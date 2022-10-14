Уличная выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя" стартовала на Софийской площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 октября, в 11:00 на Софийской площади в Киеве состоялось открытие уличной выставки "Полк Азов - Ангелы Мариуполя", посвященной защитникам и защитницам из подразделения "Азов" Национальной гвардии Украины, которые отдали свои жизни, защищая Мариуполь от российских захватчиков.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Украина переживает сегодня великую трагедию и проходит через значительные испытания. Защитники Украины, патриоты, герои Нации гибнут за свободу и независимость государства. Наша обязанность – чтить память о них", - сообщают организаторы выставки.

В течение месяца каждый желающий может прийти на Софийскую площадь в Киеве и узнать больше о жизнеописаниях павших воинов полка "Азов", самому маленькому из которых было 18 лет, а самому старшему 63 года.

Автор идеи выставки в Киеве о героях полка "Азов" - Вера Литвиненко, мать бойца полковой разведки полка "Азов" Литвиненко Владислава с позывным "Вектор".

Выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя" состоит из информационных планшетов, содержащих портрет и текст о жизнеописании Героя.

Организаторы выставки в г. Киев – Вера Литвиненко и семьи погибших воинов Полка "Азов" при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины и Киевской городской государственной администрации.

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ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук