктуновский жыдоугрофиннобурятии изловчится и смоктанэ само у сэбэ..
вид прыроды нэ втэчеш..
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08.10.2022 14:58 Ответить
napevne tak. Evakujovatisj jakisj girše niž sjobuvatisj v obosrannyx portkax.
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08.10.2022 22:19 Ответить
https://t.me/glavredinfo/49811

путя таки дождалась поздравления
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08.10.2022 14:59 Ответить
Пора собирать монатки
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08.10.2022 14:59 Ответить
мохнатки окрэмо...
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08.10.2022 15:00 Ответить
👇

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08.10.2022 15:00 Ответить
Амінь ! Спочивай з миром...
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08.10.2022 15:10 Ответить
та мисько добкин фениксом щаз працюйе...неполучиццо пока.
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08.10.2022 15:19 Ответить
...а...він того...здається не християнин...можливо доречніше - не амінь, а шолом?...
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08.10.2022 15:20 Ответить
ну як сказаты...мисько думайе, шо он самый православный на территории харькова...щаз он даже гундяева трошкы нэлюбыть...
бо,блеать,йе за шо.
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08.10.2022 16:06 Ответить
зато миша фотогеничен на захваченом кацапотанке до усрачки.
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08.10.2022 16:08 Ответить
це умовності. я наприклад протестант євангеліст. так от скажу вам що протестантська церква (не баптисти, не Адвентисти, чи свідки Ієгови, яких навідь ми вважаємо сектантами) дуже гарно підвели Біблію під реалії. Є чіткі обоснування чому вбивати загарбників не є гріх, чому "не впадло" брати зброю та захищати Батьківщину, дуже багато вірян зараз у ЗСУ, і я постійно бачу орденоносців, які моляться поруч зі мною. У євреїв - також само. То тілько московський сатанат щось бовкає проти.
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08.10.2022 16:06 Ответить
та я согласен...миша добкин уже достоин заменить не токо отця павла...
миша и онуфрия сменить может...
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08.10.2022 18:44 Ответить
при хорошем раскладе луценко ему и погребок винный вернёт...
надеюсь не за бюджетные,за личные офиса...
ну як братам кровным.
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08.10.2022 18:48 Ответить
і так, я з ранку 24ого до середини квітня - бігав зі зброєю по лісах київщини. а пастор написував мені у вайбер цитати з Євангліє, чому те що я роблю не гріх, і чому Господь простить мене, щоб вмотивувати.
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08.10.2022 16:09 Ответить
ба більше навіть скажу. десь на середені березня до нас прибилося два мусульманини, які виконували намаз як у Корані сказано кілька разів на день. четували по черзі - одни молилися Аллаху, ми охороняли, інші молилися Іісусу - вони чергували. отаке.
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08.10.2022 16:15 Ответить
Можливо, що план підриву планував його брат, у Верховній Раді...
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08.10.2022 15:53 Ответить
По Харькову ржака во весь опор и в сети и местных пабликах итд. Это запросто завтра и в шароварах сбацает гопака на концерте в честь победы, или в косоворотке барыню с ложками в случае неудачи. Все хамелеоны мира не попадают.
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08.10.2022 18:16 Ответить
Дочекайтеся льоду кацяпи, і піздуйте на росею ,буде новий "велике переселення народів")))
На кацяпо СМІ -
"Погода не позволяет оперативно запустить паромы на керченской переправе.В настоящее время у нас два парома имеются уже в наличии на территории порта Крым, которые сейчас проходят техническое освидетельствование"
І ось ,цікава можливість для перевезення чергової вантажівки з подарунком- " Еще идет большой автомобильный паром, который будет ходить, скорее всего, с рыбного порта - к вечеру сюда придет"
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08.10.2022 15:05 Ответить
Я тоже не могу дочекатися хорошего льда, бо потом , по ледоходу этот лед снесет мост. ЗЫ...Со времен постройки моста еще не было нормальной зимы. Зачекався.
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08.10.2022 16:16 Ответить
Все -- вже можна вимітатись . Не шукаите лишніх пригод на свою дупу .
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08.10.2022 15:07 Ответить
Вы можете использовать вёсла (с)
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08.10.2022 15:08 Ответить
... и ласты.
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08.10.2022 15:13 Ответить
а почему там такая паника? раньше без моста все было ок?
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08.10.2022 15:16 Ответить
Изменения к приказу : "...подрывы осуществлять вместе с орками и членами их семей. Так будет обеспечена их геройская по защите матушки-расеи смерть..."
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08.10.2022 15:16 Ответить
Шоб тіпа душєвнА пА дАмашньєму било...
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08.10.2022 15:46 Ответить
Вони вже давно тренуються...
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08.10.2022 15:20 Ответить
"обєспєчіть евакуацію на тєріторію рф". Тобто, самі пацюки у цьому документі оперують міжнародно визнаними кордонами України.

Давайте, ефесбе, смаліть. Розпаліть полум'я всередині своєї недокраїни.
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08.10.2022 15:25 Ответить
В Керчі і Феодосії на страпелях стоять вертольотоносці. Подивимось. А поки що, допомагаймо ЗСУ!
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08.10.2022 15:41 Ответить
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08.10.2022 16:10 Ответить
Тікайте ваньки-встаньки....
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08.10.2022 16:14 Ответить
Кацапи, не переймайтеся. ЗСУ вам дадуть такого підсрачника, що через Керченську протоку перелетите, а не перепливете.
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08.10.2022 16:22 Ответить
Забавно, что в документе сказано, что эвакуация из Крыма "на территорию Российской Федерации"
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08.10.2022 17:24 Ответить
короче это не мы походу, мост замочили....а жаль...это пауки в банке между собою грызутся....
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08.10.2022 19:29 Ответить
 
 