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В подвале разрушенной мариупольской больницы с марта живут пожилые люди. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Мариуполе пожилые люди живут в подвале больницы.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Приморский район. В подвале разрушенной больницы железной дороги с марта до сих пор проживают 12 человек пожилого возраста. Выживают исключительно благодаря помощи соседей. Оккупационные власти просто не замечают подобных проблем, потому что в телевизор их красиво не упакуешь", - отметил он.

Также, по словам Андрющенко, по адресу ул. Кронштадтская 12, "целый подъезд вынужден живет в подвале и подъезде".

"Квартиры разрушены дотла. А в то время в новый показательный квартал распределяют приближенных к оккупационным властям людей", - добавил советник мэра.

Также смотрите: В оккупированном Мариуполе люди до сих пор живут в подвалах и готовят на улице, – Андрющенко. ВИДЕО

В подвале разрушенной мариупольской больницы с марта живут пожилые люди 01
В подвале разрушенной мариупольской больницы с марта живут пожилые люди 02
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Топ комментарии
+19
Ви не знаєте, чого вони хотіли. Це - просто старі безпомічні бабки. Які просто жили собі в Маріуполі, а потім росія вирішила їх врятувати. Навіть, якщо б вони особисто тягали боєкомплект для "Азову", це все одно не допомогло б. Весь південь України був зданий. За два тиждні росармія дійшла від Криму до Маріуполя. Подивться відстань на карті. Коли такі, як ви звинувачують у чомусь абсолютно незнайомих людей - це просто навішування ярликів і виправдання "зеленої" влади.
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14.10.2022 14:05
+10
Ети беспомащны бабки ходили на выбары и галасавали за ОПЗДжец и федорыча и прочих рыгов. Это такие же враги как и кацапы, и слуги нарита, по сути...
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14.10.2022 14:08
+10
Не знаю, я навіть їхнім (кацапським) стареньким такого не бажав би , а фашист для них чомусь я.
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14.10.2022 14:09
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вся ирония в том, что хотели колбасу по 2.20 а будут доживать как бомжи.
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14.10.2022 13:59 Ответить
Ви не знаєте, чого вони хотіли. Це - просто старі безпомічні бабки. Які просто жили собі в Маріуполі, а потім росія вирішила їх врятувати. Навіть, якщо б вони особисто тягали боєкомплект для "Азову", це все одно не допомогло б. Весь південь України був зданий. За два тиждні росармія дійшла від Криму до Маріуполя. Подивться відстань на карті. Коли такі, як ви звинувачують у чомусь абсолютно незнайомих людей - це просто навішування ярликів і виправдання "зеленої" влади.
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14.10.2022 14:05 Ответить
Ети беспомащны бабки ходили на выбары и галасавали за ОПЗДжец и федорыча и прочих рыгов. Это такие же враги как и кацапы, и слуги нарита, по сути...
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14.10.2022 14:08 Ответить
по статистиці вся категорія 60 + в Маріку це затяті ватники - так що нічого їх жаліти. отримали що хотіли
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14.10.2022 14:34 Ответить
Цих бабок можете не жалити, як мешканка Маріуполя вам це говорю. Вони ще в травні всі ВСУ фашистами називали. А подібні на них мене нацисткою називали за підтримку України((
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14.10.2022 14:43 Ответить
Не жили никогда нормально-нечего и начинать.
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14.10.2022 14:03 Ответить
И конечно эти бабки за Украину.
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14.10.2022 14:06 Ответить
за хліб з маслом ці бабці. а з чиїх рук ...ну в чиїх знайдуть...
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14.10.2022 14:17 Ответить
Не знаю, я навіть їхнім (кацапським) стареньким такого не бажав би , а фашист для них чомусь я.
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14.10.2022 14:09 Ответить
І спробуйте їм натякнути хто винен, що вони зараз так живуть, відповідь одна - бандери і США. Зато серед своїх... Україна стільки років втратила на те, що дуже шкодувала вату на Донбасі.
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14.10.2022 14:47 Ответить
Домбас был самым дотационным регионом, но пачимуто ********* щатхеры считали что кормят всю Украину
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14.10.2022 15:00 Ответить
І скілки зараз живих цих самих шахтарів
руцкій мір і самоліквідація це синоніми.
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15.10.2022 00:10 Ответить
"Як подивлюсь на Вас, кумонько, то мені так Вас жалко, так жалко. А як подумаю ... то так Вам і треба!"
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14.10.2022 14:48 Ответить
Зато марьяна вышемирская которую спасли из розбомбленного роддома, и фото этой свиноматки увидели по всему миру, переобулась ****. И топит за ********. Вот её нужно вообще ******* кулаками по морде.
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14.10.2022 15:00 Ответить
Ії в полоні добре обробили, щоб ти робив після "маніпуляцій" в кацапському полоні цікаво.
В полон до кацапів краще не потрапляти.
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15.10.2022 00:08 Ответить
В я кому полоні. Подивись як ця **** живе, все, добровільно, і обізнано . Якщо був предмет "Українська мова" в школі, то знав би що правильно не "ії" - а "її".
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15.10.2022 16:41 Ответить
Нащо, ти ж підредактуєш
Як що не в курсі то новина для тебе - все населення Маріуполя опинилось під кацапами.
Що окупація, що полон одне і теж.
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15.10.2022 20:25 Ответить
Дякуючи Зе і Зе владі був зданий Маріупіль, південь України, ЗАЕС.
Вода у Крим не обговорювалась в Омані цікаво.
Просто знів мінний захист на вихід з Криму і вивів всі війська відтіля.
зеленський це робив при здоровому глузді, розуміючи наслідки.
80 000 загиблих серед мирного населення і яка вже нахрін різниця
процент вати - це не виправдовує кацапів і їх вбивства мирного
населення України.
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15.10.2022 00:06 Ответить
 
 