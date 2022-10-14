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Сон кремлевского курдупеля, лекарство от россиян, тупиковая ветвь эволюции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Сон кремлевского курдупеля, лекарство от россиян, тупиковая ветвь эволюции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Сон кремлевского курдупеля

Также читайте: СБУ объявила Медведева, Бортникова, Володина, Золотова, Матвиенко, Нарышкина, Шойгу и Патрушева в розыск (обновлено)

Сон кремлевского курдупеля, лекарство от россиян, тупиковая ветвь эволюции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Минск-3

Читайте также: Целью России должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины, - Медведев

Сон кремлевского курдупеля, лекарство от россиян, тупиковая ветвь эволюции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Ответ путина

Сон кремлевского курдупеля, лекарство от россиян, тупиковая ветвь эволюции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Лекарство от россиян

Сон кремлевского курдупеля, лекарство от россиян, тупиковая ветвь эволюции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Где-то в бункере

Сон кремлевского курдупеля, лекарство от россиян, тупиковая ветвь эволюции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Тупиковая ветвь эволюции

Сон кремлевского курдупеля, лекарство от россиян, тупиковая ветвь эволюции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Цель достигнута

Сон кремлевского курдупеля, лекарство от россиян, тупиковая ветвь эволюции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Смотрите, русаки, как надо мосты строить...

Сон кремлевского курдупеля, лекарство от россиян, тупиковая ветвь эволюции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Первые минуты после российской атаки на украинские города

Сон кремлевского курдупеля, лекарство от россиян, тупиковая ветвь эволюции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

...но это еще не все...

Сон кремлевского курдупеля, лекарство от россиян, тупиковая ветвь эволюции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Частичная могилизация

Больше фотошопов смотрите тут
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Топ комментарии
+39
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14.10.2022 21:02
+31
навагоднее абращение пресидента расии....
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14.10.2022 21:01
+26
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14.10.2022 20:54
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тупо й несмішно
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14.10.2022 20:49 Ответить
смотри смешной квартал и наслаждайся!
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14.10.2022 20:56 Ответить
ти таке руськоязичне..мову вивчай, курка.
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14.10.2022 21:20 Ответить
@krtmn79

Люди в Украине делятся на тех, кто скидывает донаты, и на тех, кто их собирает. И еще на тех, у кого есть часы за 300к грн, и на тех, у кого нет.

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15.10.2022 06:29 Ответить
Ноликом не ошибся, балабол? 3 749 грн
https://zakupka.com/p/1295428541-chasy-omega-seamaster-professional-black-mehanika-klass-aaa/?e=1&i=KoAjMRimu0nUQ769k338iF2CpV3yEYD9Tr04P8t7n_rr4Ed7I34BJlUlnB2Q_4WK4HCsF9fmPnbRsZiXNpiIFUfKKeEYRV9iOQbmIVKbUNpHusJSPByh9m1IkmaVcQsXJSxr794uIixGqv8hc1T6SqjtF8FDnt7V9pbTtI1Xia6sluqin3WKNRHE4UvFdAV7&gclid=CjwKCAjwtKmaBhBMEiwAyINuwLKcGDVQ1Fra4Qu5kZDlcH_U8-ipb8nzpoMWIrPq6ZN8kYB94mSS_hoClhcQAvD_BwE
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15.10.2022 20:19 Ответить
так, что касается россии, все тупо, и скорее является диагнозом, чем смешно...
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14.10.2022 20:59 Ответить
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14.10.2022 20:54 Ответить
Виступає Пригожин у тюрмі:

_ Ну что, граждане убийцы насильники людоеды и наркоторговцы! Кто сегодня готов защищать рубежи России? На сегодня наряды:
Переноска снарядов под обстрелом "укропов" - пять человек!
Атака укропского блок-поста - десять человек!
Бросок под "укропский" танк со связкой гранат - три человека!
Закрытие грудью амбразуры - один человек!
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14.10.2022 21:14 Ответить
навагоднее абращение пресидента расии....
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14.10.2022 21:01 Ответить
"Это был трудный год для нашей страны, зато можно с уверенностью говорить, что следующего не будет!"
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14.10.2022 22:17 Ответить
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14.10.2022 21:02 Ответить
Київська статуя - креативно! Краще,ніж виправлений варіант,до тогож ідеальний баланс споруди!
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14.10.2022 21:07 Ответить
«Десь у бункері» - гарно
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14.10.2022 21:30 Ответить
+++
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15.10.2022 04:15 Ответить
Сама сама лайкова!

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14.10.2022 22:24 Ответить
мені теж вона найбільше сподобалась
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15.10.2022 09:42 Ответить
Притула схожий, а Стерненко не дуже. Чи то Лачен ?
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14.10.2022 23:02 Ответить
Провалений стіл путіна дуже влучно. На третій знизу (перші хвилини після атаки на українські міста) особливо доставив голий чувак на Щекавиці, що "рано прийшов"))) Цей сайт мені чимось нагадав колишній сайт "дурдом.ін.юа", такі ж прикольні фотожаби, тільки Коробової немає
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15.10.2022 12:29 Ответить
Альоша Ступін дуже гарно малює...
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15.10.2022 20:29 Ответить
 
 