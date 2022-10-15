Воин Сергей Костюченко потерял руку и бросил девушку, чтобы не быть обузой. Но она разыскала его, чтобы жениться. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитник Украины Сергей Костюченко потерял на фронте руку и не хотел быть обузой для своей любимой Юли. Он пытался уйти от девушки, но она разыскала его в госпитале и предложила жениться.
Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова, передает Цензор.НЕТ.
Сергей родом из Житомирской области. Два года назад он подписал контракт с ВСУ и отправился защищать Родину на Восток Украины.
Парень получил ранение 29 мая – в годовщину знакомства с любимой Юлей. Он хотел отпроситься и приехать к девушке, но получил задание. Когда боец был в поле, россияне открыли артиллерийский огонь.
Сергей помнит, что после взрыва открыл глаза и увидел, что правой руки уже нет, а левая была повреждена. Ноги также получили ранения.
Он не мог встать и не мог позвать на помощь – легкое было разорвано. Парень вспоминает, что ждал смерти, потому что было очень больно. Единственное, за что волновался – его тела не найдут. В тот момент на машине мимо проезжал побратим. Сергей из последних сил поднял ногу, и тот его увидел.
Военный очнулся в реанимациях и решил позвонить Юле. Он сказал девушке, что бросает ее. Юлия разыскала Сергея через его побратимов и приехала в больницу.
Когда она вошла в палату, военный расплакался. Девушка же сказала: "Женись на мне". Обручились влюбленные прямо в больницы.
Сейчас супруги находятся в реабилитационном центре во Львове. Сергей из-за сильных повреждений нервов рискует потерять еще и левую руку. Военному нужен протез и операция.
Средства на протез для Сергея и других раненых защитников Украины собирает центр "Незламні". Присоединиться можно по этой ссылке.
Пожалуйста, подождите...
що ж вам випало на долю... словами не сказати...
дай Боженька вам щасливих років у вільній і мирній Україні...
Рота ваших утилизированных ублюдков не стоит этой любви!
Але у нас в Україні жодного разу не бачила, щоб так поводились з людиною, особливо з військовим.. Може ви не з України?
Я вірю, що попереду у вас довге, щасливе життя і діточки ваші народяться у мирній, вільній Україні.
Хай Господь береже вас.
Пишаємося вами! Ви герої!
Молодятам кохання та терпіння, усе буде добре!!
Слава Захисникам України !
‼️🇺🇦❤️⚔️👍😠😡❤️⚔️🇺🇦‼️✌️👏👏
В якій ще країні світу гине і калічиться молодь яка є костяком нації України. Африка не рахується.
Чому наша військова доктрина розраховує більше на фізичні кондиції ніж на досвід - фізичну форму 30 - 40 річний може і в армії здобути, а скалічена молодь це скалічене майбутнє України.