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СБУ обнаружила склад российского оружия на освобожденной территории Херсонской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В ходе стабилизационных мер на деоккупированной Херсонской области Служба безопасности обнаружила целый склад с ракетно-артиллерийским вооружением рашистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

Как отмечается в ведомстве, среди выявленного – более полутысячи артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", а также более сотни противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.

Замаскированный склад с вражескими боеприпасами находился в помещении дома культуры поселка Большая Александровка.

Все изъятые российские средства поражения переданы для нужд Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, в результате оперативных действий сотрудники СБУ установили многочисленные факты убийств и пыток местных жителей во время оккупации района. Используя массовые расстрелы и пытки, враг пытался запугать людей и заставить их сдавать места пребывания участников движения сопротивления на юге нашего государства.

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"Установлено, что захватчики не разрешали жителям поселка хоронить убитых и замученных родственников на кладбище. Для этого люди должны были использовать двор собственных домовладений. Задокументирован факт похищения жительницы поселка, которую рашисты "обвинили" в корректировке артобстрелов по позициям оккупационных группировок", - говорится в сообщении.

Также на территории местного гаражного кооператива обнаружено вражеское "СТО", в которое россияне свозили угнанные у граждан автомобили и разбирали их на запчасти для дальнейшего вывоза в РФ.

СБУ обнаружила склад российского оружия на освобожденной территории Херсонской области 01
СБУ обнаружила склад российского оружия на освобожденной территории Херсонской области 02
СБУ обнаружила склад российского оружия на освобожденной территории Херсонской области 03
СБУ обнаружила склад российского оружия на освобожденной территории Херсонской области 04
СБУ обнаружила склад российского оружия на освобожденной территории Херсонской области 05
СБУ обнаружила склад российского оружия на освобожденной территории Херсонской области 06
СБУ обнаружила склад российского оружия на освобожденной территории Херсонской области 07
СБУ обнаружила склад российского оружия на освобожденной территории Херсонской области 08
СБУ обнаружила склад российского оружия на освобожденной территории Херсонской области 09

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Топ комментарии
+24
за б\к - благодарочка. Скоро вернём.
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14.10.2022 17:09
+13
Почвари, скільки ж вони занапастили життів? Я досі не розумію чому ще живі ті хто спеціально здав південь. Як каже ПАДАЛЬяк: "ми не підривали інфраструктуру , бо думали що "росіяни" - люди. Ви вдумайтесь бл, вони так думали із-за цього загинули тисячі українців, а наприклад ця мерзота на 44 місці серед найвеличніших українців. Про шашличника навіть не пишу.
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14.10.2022 17:26
+4
Виявили? У будинку культури? Замаскований?
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14.10.2022 18:18
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за б\к - благодарочка. Скоро вернём.
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14.10.2022 17:09 Ответить
СБУ береться за старе - на фото лише три тубуси з ракетами до ПТРК "Корнет" та ящик з підривачами до снарядів РСЗВ "Град"... Де ще 596 одиниць виявленого? Тьху, новина! Краще б не ганьбилися!
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14.10.2022 17:28 Ответить
та да, и групповых фото с фамилиями нет, и вообще новость десятидневной давности - уже и половину этого б\к успели вернуть с процентами.
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14.10.2022 17:49 Ответить
Журналістів вчать, що фоторяд повинен відповідати заголовкові або змісту новини. Щось не так? У цьому випадку я побачив жалюгідну спробу видати мишеня за тигра.
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14.10.2022 23:29 Ответить
ну, мене СБУ не знайде, тому ось вам ще фото ракетами 9М28Ф з того ж складу. Може це вас заспокоїть
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14.10.2022 23:40 Ответить
Оце нормальне фото. Що заважало розмістити його у фоторепортажі?.. Це риторичне запитання.
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15.10.2022 22:01 Ответить
СБУ не дозволяє. )) Там ще цікавіші "артефакти" є.
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15.10.2022 22:09 Ответить
Треба ж їм виправдовувати здоровенні зарплати в тилу, а їх ціла армія і по них не стряляють.
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14.10.2022 17:54 Ответить
Тубусы - це що? Мухи?
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14.10.2022 17:23 Ответить
Дуже великі для мухи можливо шмель
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14.10.2022 17:30 Ответить
Тоді ще краще...
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14.10.2022 17:36 Ответить
Вернуть кацапам своим ходом
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14.10.2022 17:24 Ответить
Почвари, скільки ж вони занапастили життів? Я досі не розумію чому ще живі ті хто спеціально здав південь. Як каже ПАДАЛЬяк: "ми не підривали інфраструктуру , бо думали що "росіяни" - люди. Ви вдумайтесь бл, вони так думали із-за цього загинули тисячі українців, а наприклад ця мерзота на 44 місці серед найвеличніших українців. Про шашличника навіть не пишу.
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14.10.2022 17:26 Ответить
треба і надалі "співпрацювати" з кацапськими прапорщиками.Вони ще більші склади залишать.
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14.10.2022 17:27 Ответить
Пам'ятаю, десь у перші місяці було перехоплення, в якому рашистський папа радив рашистському синові як запчастини треба знімати з машин та переправляти на пе..растію. Сподіваюсь, що коли мокшандія виплатить контрибуцію Україні, той папа разом з сином будуть догризати свої останні полки з причини нестачі грошей.
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14.10.2022 18:03 Ответить
Виявили? У будинку культури? Замаскований?
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14.10.2022 18:18 Ответить
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14.10.2022 18:28 Ответить
Подивиться, як поневічені людські автівки
В КОТРИЙ РАЗ ЗАКЛИКАЮ ДЕПУТАТІВ- повернить украінцам нульове розмитнення . Нехай самі купують в ЕС АВТО без переплат на кордоні і без українських АВТОБАРИГ ‼️‼️‼️
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14.10.2022 18:31 Ответить
А з чого ж зеленi вiслюки харчуватися будут?
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14.10.2022 19:17 Ответить
это все же тупо отбирать\возвращать и толпы на границе и кто не успел - тот опоздал и т.п. государство прям ненавидит народ. имхо, могли бы принять закон что каждый гражданин может ввести одно авто на какую-то там сумму без налогов что ли. было бы поприличней.
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14.10.2022 19:23 Ответить
Крутий ленд-ліз.

"понад пів тисячі артснарядів та *********** до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Ураган", а також понад сотню протитанкових керованих ракет і протитанкових ".

Вернуться рашистам скоро.
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14.10.2022 18:38 Ответить
 
 