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В оккупированном Мариуполе украинских подростков пытаются завербовать в "неопионерский путинюгенд", – Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

маріуполь

В Мариуполе российские оккупанты пытаются завербовать подростков в "неопионерский путинюгенд".

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная попытки вербовки юношей в неопионерский путинюгенд. Вчера подростков принудительно согнали в школу №53 и демонстрировали, какую подготовку имеют "юнармейцы" и дали неделю "подумать" о вступлении. Программа обучения ненавидеть с детства и убивать украинцев в Мариуполе на марше", - написал советник мэра.

В оккупированном Мариуполе украинских подростков пытаются завербовать в неопионерский путинюгенд, – Андрющенко 01
В оккупированном Мариуполе украинских подростков пытаются завербовать в неопионерский путинюгенд, – Андрющенко 02
В оккупированном Мариуполе украинских подростков пытаются завербовать в неопионерский путинюгенд, – Андрющенко 03

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Топ комментарии
+4
надеюсь, этого бородатого ****** уже идентифицировали.
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14.10.2022 17:05
+4
Ета лапатний путлєр-югєнт.Дуже шкода дітей...
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14.10.2022 17:27
+2
а родители этих детей куда смотрят?
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14.10.2022 18:07
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надеюсь, этого бородатого ****** уже идентифицировали.
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14.10.2022 17:05 Ответить
Ета лапатний путлєр-югєнт.Дуже шкода дітей...
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14.10.2022 17:27 Ответить
Барабанщика не вистачає: "Вступайте в "батальйон смерті"! Адже в "Гітлерюгенді" теж спочатку ставили в стрій, а потім посилали на танки з фаустпатроном!
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14.10.2022 17:59 Ответить
мясармия
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14.10.2022 17:28 Ответить
с этим надо шота делать...бо потом этот ********** дедушку ленина выкопает и в умань привезёт...
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14.10.2022 17:49 Ответить
Это в моем, *****, дворе эта школа
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14.10.2022 17:53 Ответить
а родители этих детей куда смотрят?
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14.10.2022 18:07 Ответить
У телевiзор, а там тупiн
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14.10.2022 19:13 Ответить
Если родители этих детей отдали их на убой, то это вечный позор, а смерть из детей будет на их совести
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15.10.2022 00:05 Ответить
А на другому фото ідеологічний гуру?
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14.10.2022 19:11 Ответить
жесть.. а бантіки білі тим баришням нащо поначіплювали. одне з автоматом, друге в бантіках
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15.10.2022 00:50 Ответить
 
 