Количество раненых вследствие утреннего обстрела Никополя увеличилось до 5 человек. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Уже известно о пяти раненых вследствие обстрела Никополя утром в субботу, 15 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.
"Тяжелая ночь и утро для района. Два раненых ночью и, по уточненным данным, пять раненых жителей Никополя утром, - рассказал он. - К счастью, без погибших".
Как добавил Евтушенко, утренний обстрел улиц мирного города "был заточен на максимальный ущерб мирным жителям".
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От Евтушенко толку ноль,организовать работу с ЗСУ не в состоянии.а констатировать факты любой дурень сможет.
Сегодня орки долбили целый час. интервал прилетов 3 мин.,выходы слышали даже глухие. Ответки нет.
Кацапня поэтому и обнаглела.
херачит уже и утром,хотя пару месяцев назад ху нули и тикать,максимум стандартные 5 мин. обстрела и все...
Обстрелы исключительно ночью были.
******* уже самые стойкие.
Если стране не нужны города с мощной промышленностью которая даёт миллиарды в бюджет то ладно...