СБУ: в обмен за голоса на псевдореферендуме оккупанты предлагали людям "военную форму" на детей. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж Война в Украине
В ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированной Херсонщине сотрудники СБУ обнаружили еще одну штаб-квартиру рашистов в селе Новоалександровка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Как отмечается, помещение сельского совета оккупанты использовали в качестве базы для проведения "референдума". Среди агитационных материалов правоохранители обнаружили там большую партию детской одежды в милитаристическом стиле.
Эти вещи один в один копировали одежду российских захватчиков и были предназначены для местных жителей в качестве поощрения прийти и проголосовать на фейковом волеизъявлении.
Также в ведомстве информируют, что украинцев пытались подкупить бесплатными продуктами питания.
Впрочем, когда враг увидел, что местные жители избегают участия в псевдореферендуме, они прибегли к угрозам и махинациям.
В частности, склонив нескольких коллаборантов к сотрудничеству, они дали им по два вооруженных военнослужащих РФ и начали "обход" каждого дома. Если люди не открывали дверь, оккупанты все равно учитывали всех прописанных по адресу, как голоса "за".
Пожалуйста, подождите...
Але якось по скромному.
Можете называть меня фагистом, но только после того как у вас на руках умрёт 3-х летняя дочь
Що повинно бути в голові у тих самок? Замість забезпечення своїй дитині належного майбутнього вони з пелюшок готують їх на гарматне м'ясо! В тій макитрі, що вони чомусь називають головою, немає мізків - одне лайно.