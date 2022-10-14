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Сон кремлевского курдупеля, лекарство от россиян, тупиковая ветвь эволюции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Сон кремлевского курдупеля
Минск-3
Ответ путина
Лекарство от россиян
Где-то в бункере
Тупиковая ветвь эволюции
Цель достигнута
Смотрите, русаки, как надо мосты строить...
Первые минуты после российской атаки на украинские города
...но это еще не все...
Частичная могилизация
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Топ комментарии
+39 Владислав Васильченко
показать весь комментарий14.10.2022 21:02
+31 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий14.10.2022 21:01
+26 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий14.10.2022 20:54
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Люди в Украине делятся на тех, кто скидывает донаты, и на тех, кто их собирает. И еще на тех, у кого есть часы за 300к грн, и на тех, у кого нет.
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_ Ну что, граждане убийцы насильники людоеды и наркоторговцы! Кто сегодня готов защищать рубежи России? На сегодня наряды:
Переноска снарядов под обстрелом "укропов" - пять человек!
Атака укропского блок-поста - десять человек!
Бросок под "укропский" танк со связкой гранат - три человека!
Закрытие грудью амбразуры - один человек!