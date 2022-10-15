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Количество раненых вследствие утреннего обстрела Никополя увеличилось до 5 человек. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Уже известно о пяти раненых вследствие обстрела Никополя утром в субботу, 15 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.

"Тяжелая ночь и утро для района. Два раненых ночью и, по уточненным данным, пять раненых жителей Никополя утром, - рассказал он. - К счастью, без погибших".

Как добавил Евтушенко, утренний обстрел улиц мирного города "был заточен на максимальный ущерб мирным жителям".

Смотрите также: Более 50 российских снарядов прилетело ночью по Никополю, утром оккупанты нанесли повторный удар по городу, есть раненые, - Резниченко. ФОТОрепортаж (обновлено)

Количество раненых вследствие утреннего обстрела Никополя увеличилось до 5 человек 01

Количество раненых вследствие утреннего обстрела Никополя увеличилось до 5 человек 02

Количество раненых вследствие утреннего обстрела Никополя увеличилось до 5 человек 03
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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15.10.2022 13:48 Ответить
Бедный Никополь. Превращают его в Мариуполь ********...
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15.10.2022 13:50 Ответить
Бедный и нах никому не нужный.
От Евтушенко толку ноль,организовать работу с ЗСУ не в состоянии.а констатировать факты любой дурень сможет.
Сегодня орки долбили целый час. интервал прилетов 3 мин.,выходы слышали даже глухие. Ответки нет.
Кацапня поэтому и обнаглела.
херачит уже и утром,хотя пару месяцев назад ху нули и тикать,максимум стандартные 5 мин. обстрела и все...
Обстрелы исключительно ночью были.
******* уже самые стойкие.
Если стране не нужны города с мощной промышленностью которая даёт миллиарды в бюджет то ладно...
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15.10.2022 18:44 Ответить
Нікопольщина - серце України! Тут майже всі Січі були, тут могила Сірка! тому кацапи біснуються! Смерть кацапні!
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15.10.2022 14:01 Ответить
Могила Сірка біля села Покровське (15 км вiд мiста), любив там бувати, прекрасний вид на Дніпро. Раніше там поруч був вітряк, але його якісь придурки спалили. А в самому Нікополі гетьманом України, став Богдан Хмельницький, той який попросив приєднання Гетьманщини до Росії, і Гетьманщина стала Малоросією. А взагалі, Нікополь, прекрасне в минулому місто, вже давно депресивний регіон. Там вити хочеться, а зараз ще й небезпечно.
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15.10.2022 15:02 Ответить
 
 