Завершена эксгумация на месте массового захоронения военных ВСУ в Лимане, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Следователи полиции завершили эксгумацию на месте массового захоронения военных ВСУ в Лимане (Донецкая область).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Полиция изъяла из братской могилы тела 34 украинских защитников. Продолжаются работы по эксгумации еще более 120 гражданских. Полиция устанавливает обстоятельства смерти каждого человека.
Тела военных направлены в морг. После идентификации и установления причин смерти тела погибших будут переданы родным для захоронения", - говорится в сообщении.
Сейчас полицейские сосредоточили усилия на эксгумации гражданских лиц из захоронения, расположенного рядом с могилой военных.
Всего с 29 сентября по сегодняшний день полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах тела 144 человека, погибших во время оккупации. Из них 108 тел были эксгумированы из стихийных захоронений, остальные найдены в зданиях и на улицах. 85 погибших – это гражданские жители, часть из них имеет признаки насильственной смерти, в том числе осколочные ранения.
Полицейские выясняют обстоятельства смерти каждого человека. На сегодняшний день отобрано 44 образца ДНК для проведения молекулярно-генетической экспертизы.
Полицейскими установлено 35 захоронений на деоккупированной территории. За сутки полиция получила информацию о еще 4 местах захоронения.
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Да, на Донбассе их больше чем в Украине. Но ради тех патриотов, уроженцев Донбасса, что воюют в ЗСУ , не будем клеймить весь регион как "донецкие"
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
ЦЕ СТНЕ СВЯТОМ ДЛЯ УКРАЇНИ.
Який Донбас - це просто Схід України.