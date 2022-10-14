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Завершена эксгумация на месте массового захоронения военных ВСУ в Лимане, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Следователи полиции завершили эксгумацию на месте массового захоронения военных ВСУ в Лимане (Донецкая область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Завершена эксгумация на месте массового захоронения военных ВСУ в Лимане, - Нацполиция 01

Полиция изъяла из братской могилы тела 34 украинских защитников. Продолжаются работы по эксгумации еще более 120 гражданских. Полиция устанавливает обстоятельства смерти каждого человека.

Тела военных направлены в морг. После идентификации и установления причин смерти тела погибших будут переданы родным для захоронения", - говорится в сообщении.

Завершена эксгумация на месте массового захоронения военных ВСУ в Лимане, - Нацполиция 02
Завершена эксгумация на месте массового захоронения военных ВСУ в Лимане, - Нацполиция 03

Сейчас полицейские сосредоточили усилия на эксгумации гражданских лиц из захоронения, расположенного рядом с могилой военных.

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Всего с 29 сентября по сегодняшний день полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах тела 144 человека, погибших во время оккупации. Из них 108 тел были эксгумированы из стихийных захоронений, остальные найдены в зданиях и на улицах. 85 погибших – это гражданские жители, часть из них имеет признаки насильственной смерти, в том числе осколочные ранения.

Завершена эксгумация на месте массового захоронения военных ВСУ в Лимане, - Нацполиция 04
Завершена эксгумация на месте массового захоронения военных ВСУ в Лимане, - Нацполиция 05

Полицейские выясняют обстоятельства смерти каждого человека. На сегодняшний день отобрано 44 образца ДНК для проведения молекулярно-генетической экспертизы.

Полицейскими установлено 35 захоронений на деоккупированной территории. За сутки полиция получила информацию о еще 4 местах захоронения.

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Топ комментарии
+16
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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14.10.2022 19:11
+15
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14.10.2022 19:18
+3
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.10.2022 19:55
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ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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14.10.2022 19:11 Ответить
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14.10.2022 19:18 Ответить
донецкие предатели сдавали местных патриотов и убивали военных. Пособники.
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14.10.2022 19:38 Ответить
Предатель это категория без местожительства.
Да, на Донбассе их больше чем в Украине. Но ради тех патриотов, уроженцев Донбасса, что воюют в ЗСУ , не будем клеймить весь регион как "донецкие"
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14.10.2022 23:55 Ответить
Вони не "уроженці" Донбасу - вони Українці.
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15.10.2022 00:18 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.10.2022 19:55 Ответить
КОЛИ ДОНБАС ПРИПИНИТЬ БУТИ ДОНБАСОМ, А СТАНЕ УКРАЇНСЬКОЮ ТЕРИТОРІЄЮ,
ЦЕ СТНЕ СВЯТОМ ДЛЯ УКРАЇНИ.
Який Донбас - це просто Схід України.
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14.10.2022 23:53 Ответить
Ну є Полісся, є Волинь та Слобожанщина та є Донбас, все це Україна
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14.10.2022 23:58 Ответить
Нема Донбасу - був, та загув. Є схід України і майбутнє в якому Україна дасть цієй території нову назву, бо від старої назви смердить кацапськими онучами і руцкім міром.
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15.10.2022 00:00 Ответить
Навіть якщо у ЗСУ, один воїн вважатиме себе уродженцем Донбасу, отже, Український Донбас жив!
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15.10.2022 00:12 Ответить
донбас не гоніт порожняк ©️
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15.10.2022 00:17 Ответить
 
 