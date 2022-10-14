Зеленский и Залужный вошли в десятку выдающихся украинцев всех времен. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вошли в десятку выдающихся украинцев всех времен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты проекта "Народный ТОП", проведенного Социологической группой "Рейтинг".
Как отмечается, лидером рейтинга "Народный ТОП" в очередной раз стал Тарас Шевченко (63,9%). В первую пятерку величайших украинцев также вошли Владимир Зеленский (29,8%), Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%). Также в десятке "Народного ТОПа" Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7,7%).
"Во вторую десятку вошли Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Сирко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%)", - свидетельствуют результаты проекта.
В третьей десятке: Роман Шухевич (1,7%), Леонид Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Иван Котляревский (1,4%), Лина Костенко (1,3%), Игорь Сикорский (1,2%), Петр Порошенко (1,2%), Михаил Коцюбинский (1,1%), Николай Амосов (0,9%) и Павел Скоропадский (0,9%).
Всего респонденты указали 148 имен. Вместе с тем около 8% опрошенных затруднились назвать (вспомнить) ни одного выдающегося украинца.
С помощью открытого вопроса респонденты, не получая списков или подсказок, называли имена известных личностей, которых они считают достойными этого рейтинга.
Пожалуйста, подождите...
Іноді краще нічого не проводити, ніж видавати "на гора" подібну ахінею. ІМХО.
Кожна розумна людина побачить, що рейтинг скрадали у офісі