Рашисты обстреляли Днепропетровщину из разного оружия. В Синельниковском районе ранен мужчина, повреждено промпредприятие, - ОВА. ФОТО
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Оккупанты ночью обстреливали территорию Днепропетровщины из разного оружия.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне всю ночь атаковали область из разного оружия... Наши защитники из воздушного командования "Схід" после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе. В Синельниковском районе враг обстрелял Межевскую громаду. Ранен 51-летний мужчина. Он в больнице. Повреждены промышленное предприятие и дома людей", - отмечает глава региона.
По его словам, Никопольский район российские оккупационные войска испытывали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами.
Предварительно люди не пострадали.
"В Мировской, Красногригоревской и Первомайской громадах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач", - резюмирует Резниченко.
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