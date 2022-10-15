Сутки в Донецкой области: россияне артиллерией и из "Градов" обстреляли 11 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты совершили 21 огневую атаку. Полицейские фиксируют последствия российских обстрелов: 26 поврежденных домов и 30 гражданских объектов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.
"Пострадали города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Торецк, пгт Очеретино, села Дружба, Карловка, Ласточкино, Максимилиановка, Соловьево, Хромово. Враг применил РСЗО "Град" и артиллерию. Разрушены и повреждены 30 гражданских объектов, из них 26 – частные дома. Сегодня около 7:30 российские войска ударили по Константиновке, разрушения получили хозяйственные постройки предприятия и бывшее здание профилактория.
Кроме того, зафиксированы ракетные удары по городу Красногоровка и селу Максимилиановка, которые произошли 13 октября. Российские снаряды попали в дома жителей, есть раненые", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что оккупанты артиллерией накрыли Бахмут. В результате попадания вражеских снарядов повреждены 17 частных домов, погибли и ранены.
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