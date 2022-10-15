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Тела двух мужчин со следами пыток обнаружены в освобожденной Казачьей Лопани на Харьковщине, - Офис генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции 13 октября в пгт Казачья Лопань обнаружили тела двух мужчин со следами насильственной смерти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По предварительной версии следствия, мужчин удерживали российские военные во время оккупации населенного пункта. Правоохранители обнаружили их в одной могиле на кладбище. На телах погибших зафиксированы следы пыток: переломы костей черепа, челюсти и ребер.

"В настоящее время они направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

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Тела двух мужчин со следами пыток обнаружены в освобожденной Казачьей Лопани на Харьковщине, - Офис генпрокурора 01

Тела двух мужчин со следами пыток обнаружены в освобожденной Казачьей Лопани на Харьковщине, - Офис генпрокурора 02
Тела двух мужчин со следами пыток обнаружены в освобожденной Казачьей Лопани на Харьковщине, - Офис генпрокурора 03
Тела двух мужчин со следами пыток обнаружены в освобожденной Казачьей Лопани на Харьковщине, - Офис генпрокурора 04
Тела двух мужчин со следами пыток обнаружены в освобожденной Казачьей Лопани на Харьковщине, - Офис генпрокурора 05
Тела двух мужчин со следами пыток обнаружены в освобожденной Казачьей Лопани на Харьковщине, - Офис генпрокурора 06
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Гореть в аду всем оркам до седьмого колена.
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15.10.2022 12:53 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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15.10.2022 13:49 Ответить
 
 