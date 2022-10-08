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Россияне расстреляли четырех мирных жителей в погребе в Купянске-Узловом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

розстріл

Четырех мирных жителей оккупанты расстреляли в погребе на Харьковщине. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ и ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По предварительным данным, в пгт Купянск-Узловой в середине сентября российские военные расстреляли в погребе домовладения четырех мирных жителей. Среди них 73-летняя владелица дома и соседская семья — 71-летняя женщина, ее внук и невестка.

"Прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области и следователи Управления СБУ в Харьковской области совместно с криминалистами ГУНП в Харьковской области обнаружили трупы с признаками насильственной смерти. У всех пулевые ранения в области грудной клетки и головы", - говорится в сообщении.

При осмотре погреба обнаружены гильзы от автомата Калашникова.

Смотрите: На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Погибших похоронили родственники и соседи на территории домовладений. В настоящее время трупы направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Россияне расстреляли четырех мирных жителей в погребе в Купянске-Узловом 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан предатель, который помогал оккупантам строить оборонительные позиции в Купянске, - ГБР. ВИДЕО


Россияне расстреляли четырех мирных жителей в погребе в Купянске-Узловом 02
Россияне расстреляли четырех мирных жителей в погребе в Купянске-Узловом 03

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Топ комментарии
+8
Что на ето Маск скажет? Что все они хотели присоединения к разие?
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08.10.2022 15:39
+5
Не забудем, не простим.
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08.10.2022 15:31
+4
відомо що маск продав все житло у Каліфорнії потрібно подарувати йому житло на окупованій території, нехай приїде поживе там і дослідить все з середини, а то п.здіти у твітері за 10тис.км та робити політичні заяви це не серйозно..
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08.10.2022 16:00
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найти и наказать в десятикратном размере...по весу..
чы почекаты покы буба с офисом местный моссад вырастит?
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08.10.2022 15:31 Ответить
Не забудем, не простим.
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08.10.2022 15:31 Ответить
не простим по самый конец черенка лопаты...
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08.10.2022 15:41 Ответить
*****... Пленных брать выстрелом в голову... Но нужен обменный фонд, несмотря на то, что путлер своих рашоорков отправляет в победобесие в один конец.
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08.10.2022 15:38 Ответить
Что на ето Маск скажет? Что все они хотели присоединения к разие?
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08.10.2022 15:39 Ответить
відомо що маск продав все житло у Каліфорнії потрібно подарувати йому житло на окупованій території, нехай приїде поживе там і дослідить все з середини, а то п.здіти у твітері за 10тис.км та робити політичні заяви це не серйозно..
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08.10.2022 16:00 Ответить
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08.10.2022 15:56 Ответить
🙏🙏🙏
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08.10.2022 16:59 Ответить
Певно і катували ще
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08.10.2022 15:57 Ответить
😢
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08.10.2022 17:05 Ответить
 
 