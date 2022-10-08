РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10994 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
3 946 13
война (47303) обстрел (20439) Донецкая область (7178) Кириленко Павел (624)

Россияне нанесли ракетный удар по Курахово в Донецкой области: повреждены 6 многоэтажек, есть раненые. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 8 октября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Курахово Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Россияне нанесли ракетный удар по Курахово в Донецкой области: повреждены 6 многоэтажек, есть раненые 01

"В результате удара 3 человека травмированы, повреждены 6 многоэтажек. На месте работают пиротехники, спасатели и полиция.

Вся территория Донецкой области – в зоне повышенного риска! Прилетели может куда угодно и никогда", - говорится в сообщении.


Россияне нанесли ракетный удар по Курахово в Донецкой области: повреждены 6 многоэтажек, есть раненые 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области. Среди убитых – ребенок. ФОТОрепортаж


Россияне нанесли ракетный удар по Курахово в Донецкой области: повреждены 6 многоэтажек, есть раненые 03
Россияне нанесли ракетный удар по Курахово в Донецкой области: повреждены 6 многоэтажек, есть раненые 04
Россияне нанесли ракетный удар по Курахово в Донецкой области: повреждены 6 многоэтажек, есть раненые 05
Россияне нанесли ракетный удар по Курахово в Донецкой области: повреждены 6 многоэтажек, есть раненые 06
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+3
схоже на відповідь за міст
показать весь комментарий
08.10.2022 15:48
+3
ось у цьому вся раша
по військових в них не виходить, б'ють по цивільним
показать весь комментарий
08.10.2022 15:50
+2
Ці гниди довго будуть казитися.
показать весь комментарий
08.10.2022 15:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
схоже на відповідь за міст
показать весь комментарий
08.10.2022 15:48 Ответить
Ці гниди довго будуть казитися.
показать весь комментарий
08.10.2022 15:49 Ответить
Відповідь жителям Донбаса від тварин даунбаса.
показать весь комментарий
08.10.2022 16:15 Ответить
ось у цьому вся раша
по військових в них не виходить, б'ють по цивільним
показать весь комментарий
08.10.2022 15:50 Ответить
Через Мелитополь на Запорожское направление оккупанты перевозят что-то в фурах. Об этом сообщает издание Риа-Мелитополь.

По одной из улиц города, Ломоносова, выстроилась колонна фур. Что перевозят в них россияне, не понятно.

Более того, вся парковочная площадка в районе АТБ по улице Ломоносова также заставлена фурами. По большей части на них написано МЧС Р....и, на других просто номера Ставропольского края, говорится в сообщении.

В Запорожском и Херсонском направлениях через Мелитополь едут бензовозы. Вчера через город в грузовиках везли российских мобилизованных, сообщает автор паблика.

«Пушечное мясо» ехало со спальниками и матрасами. А в пропагандистских ТГ-каналах к вечеру появились видео, в котором рашисты рассказали о подоспевшем пополнении на Запорожском направлении.

Вновь прибывшие военнослужащие РФ - дагестанцы и осетины.
показать весь комментарий
08.10.2022 15:51 Ответить
Якщо те лайно випало з-під спідниці самки, яку завезли після 33-го року в умовний Харків, перед тим заморивши голодом справжніх етнічних українців, то воно не може називатись етнічним. Понаїхавше-ось його справжнє ім'я.
показать весь комментарий
08.10.2022 16:03 Ответить
А ти етнічно хто?
показать весь комментарий
08.10.2022 16:16 Ответить
Ти навіть не знаєш значення слова козачок.
показать весь комментарий
08.10.2022 18:01 Ответить
Ето все на что способны русофашисты, воевать против мирных и безоружных жителей.
показать весь комментарий
08.10.2022 16:07 Ответить
 
 