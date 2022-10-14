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В подвале разрушенной мариупольской больницы с марта живут пожилые люди. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Мариуполе пожилые люди живут в подвале больницы.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Приморский район. В подвале разрушенной больницы железной дороги с марта до сих пор проживают 12 человек пожилого возраста. Выживают исключительно благодаря помощи соседей. Оккупационные власти просто не замечают подобных проблем, потому что в телевизор их красиво не упакуешь", - отметил он.
Также, по словам Андрющенко, по адресу ул. Кронштадтская 12, "целый подъезд вынужден живет в подвале и подъезде".
"Квартиры разрушены дотла. А в то время в новый показательный квартал распределяют приближенных к оккупационным властям людей", - добавил советник мэра.
Топ комментарии
+19 Галя Гусенко
показать весь комментарий14.10.2022 14:05
+10 Підлога Маккартні
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+10 Сергей Пасько 5c19f8a4
показать весь комментарий14.10.2022 14:09
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руцкій мір і самоліквідація це синоніми.
В полон до кацапів краще не потрапляти.
Як що не в курсі то новина для тебе - все населення Маріуполя опинилось під кацапами.
Що окупація, що полон одне і теж.
Вода у Крим не обговорювалась в Омані цікаво.
Просто знів мінний захист на вихід з Криму і вивів всі війська відтіля.
зеленський це робив при здоровому глузді, розуміючи наслідки.
80 000 загиблих серед мирного населення і яка вже нахрін різниця
процент вати - це не виправдовує кацапів і їх вбивства мирного
населення України.