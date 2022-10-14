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На Закарпатье задержали двух "водолазов", которые через реку хотели пересечь границу Украины с Венгрией. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На берегу Тисы военнослужащие отдела пограничной службы "Вилок" Мукачевского отряда задержали двух граждан Украины, незаконно пытавшихся пересечь границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в МВД.

На Закарпатье задержали двух водолазов, которые через реку хотели пересечь границу Украины с Венгрией 01

"Около 2 часов ночи во время патрулирования пограничный наряд заметил неподалеку от границы неизвестных лиц, которые намеревались переплыть через реку Тиса, чтобы добраться до соседней Венгрии.

Мужчин задержали, оба они были одеты в гидрокостюмы. Личные вещи, телефон и сменную одежду ловкачи тщательно замотали скотчем. Ища мелководья в стремительной и полноводной Тисе, правонарушители чуть не утонули", - говорится в сообщении.

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На Закарпатье задержали двух водолазов, которые через реку хотели пересечь границу Украины с Венгрией 02

Указывается, что на задержанных составили протоколы о совершении ими админправонарушения, за совершение которого предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 3400 до 8500 гривен или административный арест сроком до пятнадцати суток.

На Закарпатье задержали двух водолазов, которые через реку хотели пересечь границу Украины с Венгрией 03
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Топ комментарии
+11
Ось і создать я Українська флотілія. Їх зразу на три роки служби.
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14.10.2022 16:07
+7
На ластах зекономили, от і попалися морські котики
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14.10.2022 16:11
+6
В спецназ их, в морские свинки.
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14.10.2022 16:28
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Ось і создать я Українська флотілія. Їх зразу на три роки служби.
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14.10.2022 16:07 Ответить
Уходили в Венгрию после подрыва моста ....
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14.10.2022 17:11 Ответить
После того, как из великого комбинатора графа Монте-Кристо не вышло, он был ограблен при переходе румынской границы
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14.10.2022 17:19 Ответить
На ластах зекономили, от і попалися морські котики
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14.10.2022 16:11 Ответить
В спецназ их, в морские свинки.
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14.10.2022 16:28 Ответить
Це не водолази, це - "бобри". А ще є "верблюди", однак вони бояться води і топають горами.
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14.10.2022 16:35 Ответить
А зачем им сменная одежда? вот, пусть так и ходят. Надо, отобрать у них документы, телефоны, сменную одежду и выкинуть обратно в реку. Или можно обменять - взять документы, телефоны и сменную одежду, а взамен дать по 3 кирпича, примотать скочем и выкинуть их обратно в реку.
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14.10.2022 16:57 Ответить
кто ж пограничную реку вброд переходит, любая пограничная собака срисует. Переходить надо по дну на глубине - грузы на пояс, трубка, одетая на шноркель, привязана к куску покрашенного пенопласта, замаскированного под кусок дерева.
Тут только за тупость надо давать от двух лет + незаконное пересечение границы в военное время.
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14.10.2022 16:58 Ответить
Этих дезертиров нужно по Европам ловить и высылать.В Чехии сбежавших закарпатцев толпы.Каждый день их вижу.
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14.10.2022 17:07 Ответить
не факт. можливо вони і були там до війни, працювали. а ти що там робиш?
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16.10.2022 10:17 Ответить
чи ти не закарпатець і тебе це не стосується?
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16.10.2022 10:18 Ответить
Я не закарпатец,в Чехии живу.К сожалению,я снят с воинского учета по состоянию здоровья.
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11.11.2022 18:01 Ответить
водолазів? тоді на кримський міст
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14.10.2022 17:16 Ответить
Мені цікаво вони місцеві чи ні бо переплисти гірську річку і літом може закінчитися епік фейлом .
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14.10.2022 20:10 Ответить
 
 