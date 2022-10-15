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СБУ: в обмен за голоса на псевдореферендуме оккупанты предлагали людям "военную форму" на детей. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж Война в Украине

сбу

В ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированной Херсонщине сотрудники СБУ обнаружили еще одну штаб-квартиру рашистов в селе Новоалександровка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как отмечается, помещение сельского совета оккупанты использовали в качестве базы для проведения "референдума". Среди агитационных материалов правоохранители обнаружили там большую партию детской одежды в милитаристическом стиле.

Эти вещи один в один копировали одежду российских захватчиков и были предназначены для местных жителей в качестве поощрения прийти и проголосовать на фейковом волеизъявлении.

Смотрите также: Еще четырем лицам сообщено о подозрении в организации псевдореферендума в Луганской области. ФОТО

Также в ведомстве информируют, что украинцев пытались подкупить бесплатными продуктами питания.

Впрочем, когда враг увидел, что местные жители избегают участия в псевдореферендуме, они прибегли к угрозам и махинациям.

В частности, склонив нескольких коллаборантов к сотрудничеству, они дали им по два вооруженных военнослужащих РФ и начали "обход" каждого дома. Если люди не открывали дверь, оккупанты все равно учитывали всех прописанных по адресу, как голоса "за".

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СБУ: в обмен за голоса на псевдореферендуме оккупанты предлагали людям военную форму на детей 01

СБУ: в обмен за голоса на псевдореферендуме оккупанты предлагали людям военную форму на детей 02
СБУ: в обмен за голоса на псевдореферендуме оккупанты предлагали людям военную форму на детей 03
СБУ: в обмен за голоса на псевдореферендуме оккупанты предлагали людям военную форму на детей 04
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Топ комментарии
+5
Они реально конченые zомбаки, приученые с детства приносить в жертву тоталитарной сатане своих детей.
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15.10.2022 10:31
+4
Москали в вышиванках. Умора.
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15.10.2022 10:20
+2
Дуже символічно, прийняв руській мір - здав дитину на фарш. Мрія довб@****.
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15.10.2022 10:51
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Москали в вышиванках. Умора.
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15.10.2022 10:20 Ответить
не здивуюсь, якщо кацапи завезли і "АК -ДМ-22", дитячий модернізований в 2022 р
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15.10.2022 10:22 Ответить
Знову наше кгб піариться, а на фронт не йде
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15.10.2022 10:30 Ответить
Они реально конченые zомбаки, приученые с детства приносить в жертву тоталитарной сатане своих детей.
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15.10.2022 10:31 Ответить
Прямо таки подвійне значення…
Але якось по скромному.
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15.10.2022 10:33 Ответить
Хоть и жестоко, но все выродки которые там живут и рождаются от этих русоматок должны быть уничтожены.
Можете называть меня фагистом, но только после того как у вас на руках умрёт 3-х летняя дочь
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15.10.2022 10:39 Ответить
Кончені дибіли!
Що повинно бути в голові у тих самок? Замість забезпечення своїй дитині належного майбутнього вони з пелюшок готують їх на гарматне м'ясо! В тій макитрі, що вони чомусь називають головою, немає мізків - одне лайно.
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15.10.2022 10:41 Ответить
Дуже символічно, прийняв руській мір - здав дитину на фарш. Мрія довб@****.
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15.10.2022 10:51 Ответить
От советск ого информбюро
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15.10.2022 11:01 Ответить
якась дивна текстура у того "хлопка" більше на галіму віскозу схожа. Ще й напис "перед вживанням - стірать" наводить на роздуми що ніяка то не бавовна.
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15.10.2022 11:10 Ответить
Взагалі то, гарнітур для кацапського мальчіка - то чорний пакет.
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15.10.2022 12:40 Ответить
 
 