Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда", награды "Крест боевых заслуг" и присвоил почетные наименования воинским частям. ФОТОрепортаж

В Киеве возле Мариинского дворца прошли торжественные мероприятия по случаю Дня защитников и защитниц Украины с участием президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.





Собравшиеся почтили минутой молчания память защитников, погибших за Украину.

Глава государства вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины.













Читайте также: Мы вернем украинский флаг во все наши города и вернем находящихся в плену украинцев - Зеленский

Кроме того, Зеленский вручил военное отличие "Крест боевых заслуг".















Президент также вручил награды "За мужество и отвагу" 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ, 25-й отдельной воздушно-десантной Сиче войск ВСУ, 503-му отдельному батальону морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ, 8-му полку оперативного назначения имени Ивана Богуна Национальной гвардии, 4-й бригаде оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии, 3-й бригаде оперативного назначения полковника Петра Болбочана Национальной гвардии, 15-му Славянскому полку Национальной гвардии, 1-му пограничному отряду Государственной пограничной службы и 23-му отряду морской охраны Государственной пограничной службы.







Зеленский присвоил воинским частям почетные наименования. 138-й радиотехнической бригаде Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование "Приднепровская", 156-му зенитному ракетному полку Воздушных сил ВСУ - почетное наименование "имени Максима Кривоноса" и 11-му зенитному ракетному полку Воздушных сил Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "Шепетовский".

Президент вручил боевые знамена и знамена с почетными наименованиями воинским частям. Боевые флаги получили командиры: 4-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск ВСУ, 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, 118-й отдельной бригады территориальной обороны Сил территориальной обороны, 120-й отдельной бригады территориальной обороны Сил территориальной обороны, 129-й отдельной бригады территориальной обороны Сил территориальной обороны.





Боевые знамена с лентой с почетным наименованием вручены командирам: 3-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск ВСУ, которой присвоено почетное наименование "Железная", и 110-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ, получившей наименование "имени генерал-хорунжого Марка Безручко".