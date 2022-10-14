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Зеленский посетил военный госпиталь и вручил государственные награды раненым украинским защитникам и военным медикам. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил военный госпиталь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский побывал в реанимационном и травматологическом отделениях. Медики рассказали президенту о характере травм, которые получили бойцы, течение лечения и выздоровление.

В частности, глава государства пообщался с ранеными воинами и вручил им государственные награды за мужество и самоотверженность, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также встретился с медицинским персоналом военного госпиталя и вручил государственные награды за самоотверженность и профессионализм, оказание медицинской помощи и сохранение жизни людей в условиях военного положения.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в этом госпитале создана действенная система эвакуации раненых на соответствующее лечение. С конца февраля медучреждение оказывает высокоспециализированную помощь раненым, травмированным и больным военнослужащим, из них более 60% восстановились и вернулись в боевые подразделения. Госпиталь постоянно помогает украинским военным, освобожденным из плена. Также здесь отлажена действенная система психологической реабилитации.

Зеленский посетил военный госпиталь и вручил государственные награды раненым украинским защитникам и военным медикам 01
Зеленский посетил военный госпиталь и вручил государственные награды раненым украинским защитникам и военным медикам 02
Зеленский посетил военный госпиталь и вручил государственные награды раненым украинским защитникам и военным медикам 03
Зеленский посетил военный госпиталь и вручил государственные награды раненым украинским защитникам и военным медикам 04
Зеленский посетил военный госпиталь и вручил государственные награды раненым украинским защитникам и военным медикам 05
Зеленский посетил военный госпиталь и вручил государственные награды раненым украинским защитникам и военным медикам 06
Зеленский посетил военный госпиталь и вручил государственные награды раненым украинским защитникам и военным медикам 07
Зеленский посетил военный госпиталь и вручил государственные награды раненым украинским защитникам и военным медикам 08
Зеленский посетил военный госпиталь и вручил государственные награды раненым украинским защитникам и военным медикам 09
Зеленский посетил военный госпиталь и вручил государственные награды раненым украинским защитникам и военным медикам 10
Зеленский посетил военный госпиталь и вручил государственные награды раненым украинским защитникам и военным медикам 11
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Топ комментарии
+22
Порох привозить машини на фронт за свій кошт, Зє привозить шматочки крашаного алюмінія в коробочках в госпіталь за державний кошт. Ще й лікарів в шеренгу в коридорі шикує.
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14.10.2022 17:16
+9
зелене падло..щоб воно шашликами вмилось
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14.10.2022 17:18
+9
А рейтинг "Блазня" і псувать нікому не треба - сам справляється!
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14.10.2022 17:54
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Порох привозить машини на фронт за свій кошт, Зє привозить шматочки крашаного алюмінія в коробочках в госпіталь за державний кошт. Ще й лікарів в шеренгу в коридорі шикує.
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14.10.2022 17:16 Ответить
чоловік прийшов..наших на районі на добу відпустили помитись-поспати..а воно у бункері
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14.10.2022 17:20 Ответить
А Ермак тоже присутствует. Как же без него?
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14.10.2022 19:01 Ответить
Та без нього ніяк,він і пранкерам Вовану з Лексусом(типу послу Макфолу) такого наляпав,до речі як і Кулеба і Пашинський,такі посади і такі Лохи.
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14.10.2022 19:22 Ответить
Бачив: коло ліжок - ні милиць ні палиць?! Бояться, щоб не огріли!
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14.10.2022 17:56 Ответить
зелене падло..щоб воно шашликами вмилось
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14.10.2022 17:18 Ответить
Хоть бы в пиксель оделся или в костюм... Пришел какой-то небритый бомж награждать героев... Воно реально тупе...
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14.10.2022 17:24 Ответить
теж звернула на це увагу. не могло вже нагороди людям у пристойному вигляді вручити. а не як бомжара.
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14.10.2022 20:06 Ответить
Боже, які ви огидні порохоботи
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14.10.2022 17:40 Ответить
Ніщо так не псує рейтинг Пороха, як його фанати.
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14.10.2022 17:45 Ответить
А рейтинг "Блазня" і псувать нікому не треба - сам справляється!
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14.10.2022 17:54 Ответить
"Блазень" сьогодні Президент воюючої країни, тому краще прикуси і не транслюй теги кацапської пропаганди.
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14.10.2022 23:01 Ответить
Од того, що я "прикушу" - він "Блазнем" буть не перестане Мавпа у королівській мантії так і залишається мавпою Як він казав: "Кожен з нас президент!"? Так от - президент зараз - не він, а УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД, який, всупереч всьому тому паскудству, що ця "мавпа на троні" натворила за три роки, має сили не тільки опираться агресору, але й перемагать його!
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14.10.2022 23:10 Ответить
Якщо ти, звісно ж, не називаєш народом себе і купку тобі подібних, то мав би знати, що саме УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД його обрав своєю більшістю. 73% зебілів - так же ж ви кажете на свій УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД. Цей же ж народ дав оцінку його опоненту. Ти ще не передумав? Точно воює народ? Так от, доки ти тут сидиш днями сереш і руйнуєш країну з середини, український народ дійсно виборює перемогу.
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15.10.2022 00:17 Ответить
Ти вислів "циганське золото" чув? Знаєш ЩО воно означає? От таке саме "циганське золото " ми зараз маємо на Банковій Одні "відосики" кожного вечора на двох десятках каналів А де РЕАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ "***********"? Звинувачення Європи, НАТО, США (і особисто Байдена), ООН, ПАРЕ, ЮНЕСКО, ЕС і Ліги сексуальних реформ у недостатній підтримці України? А що він сам зробив на цій посаді? Буковель топтав? Гроші державні розхвиськував куди попало, замість будувать танки та РСЗО - бо у нас війна іде! У мене вже "колекція" з "обзивачок", які йому народ придумав! 284 штуки - за три роки!!! Анекдотів про нього і його правління вже до сотні сторінок доходить! Ні у кого з президентів такого не було!
Так що не тужся - очкур репне!
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15.10.2022 04:12 Ответить
Не пройшло і три роки, як нарешті Зеленський став заходити в госпіталі до поранених військових.... А то раніше все Буковелі та Буковелі....на військових часу не було....
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14.10.2022 18:17 Ответить
Володимир Зеленський відвідав поранених захисників України
13 березня 2022 року
Зеленський відвідав поранених військових у госпіталі

Навіщо казати неправду, пані?
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14.10.2022 22:55 Ответить
Довго шукав.... аж з 2019 року?
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15.10.2022 20:56 Ответить
А ти не забувай, хто три роки жодного снаряда не закупив, вагнерівців здав і Чонгар розмінував!... Скільки б людей було врятовано і на скільки б було менше біженців! Не можна забувати й про гріхи!..
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14.10.2022 18:38 Ответить
Не лише "не закупив", а саме знищив ракетну програму ...Коли підприємства ракетобудування перейшли на одноденний робочий тиждень ...

https://mind.ua/news/amp/20209812-pavlogradskij-himzavod-na-mezhi-zupinki-shcho-zagrozhue-vsij-raketnij-galuzi-zmi
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15.10.2022 21:13 Ответить
А в цей час, Юсупова, збирає кошти на одяг для поранених .......а лікарі, під стінкою, це жесть....і байдуже що комусь саме зараз потрібна допомога, гідрант приїхав.....
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14.10.2022 19:29 Ответить
афігєть. за яким хріном його пускають в реанімацію?? та ще й без маски?? туди близьких не пускають, а цьому опудалу все можна?
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14.10.2022 20:07 Ответить
 
 