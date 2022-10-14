СБУ задержала "на горячем" агента России, разведывавшего позиции ВСУ в Харьковской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Агента России удалось задержать во время сбора информации о позициях и передвижениях украинской техники и военных на Харьковщине. В ходе обыска у мужчины изъяли мобильный телефон, сим-карты и ноутбук с поличным.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, в интересах российских спецслужб действовал 18-летний житель Краснограда Харьковской области. Он согласился на сотрудничество с врагом за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.
Мужчине объявлен подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Приспешнику врага грозит до 12 лет лишения свободы.
Топ комментарии
+19 vsbu vsbu
показать весь комментарий14.10.2022 13:19
+10 Алекс Ростиков
показать весь комментарий14.10.2022 13:14
+8 Підлога Маккартні
показать весь комментарий14.10.2022 13:18
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Любой украинец такую желтуху может на поток поставить.
Ти таке тупе що тільки зараз це взнав?
Де ти було чмо з 2014 го?
А ржешь ты хуже лаврова, не старайся
А ржу я с тупых дибилов пид-ов как ты.
Подходите к любому дому где стоят спутниковая антенна. Если многоквартирный дом то к какой квартире идёт кабель. Если частный вообще проще простого. И берете их на карандаш ✏️. При простой проверки документов спрашиваете что-то на немецком или французском может человек смотрит фильмы немецкие или французкие, этого никто не запрещает, а если он гАвАрит что ему челюсть не позволяет на другом языке ,проверяете телефон. И там 100% можно найти как минимум на пятерочку ,а там может и корректировки и т д.и т п. Ну не могут москали без российского телевидения.
.... Те что интернетом пользуются это уже умные(таких редкость).