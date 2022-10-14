Зеленский посетил военный госпиталь и вручил государственные награды раненым украинским защитникам и военным медикам. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил военный госпиталь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Зеленский побывал в реанимационном и травматологическом отделениях. Медики рассказали президенту о характере травм, которые получили бойцы, течение лечения и выздоровление.
В частности, глава государства пообщался с ранеными воинами и вручил им государственные награды за мужество и самоотверженность, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Он также встретился с медицинским персоналом военного госпиталя и вручил государственные награды за самоотверженность и профессионализм, оказание медицинской помощи и сохранение жизни людей в условиях военного положения.
С начала полномасштабного вторжения РФ в этом госпитале создана действенная система эвакуации раненых на соответствующее лечение. С конца февраля медучреждение оказывает высокоспециализированную помощь раненым, травмированным и больным военнослужащим, из них более 60% восстановились и вернулись в боевые подразделения. Госпиталь постоянно помогает украинским военным, освобожденным из плена. Также здесь отлажена действенная система психологической реабилитации.
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Так що не тужся - очкур репне!
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