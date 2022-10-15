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Удар по Запорожью: повреждены многоэтажки, частные дома, учебное учреждение и автостоянка. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты нанесли ракетные удары по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры в Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

Утром враг атаковал объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. Есть разрушения.

"Взрывной волной поврежден 21 многоквартирный дом, 15 домов частного сектора, учебное учреждение и автостоянка. Коммунальные службы уже начинают работать и устранять последствия прилетов. Слава Богу, пострадавших нет", - отметил он.

Читайте также: Утром россияне выпустили 10 ракет по Запорожью, разрушения получили объекты энергетической и промышленной инфраструктуры (обновлено)

Удар по Запорожью: повреждены многоэтажки, частные дома, учебное учреждение и автостоянка 01

Удар по Запорожью: повреждены многоэтажки, частные дома, учебное учреждение и автостоянка 02
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Топ комментарии
+3
де удар по варонежу, белгараду, курску, тулі, і мневникам... для початку?
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15.10.2022 09:37
+2
Трампон, який пропонував віддати Крим рашистам?
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15.10.2022 10:04
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трампона тобі дамо через два роки....
той все поправить
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15.10.2022 09:38 Ответить
не сси, деда, і головне не мішай.
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15.10.2022 09:44 Ответить
ох ти склизлий хробак....
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15.10.2022 09:48 Ответить
Трампон, який пропонував віддати Крим рашистам?
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15.10.2022 10:04 Ответить
ви знаєе іншого?
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15.10.2022 10:06 Ответить
Тоді навіщо він нам цей недоагент *****? Чи це був сарказм?
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15.10.2022 10:07 Ответить
люта правда...
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15.10.2022 10:17 Ответить
де удар по варонежу, белгараду, курску, тулі, і мневникам... для початку?
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15.10.2022 09:37 Ответить
Глас вопиющего в пустыне! Такое впечатление, что одни и те же люди задают подобные вопросы (в целом абсолютно резонные) и следом сами на них же отвечают, вспоминая «асфальт, видосики, пикнички и шашлычки».
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15.10.2022 10:28 Ответить
введіть яку посаду великого закликнюка - відбулавили нікчему назуя?
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15.10.2022 10:39 Ответить
поважаю фіннів.
ті зразу посрали на всі майські шашликі на світі і почали будувати оборону.. - люди!
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15.10.2022 10:48 Ответить
 
 