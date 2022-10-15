Количество раненых вследствие утреннего обстрела Никополя увеличилось до 5 человек. ФОТОрепортаж

Уже известно о пяти раненых вследствие обстрела Никополя утром в субботу, 15 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.

"Тяжелая ночь и утро для района. Два раненых ночью и, по уточненным данным, пять раненых жителей Никополя утром, - рассказал он. - К счастью, без погибших".

Как добавил Евтушенко, утренний обстрел улиц мирного города "был заточен на максимальный ущерб мирным жителям".

Смотрите также: Более 50 российских снарядов прилетело ночью по Никополю, утром оккупанты нанесли повторный удар по городу, есть раненые, - Резниченко. ФОТОрепортаж (обновлено)









