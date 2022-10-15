Более 50 российских снарядов прилетело ночью по Никополю, утром оккупанты нанесли повторный удар по городу, есть раненые, - Резниченко. ФОТОрепортаж (обновлено)
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Россияне всю ночь били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по трем громадам Никопольщины. Утром россияне снова нанесли удар по Никополю.
Об этом сообщил в телеграме глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину… Ранили двух человек.
Били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.
В ночной Никополь прилетело более 50 российских снарядов. Ранены два человека - 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба в больнице. Состояние средней тяжести.
В городе побито более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.
В Марганецкой и Красногригорьевской громадах люди не пострадали. Повреждены промышленное предприятие и дома", - говорится в сообщении.
Позже Резниченко сообщил, что оккупанты повторно обстреляли город: "Утром россияне снова нанесли удар по Никополю. Били по мирным жилым кварталам из тяжелой артиллерии.
Предварительно, ранены три человека. Мужчина и две женщины.
В городе изуродованы дома и админздания.
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