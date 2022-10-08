ФСБ РФ заранее приказала оккупационным властям Крыма готовиться к эвакуации, предусмотрен и случай уничтожения Керченского моста. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Приказ ФСБ от 2 сентября предусматривает, в частности, что эвакуация после уничтожения Керченского моста будет производиться на плавсредствах.
Об этом идет речь в телеграм-канале Цензор.НЕТ.
В опубликованном документе говорится:
- о "прорыве линии обороны на южном направлении", требующей эвакуации кремлевских чиновников и местного гестапо в Россию срочно,
- что эвакуация после уничтожения Керченского моста будет осуществляться на плавсредствах – по сути, моторных лодках.
Есть также ряд интересных рекомендаций от Москвы: например, взорвать военные предприятия и боекомплект в случае необходимости.
Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел пожар в результате взрыва. По версии россиян, подрыв грузовика привел к возгоранию 7 топливных цистерн и частичному обрушению двух пролетов моста.
По версии россиян, пожар возник из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
Пожалуйста, подождите...
вид прыроды нэ втэчеш..
путя таки дождалась поздравления
бо,блеать,йе за шо.
миша и онуфрия сменить может...
надеюсь не за бюджетные,за личные офиса...
ну як братам кровным.
На кацяпо СМІ -
"Погода не позволяет оперативно запустить паромы на керченской переправе.В настоящее время у нас два парома имеются уже в наличии на территории порта Крым, которые сейчас проходят техническое освидетельствование"
І ось ,цікава можливість для перевезення чергової вантажівки з подарунком- " Еще идет большой автомобильный паром, который будет ходить, скорее всего, с рыбного порта - к вечеру сюда придет"
Давайте, ефесбе, смаліть. Розпаліть полум'я всередині своєї недокраїни.