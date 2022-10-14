Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 октября, в 10:00 на аллее Героев Небесной Сотни состоялась общая молитва за Украину, украинский народ и всех, кто защищает страну от врага.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, молебен состоялся в Экуменическом храме Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников.

В знак памяти о погибших защитниках Украины после молитвы в 11:00 состоялось возложение цветов к портретам Героев Небесной Сотни.

Организаторами мероприятия стали Национальный музей Революции Достоинства, ОО "Семья Небесной Сотни" и Киевская Трехсвятительская духовная семинария УГКЦ с участием КП УЗН Печерского района г. Киева.

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ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук