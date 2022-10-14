Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области. Бахмутский район целый день был под огнем, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области. Вражеские снаряды армии РФ травмировали гражданских жителей и разрушили дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оккупанты ударили по городам Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Торецк, Часов Яр, Константиновка, пгт Очеретино, селах Бердичи, Дружба, Карловка, Новый Комар.

"Армия РФ атаковала мирное население по ракетным системам и артиллерии. Уничтожены и повреждены 20 гражданских объектов - 15 жилых домов, шахта, техникумы, помещения горно-спасательной части. Днем российские войска накрыли огнем Красногоровку. Повреждены 6 частных домов, есть раненые", – говорится в сообщении.

Под артиллерийским обстрелом почти целый день находился Бахмутский район. В результате попадания вражеских снарядов повреждены восемь частных и один многоквартирный дом, объекты инфраструктуры. Травмированы местные жители.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Россияне нанесли 31 удар по Донетчине за сутки. Есть убитые и раненые гражданские жители. ФОТОрепортаж





















