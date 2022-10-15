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Рашисты нанесли удар по Константиновке на Донетчине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 15 октября, российские оккупационные войска нанесли удар по Константиновке, вчера обстреляли Федоровку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Больше всего от российских обстрелов в это утро пострадала Константиновка. В городе повреждены хозяйственные постройки предприятия и бывшее здание профилактория. Также на территории громады под обстрел кассетными снарядами попало Александро-Шультино — поврежден дом. К счастью, без жертв", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вчера, 14 октября, россияне обстреляли Федоровку Соледарской громады — два человека ранены.
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показать весь комментарий15.10.2022 10:39 Ответить Мне нравится 0
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