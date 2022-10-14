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Зеленский и Залужный вошли в десятку выдающихся украинцев всех времен. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вошли в десятку выдающихся украинцев всех времен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты проекта "Народный ТОП", проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Зеленский и Залужный вошли в десятку выдающихся украинцев всех времен 01
Зеленский и Залужный вошли в десятку выдающихся украинцев всех времен 02

Как отмечается, лидером рейтинга "Народный ТОП" в очередной раз стал Тарас Шевченко (63,9%). В первую пятерку величайших украинцев также вошли Владимир Зеленский (29,8%), Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%). Также в десятке "Народного ТОПа" Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7,7%).

"Во вторую десятку вошли Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Сирко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%)", - свидетельствуют результаты проекта.

В третьей десятке: Роман Шухевич (1,7%), Леонид Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Иван Котляревский (1,4%), Лина Костенко (1,3%), Игорь Сикорский (1,2%), Петр Порошенко (1,2%), Михаил Коцюбинский (1,1%), Николай Амосов (0,9%) и Павел Скоропадский (0,9%).

Смотрите: Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post. ФОТО

Всего респонденты указали 148 имен. Вместе с тем около 8% опрошенных затруднились назвать (вспомнить) ни одного выдающегося украинца.

С помощью открытого вопроса респонденты, не получая списков или подсказок, называли имена известных личностей, которых они считают достойными этого рейтинга.
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Топ комментарии
+81
Це хто таку дурню наробив?
Хіба можна порівняти Зеленського і Шевченка???
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14.10.2022 11:44
+53
А чого Zе не перший? Шо, рейтингісти, постіснялися вже й так набрехати?
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14.10.2022 11:45
+37
Постіснялись.
Не розумію для чого ці рейтинги.
Чому опитують якихось людей, які не знають історії, але чули якісь прізвища.
Така похабщина і плювок в обличчя всім достойникам.
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14.10.2022 11:47
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от як би батько Хмель чи пан Бандера могли так грати на роялі як поважний президент, то безумовно вони б очолили рейтінг імені Зеленського,, дивно як Шевченко утримався, мабуть респонденти опитування плутають Андррія і Тараса
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14.10.2022 14:05 Ответить
Дивина та й годі, кого опитували і де і хто це склав.
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14.10.2022 14:07 Ответить
Зміниться президент, зміниться і "народний топ"..
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14.10.2022 14:08 Ответить
Діма30,е ні,не зміниться.Це не лікується...
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14.10.2022 16:23 Ответить
Дивно, що в списку немає Арестовича і Єрмака, а Подоляк є.
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14.10.2022 14:20 Ответить
Наявність у рейтингу політичних діячів на кшталт Зеленського, Кравчука, Ющенка, Порошенка, ..., заштатних віршувальників типу Тичини, а також літературних персонажів і зовсім одіозних осіб, як то Л. Брєжнєв(51) - перетворює це опитування у нікчемне по суті.
Іноді краще нічого не проводити, ніж видавати "на гора" подібну ахінею. ІМХО.
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14.10.2022 14:27 Ответить
Я протестую! Чому Подоляк є, а Арестовича нема?
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14.10.2022 14:33 Ответить
Навіщо ото херню виставляти !
Кожна розумна людина побачить, що рейтинг скрадали у офісі
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14.10.2022 16:07 Ответить
А що там робить Тарас Бульба? І чому один без синів?
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14.10.2022 14:47 Ответить
Дійно, дивно. Адже Бульба - це літературний персонаж. Це показує повну профанацію. цього рейтингу.
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14.10.2022 15:32 Ответить
Клоунада, а не рейтинг!!!!!
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14.10.2022 14:47 Ответить
Слабак Порох. А вот Зеленський ещё очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією The Jerusalem Post. Джерело: https://censor.net/ua/p3369468
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14.10.2022 14:48 Ответить
От, не поталанило Пороху - не євреєм народився! Вся "впливовість" Зеленського полягає у тому, що він, формально, є Верховним Головнокомандувачем армії, яка дає просратися, формально, "другій армії світу". Ну, ще, як хуцпіст, має певний вплив на деяких європейських лідерів, але не на Ізраїль, не на США (там Блінкен - єврей) і не на ***** - той сам хуцпіст.
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14.10.2022 17:47 Ответить
Оманский Осел может войти только в десятку Наркоманов, Уклонистов, Предателей, Брехунов, Тупиц и т.д
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14.10.2022 15:01 Ответить
Все "фількіна грамота" Кали людина взагалі не може назвати прізвище видатногоукраїнця,то який же "кваліфікований" рейтинг. Це гидко.
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14.10.2022 15:12 Ответить
Українські рейтинги і опитування зазвичай замовні і запродані. Їх незграбно використовують з метою впливу на суспільну думку.
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14.10.2022 15:25 Ответить
Фейковий рейтинг, я не знаю, хто в таку дурню вірить. Просто соромноза країну.
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14.10.2022 15:30 Ответить
Дааа... "рейтинг", вартий 95-го кварталу...
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14.10.2022 15:40 Ответить
Ага. Нагадує нещодавній кацапсьий "реферндум" на окупованих териоріях, 99,9%.
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14.10.2022 17:16 Ответить
********* кОмпани представляет, ***
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14.10.2022 18:09 Ответить
тут даже комментировать нечего, прогнивший насквозь "Рейтинг" решил сбить бабла перед своей кончиной...
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14.10.2022 20:13 Ответить
Ой, а шо нєтак? Шо мудрий нарід не подобається в дзеркало дивитися? Компанія погана що показала вам ваше лице? Там було відкрите питання, назвіть трьох найвидатніших українців всіх часів. Нарід наговорив. А тепер живіть з цим.
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14.10.2022 23:24 Ответить
Ну совсем не скромный чувак. Ну я конечно ожидал удар, но такой силы ... Я просто упал на пол в конвульсиях )))))
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14.10.2022 23:26 Ответить
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