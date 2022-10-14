РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15722 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
5 015 6
война (47249) выставка (442) память (1453) Азов (698) Богачук Олег (1426)

Уличная выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя" стартовала на Софийской площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 14 октября, в 11:00 на Софийской площади в Киеве состоялось открытие уличной выставки "Полк Азов - Ангелы Мариуполя", посвященной защитникам и защитницам из подразделения "Азов" Национальной гвардии Украины, которые отдали свои жизни, защищая Мариуполь от российских захватчиков.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Украина переживает сегодня великую трагедию и проходит через значительные испытания. Защитники Украины, патриоты, герои Нации гибнут за свободу и независимость государства. Наша обязанность – чтить память о них", - сообщают организаторы выставки.

В течение месяца каждый желающий может прийти на Софийскую площадь в Киеве и узнать больше о жизнеописаниях павших воинов полка "Азов", самому маленькому из которых было 18 лет, а самому старшему 63 года.

Автор идеи выставки в Киеве о героях полка "Азов" - Вера Литвиненко, мать бойца полковой разведки полка "Азов" Литвиненко Владислава с позывным "Вектор".

Выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя" состоит из информационных планшетов, содержащих портрет и текст о жизнеописании Героя.

Организаторы выставки в г. Киев – Вера Литвиненко и семьи погибших воинов Полка "Азов" при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины и Киевской городской государственной администрации.

Также смотрите: Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 01
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 02
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 03
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 04
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 05
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 06
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 07
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 08
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 09
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 10
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 11
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 12
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 13
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 14
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 15
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 16
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 17
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 18
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 19
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 20
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 21
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 22
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 23
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 24
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 25
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 26
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 27
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 28
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 29
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 30
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 31
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 32
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 33
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 34
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 35
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 36
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 37
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 38
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 39
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 40
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 41
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 42
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 43
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 44
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 45
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 46
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 47
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 48
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 49
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 50

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони захищали інших українців від горя,нещастя,від несвободи.Їм багато вдалося.Наші БОГИ!
показать весь комментарий
14.10.2022 13:59 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 14:16 Ответить
Героям Слава !!
показать весь комментарий
14.10.2022 14:20 Ответить
Мариополь(Жизни Дите)=Март=Марс -один из Свтых городов Украины,как и Николаев,Харьков.Киев,Карпаты,Одэсса и др.Они не сдадутся НИКОГДА
показать весь комментарий
14.10.2022 14:21 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 14:42 Ответить
Дуже тяжко на душі, втрачаємо найкращих синів, дочок України. Їх подвиг перед Україною, за наше Незалежне майбутнє ми ніколи не забудемо та пронесемо про них память в наших серцях до останього подиху. Герої України не вмирають, поки ми живі. Слава Захисникам України!!!
показать весь комментарий
15.10.2022 09:53 Ответить
 
 