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Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда", награды "Крест боевых заслуг" и присвоил почетные наименования воинским частям. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Киеве возле Мариинского дворца прошли торжественные мероприятия по случаю Дня защитников и защитниц Украины с участием президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 01

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 02
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 03

Собравшиеся почтили минутой молчания память защитников, погибших за Украину.

Глава государства вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины.

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 04
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 05
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 06
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 07
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 08
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 09

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Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 10

Кроме того, Зеленский вручил военное отличие "Крест боевых заслуг".

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 11
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 12
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 13
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 14
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 15
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 16
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 17

Президент также вручил награды "За мужество и отвагу" 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ, 25-й отдельной воздушно-десантной Сиче войск ВСУ, 503-му отдельному батальону морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ, 8-му полку оперативного назначения имени Ивана Богуна Национальной гвардии, 4-й бригаде оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии, 3-й бригаде оперативного назначения полковника Петра Болбочана Национальной гвардии, 15-му Славянскому полку Национальной гвардии, 1-му пограничному отряду Государственной пограничной службы и 23-му отряду морской охраны Государственной пограничной службы.

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 18
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 19
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 20

Зеленский присвоил воинским частям почетные наименования. 138-й радиотехнической бригаде Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование "Приднепровская", 156-му зенитному ракетному полку Воздушных сил ВСУ - почетное наименование "имени Максима Кривоноса" и 11-му зенитному ракетному полку Воздушных сил Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "Шепетовский".

Президент вручил боевые знамена и знамена с почетными наименованиями воинским частям. Боевые флаги получили командиры: 4-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск ВСУ, 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, 118-й отдельной бригады территориальной обороны Сил территориальной обороны, 120-й отдельной бригады территориальной обороны Сил территориальной обороны, 129-й отдельной бригады территориальной обороны Сил территориальной обороны.

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 21

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 22
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные наименования воинским частям 23

Боевые знамена с лентой с почетным наименованием вручены командирам: 3-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск ВСУ, которой присвоено почетное наименование "Железная", и 110-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ, получившей наименование "имени генерал-хорунжого Марка Безручко".
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Топ комментарии
+7
Гляньте на цього курдупля і на Порошенка серед військових у незрежисованій обстановці. І хто ж у нас справжній Перезидент?
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14.10.2022 21:18
+7
Герои отдают честь человеку,который не имеет чести
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14.10.2022 21:45
+5
Це те чмо, що знало про масований напад 10 жовтня і допустило похід дітей у школи, тягне на презедента й головнокомандувача? Протріть очі!
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14.10.2022 21:55
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Правила форума Совет форумчан
Якого милого у нас досі оцей ганебний символ радянської зірки на нагородах?!

Негайно змінити!
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14.10.2022 21:07 Ответить
до чого радянська?? то зірка Героя
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14.10.2022 21:16 Ответить
нема у нас такого символу як зірка! і не повинно бути!
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14.10.2022 21:19 Ответить
Хто тобі таке сказав? Зірки бувають пізні Наприклад восьмикутні - як на прапорі Хмельницького!
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14.10.2022 21:29 Ответить
а 5-кутні де ще бувають???
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14.10.2022 22:10 Ответить
На Державному прапорі США - наприклад!
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14.10.2022 22:11 Ответить
оце красиво заткнулось те патякало ))
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14.10.2022 23:44 Ответить
у нас є свій, власний, унікальний символ! - тризуб! і нащо там зірка?!
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16.10.2022 22:15 Ответить
У тебе ще є Конституція України і власний депутат, вибраний від твого округу Звернись до нього з листом і запропонуй йому законодавчу ініціативу проявить і внести відповідну законодавчу пропозицію - замінить "Золоту зірку" на "тризуб" Мені теж не сподобалася "зірка", ще коли її затверджували Я це зробив На жаль, тоді мій лист був проігнорований Спробуй ти Це - цілком законний спосіб, передбачений чинним законодавством України Може, тобі це вдасться
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17.10.2022 05:00 Ответить
Гляньте на цього курдупля і на Порошенка серед військових у незрежисованій обстановці. І хто ж у нас справжній Перезидент?
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14.10.2022 21:18 Ответить
телемарафон вже його переобрав на другу каденцію і це сумно
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14.10.2022 21:24 Ответить
Як казав один персонаж "нє чітайтє совєтскіх газєт". Тож не дивіться зеленських марафонів!
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14.10.2022 21:35 Ответить
Це те чмо, що знало про масований напад 10 жовтня і допустило похід дітей у школи, тягне на презедента й головнокомандувача? Протріть очі!
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14.10.2022 21:55 Ответить
Подивився я на тих, хто тебе "лайкнув" - одні "свіжозаряджені" "Сироти війни", що з"явилися на світ після виникнення "телебрехону" Одного взагалі вже деактивували - "дотриндівся" А сам ти прийшов сюди разом з "Головбрехуном" - але я тебе не пам"ятаю! Мабуть просто був "консервований" нік - "про всяк випадок" А тепер ви полізли на форум, як лайно з туалету після пачки дріжжів - бо, не зважаючи на "телебрехон", правда проривається і від "ГОловБлазня" все більше тхне лайном - скільки-б ви не лили одеколону!
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17.10.2022 05:09 Ответить
https://twitter.com/i/status/1580995541680656384
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14.10.2022 22:49 Ответить
Половина із нагороджених навіть у об"єктив камери не влазять (мабуть у окоп також). Хоча чому я дивуюсь, кого подали на нагородження "отци командири" того і нагородили....яка страна, такі герої.
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14.10.2022 21:42 Ответить
«Страна » на болотах , а в нас держава Україна . Трошки стримуйтесь в своїх емоціях
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14.10.2022 22:05 Ответить
Ні Друже, до поки в нас герої ряжені козачки та холуї ЗЕленої влади ми житимемо у "страні", а не у Державі. Держава це те, де шанують справжніх героїв, які кров"ю та потом здобувають перемогу.
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13.11.2022 12:29 Ответить
Для мене Держава і я її поважаю і шаную її Героїв . Не шукайте собі ідолів
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13.11.2022 15:42 Ответить
Ну якщо Ви поважаєте наприклад Героя України гадю савченко, то питаннь до вас взагалі немає.
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13.11.2022 16:40 Ответить
А хто гаді героя дав і пізд… , ну піару на весь світ було
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14.11.2022 09:38 Ответить
Герои отдают честь человеку,который не имеет чести
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14.10.2022 21:45 Ответить
игорь сироткин

а ти мозгів не маєш
іди полічись трохи може попустить
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14.10.2022 22:12 Ответить
Слава Героям! Наймолодший з них - азовець Хорус, Лев Пашко. Хлопцеві 22, а який красава! АЗОВЕЦЬ ХОРУС. ІСТОРІЯ 22-РІЧНОГО ГЕРОЯ УКРАЇНИ ЛЕВА ПАШКА | TV-ПАРК (tv-park.ua)
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14.10.2022 23:11 Ответить
знов як бомжара вирядився. у кросовках. отака у нього повага і до прапора, і до людей.
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15.10.2022 09:22 Ответить
 
 