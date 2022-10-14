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Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 14 октября, в 10:00 на аллее Героев Небесной Сотни состоялась общая молитва за Украину, украинский народ и всех, кто защищает страну от врага.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Как отмечается, молебен состоялся в Экуменическом храме Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников.

В знак памяти о погибших защитниках Украины после молитвы в 11:00 состоялось возложение цветов к портретам Героев Небесной Сотни.

Организаторами мероприятия стали Национальный музей Революции Достоинства, ОО "Семья Небесной Сотни" и Киевская Трехсвятительская духовная семинария УГКЦ с участием КП УЗН Печерского района г. Киева.

Смотрите: Аллею памяти защитников Украины откроют в Киеве 14 октября. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 01
Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 02
Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 03
Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 04
Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 05
Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 06
Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 07
Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 08
Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 09
Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 10
Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 11
Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 12
Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 13
Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 14
Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 15
Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 16
Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве 17

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук 
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приєднуюсь в душі і прилюдно.. кожен день і кожен вечір.. Господи Храни наших хлопців !
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14.10.2022 13:19 Ответить
Вічна пам'ять героям Низький уклін
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14.10.2022 13:27 Ответить
Т.Г. Шевченко "Заповіт"

"Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори -
Все покину і полину
До самого бога
Молитися... А до того -
Я не знаю бога."
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14.10.2022 13:35 Ответить
Вiчная пам"ять нашим захисникам, що полягли за други своя, за нарiд наш, за Державу Украъна.
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14.10.2022 14:24 Ответить
 
 