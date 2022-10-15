Тела двух мужчин со следами пыток обнаружены в освобожденной Казачьей Лопани на Харьковщине, - Офис генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции 13 октября в пгт Казачья Лопань обнаружили тела двух мужчин со следами насильственной смерти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По предварительной версии следствия, мужчин удерживали российские военные во время оккупации населенного пункта. Правоохранители обнаружили их в одной могиле на кладбище. На телах погибших зафиксированы следы пыток: переломы костей черепа, челюсти и ребер.
"В настоящее время они направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.
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