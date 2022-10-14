Зеленский и Залужный вошли в десятку выдающихся украинцев всех времен. ИНФОГРАФИКА

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вошли в десятку выдающихся украинцев всех времен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты проекта "Народный ТОП", проведенного Социологической группой "Рейтинг".





Как отмечается, лидером рейтинга "Народный ТОП" в очередной раз стал Тарас Шевченко (63,9%). В первую пятерку величайших украинцев также вошли Владимир Зеленский (29,8%), Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%). Также в десятке "Народного ТОПа" Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7,7%).



"Во вторую десятку вошли Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Сирко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%)", - свидетельствуют результаты проекта.



В третьей десятке: Роман Шухевич (1,7%), Леонид Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Иван Котляревский (1,4%), Лина Костенко (1,3%), Игорь Сикорский (1,2%), Петр Порошенко (1,2%), Михаил Коцюбинский (1,1%), Николай Амосов (0,9%) и Павел Скоропадский (0,9%).

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Всего респонденты указали 148 имен. Вместе с тем около 8% опрошенных затруднились назвать (вспомнить) ни одного выдающегося украинца.

С помощью открытого вопроса респонденты, не получая списков или подсказок, называли имена известных личностей, которых они считают достойными этого рейтинга.