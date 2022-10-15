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Воин Сергей Костюченко потерял руку и бросил девушку, чтобы не быть обузой. Но она разыскала его, чтобы жениться. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитник Украины Сергей Костюченко потерял на фронте руку и не хотел быть обузой для своей любимой Юли. Он пытался уйти от девушки, но она разыскала его в госпитале и предложила жениться.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова, передает Цензор.НЕТ.

Сергей родом из Житомирской области. Два года назад он подписал контракт с ВСУ и отправился защищать Родину на Восток Украины.

Парень получил ранение 29 мая – в годовщину знакомства с любимой Юлей. Он хотел отпроситься и приехать к девушке, но получил задание. Когда боец был в поле, россияне открыли артиллерийский огонь.

Сергей помнит, что после взрыва открыл глаза и увидел, что правой руки уже нет, а левая была повреждена. Ноги также получили ранения.

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Он не мог встать и не мог позвать на помощь – легкое было разорвано. Парень вспоминает, что ждал смерти, потому что было очень больно. Единственное, за что волновался – его тела не найдут. В тот момент на машине мимо проезжал побратим. Сергей из последних сил поднял ногу, и тот его увидел.

Военный очнулся в реанимациях и решил позвонить Юле. Он сказал девушке, что бросает ее. Юлия разыскала Сергея через его побратимов и приехала в больницу.

Когда она вошла в палату, военный расплакался. Девушка же сказала: "Женись на мне". Обручились влюбленные прямо в больницы.

Сейчас супруги находятся в реабилитационном центре во Львове. Сергей из-за сильных повреждений нервов рискует потерять еще и левую руку. Военному нужен протез и операция.

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Средства на протез для Сергея и других раненых защитников Украины собирает центр "Незламні". Присоединиться можно по этой ссылке.

Воин Сергей Костюченко потерял руку и бросил девушку, чтобы не быть обузой. Но она разыскала его, чтобы жениться 01

Воин Сергей Костюченко потерял руку и бросил девушку, чтобы не быть обузой. Но она разыскала его, чтобы жениться 02
Воин Сергей Костюченко потерял руку и бросил девушку, чтобы не быть обузой. Но она разыскала его, чтобы жениться 03

Воин Сергей Костюченко потерял руку и бросил девушку, чтобы не быть обузой. Но она разыскала его, чтобы жениться 04
Воин Сергей Костюченко потерял руку и бросил девушку, чтобы не быть обузой. Но она разыскала его, чтобы жениться 05

Воин Сергей Костюченко потерял руку и бросил девушку, чтобы не быть обузой. Но она разыскала его, чтобы жениться 06

Воин Сергей Костюченко потерял руку и бросил девушку, чтобы не быть обузой. Но она разыскала его, чтобы жениться 07
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Топ комментарии
+69
діти ви наші дітоньки....
що ж вам випало на долю... словами не сказати...
дай Боженька вам щасливих років у вільній і мирній Україні...
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15.10.2022 11:38
+60
Хлопці, юнаки,Герої. Фізична вада не має нічого спільного з тим,що Ви зробили,робите і будете робити для захисту Юль Наташ і Світлан. Ви їм життя зберегли.
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15.10.2022 11:36
+50
Який гарний хлопець,мов сонечко ясне.Тварі рашистські покалічили,але не зламали його.Нехай буде щастя і любов у сім'ї Сергія і Юлі.На землі вільної,мирної України щоб народили і виростили дітей
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15.10.2022 11:50
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Хлопці, юнаки,Герої. Фізична вада не має нічого спільного з тим,що Ви зробили,робите і будете робити для захисту Юль Наташ і Світлан. Ви їм життя зберегли.
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15.10.2022 11:36 Ответить
покажі мені тей протез, що може бути краще власної руки?
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15.10.2022 11:51 Ответить
Через років 10 на 3D принтерах не те що руку, серце будуть друкувати. Тому парубкові треба лише почекати. І, звісно, народити зі своєю дружиною гарних дітей.
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15.10.2022 16:35 Ответить
баран безголовий, до речі е і такий прорез на голову, що буде краще за твою - хочеш?
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15.10.2022 11:53 Ответить
діти ви наші дітоньки....
що ж вам випало на долю... словами не сказати...
дай Боженька вам щасливих років у вільній і мирній Україні...
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15.10.2022 11:38 Ответить
Дітки, хай вам Бог допомогає! Путіну і ВСІМ кацапам кацапським - горіти у Вогні...
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15.10.2022 11:46 Ответить
Який гарний хлопець,мов сонечко ясне.Тварі рашистські покалічили,але не зламали його.Нехай буде щастя і любов у сім'ї Сергія і Юлі.На землі вільної,мирної України щоб народили і виростили дітей
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15.10.2022 11:50 Ответить
Шана воїну і повага дівчині!
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15.10.2022 11:51 Ответить
зворушливо до слiз,щастя молодятам!
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15.10.2022 11:52 Ответить
справжня козачка!
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15.10.2022 11:55 Ответить
Счастья и мирного неба молодым!
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15.10.2022 12:03 Ответить
Щасливої подальшої сімейної долі, і останньої війни в житті їх та їх нащадків.
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15.10.2022 12:10 Ответить
Дівчино, ти вже героїня!!! На тобі, і таких людях,тримається вся Україна!!! Бережи тебе Бог!!!
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15.10.2022 12:15 Ответить
Слава Герою!
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15.10.2022 12:21 Ответить
Дай Боже вам, діти, вічної любові та щастя. Ваші діточки - це буде майбутнє нашої України.
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15.10.2022 12:23 Ответить
Дівчинко, яка ти красива і ззовні і душею. Будьте щасливі наші дорогі діточки, ви найкращі.
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15.10.2022 12:33 Ответить
Горите в аду на 10 поколений вперёд, рашистские мрази!
Рота ваших утилизированных ублюдков не стоит этой любви!
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15.10.2022 13:03 Ответить
дівізія, рота то замало
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15.10.2022 13:29 Ответить
Амінь.
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15.10.2022 15:31 Ответить
Якi молодi та гарнi. Хай вам щастить у подружньому життi. Хай Господь вас оберiгаэ та допомагаэ!
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15.10.2022 13:39 Ответить
Заслуговує на повагу, рідкісний випадок. Зазвичай - "кавиляй патіхоничку"
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15.10.2022 13:44 Ответить
Не знаю де ви це бачили. На расії так, і ковиляють звідти, куди шлють.
Але у нас в Україні жодного разу не бачила, щоб так поводились з людиною, особливо з військовим.. Може ви не з України?
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15.10.2022 15:29 Ответить
Якщи ви чогось не бачили, це не значить що цього немає. Я бачив. Може це ви не з України? Чи ви вважаєте що в Україні всі жінки святі і згідні утримувати травмованих чоловіків?
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15.10.2022 16:18 Ответить
Друже, навіть не думай займатися такою дурнею. Сам Бог направляє тебе та твою кохану на ту дорогу, якою мусите пройти. Це так би мовити твій та її хрест! Тому можу побажати лише єднання ваших душ та сердець! Це саме важливе в житті. Хай щастить. Все буде у ВАС добре.
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15.10.2022 14:04 Ответить
Молодці. Серце радіє за вас.
Я вірю, що попереду у вас довге, щасливе життя і діточки ваші народяться у мирній, вільній Україні.
Хай Господь береже вас.
Пишаємося вами! Ви герої!
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15.10.2022 15:36 Ответить
Рашисти ***** принесли в Мирну Україну горе та страждання!!
Молодятам кохання та терпіння, усе буде добре!!
Слава Захисникам України !
‼️🇺🇦❤️⚔️👍😠😡❤️⚔️🇺🇦‼️✌️👏👏
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15.10.2022 16:09 Ответить
Моцна історія.
В якій ще країні світу гине і калічиться молодь яка є костяком нації України. Африка не рахується.
Чому наша військова доктрина розраховує більше на фізичні кондиції ніж на досвід - фізичну форму 30 - 40 річний може і в армії здобути, а скалічена молодь це скалічене майбутнє України.
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17.10.2022 21:13 Ответить
Мир вам та любов!Все буде Україна!
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19.10.2022 04:39 Ответить
 
 