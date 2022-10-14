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Рашисты обстреляли Днепропетровщину из разного оружия. В Синельниковском районе ранен мужчина, повреждено промпредприятие, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты ночью обстреливали территорию Днепропетровщины из разного оружия.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне всю ночь атаковали область из разного оружия... Наши защитники из воздушного командования "Схід" после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе. В Синельниковском районе враг обстрелял Межевскую громаду. Ранен 51-летний мужчина. Он в больнице. Повреждены промышленное предприятие и дома людей", - отмечает глава региона.

По его словам, Никопольский район российские оккупационные войска испытывали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами.

Предварительно люди не пострадали.

"В Мировской, Красногригоревской и Первомайской громадах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач", - резюмирует Резниченко.

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Рашисты обстреляли Днепропетровщину из разного оружия. В Синельниковском районе ранен мужчина, повреждено промпредприятие, - ОВА 01
Рашисты обстреляли Днепропетровщину из разного оружия. В Синельниковском районе ранен мужчина, повреждено промпредприятие, - ОВА 02
Рашисты обстреляли Днепропетровщину из разного оружия. В Синельниковском районе ранен мужчина, повреждено промпредприятие, - ОВА 03
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