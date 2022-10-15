Последствия вражеских ракетных ударов по Запорожью. ФОТОрепортаж

Оккупанты совершили очередную вражескую атаку по Запорожью, по данному факту начато расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. По данным следствия, 15 октября 2022 в 2:00 ночи российские военные, действуя в нарушение законов и обычаев войны, применив дроны-камикадзе, обстреляли объекты гражданской инфраструктуры Запорожья.

"В 05:40 утра вооруженные силы страны-агрессора выпустили по областному центру ракеты С-300. В результате ракетных обстрелов были разрушены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры, автостоянка с припаркованными автомобилями. От взрывной волны повреждены многоэтажки и их придомовая территория", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

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