СБУ: в обмен за голоса на псевдореферендуме оккупанты предлагали людям "военную форму" на детей. ФОТОрепортаж

В ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированной Херсонщине сотрудники СБУ обнаружили еще одну штаб-квартиру рашистов в селе Новоалександровка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как отмечается, помещение сельского совета оккупанты использовали в качестве базы для проведения "референдума". Среди агитационных материалов правоохранители обнаружили там большую партию детской одежды в милитаристическом стиле.

Эти вещи один в один копировали одежду российских захватчиков и были предназначены для местных жителей в качестве поощрения прийти и проголосовать на фейковом волеизъявлении.

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Также в ведомстве информируют, что украинцев пытались подкупить бесплатными продуктами питания.

Впрочем, когда враг увидел, что местные жители избегают участия в псевдореферендуме, они прибегли к угрозам и махинациям.

В частности, склонив нескольких коллаборантов к сотрудничеству, они дали им по два вооруженных военнослужащих РФ и начали "обход" каждого дома. Если люди не открывали дверь, оккупанты все равно учитывали всех прописанных по адресу, как голоса "за".

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