Более 50 российских снарядов прилетело ночью по Никополю, утром оккупанты нанесли повторный удар по городу, есть раненые, - Резниченко. ФОТОрепортаж (обновлено)

Россияне всю ночь били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по трем громадам Никопольщины. Утром россияне снова нанесли удар по Никополю.

Об этом сообщил в телеграме глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину… Ранили двух человек.

Били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.

В ночной Никополь прилетело более 50 российских снарядов. Ранены два человека - 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба в больнице. Состояние средней тяжести.

В городе побито более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах люди не пострадали. Повреждены промышленное предприятие и дома", - говорится в сообщении.

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Позже Резниченко сообщил, что оккупанты повторно обстреляли город: "Утром россияне снова нанесли удар по Никополю. Били по мирным жилым кварталам из тяжелой артиллерии.

Предварительно, ранены три человека. Мужчина и две женщины.

В городе изуродованы дома и админздания.













