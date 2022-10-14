В оккупированном Мариуполе украинских подростков пытаются завербовать в "неопионерский путинюгенд", – Андрющенко. ФОТО

В Мариуполе российские оккупанты пытаются завербовать подростков в "неопионерский путинюгенд".

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная попытки вербовки юношей в неопионерский путинюгенд. Вчера подростков принудительно согнали в школу №53 и демонстрировали, какую подготовку имеют "юнармейцы" и дали неделю "подумать" о вступлении. Программа обучения ненавидеть с детства и убивать украинцев в Мариуполе на марше", - написал советник мэра.







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