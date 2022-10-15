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В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Сообщают о работе ПВО. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Отмечается, что ПВО якобы "работала по летательному аппарату"

Местные телеграм-каналы сообщают о якобы работе ПВО, передает Цензор.НЕТ.

В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Сообщают о работе ПВО 01

Между тем, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что ПВО работала в тренировочном режиме.

"В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие", - отмечает он.

Однако в сети уже активно распространяются соответствующие видео.

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Топ комментарии
+10
Втікати нікуди. Тільки на надувних бабах. Не дарма в Пітері провели тест-заплив.
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15.10.2022 14:45
+9
опять ***** домбит крысм
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15.10.2022 14:44
+6
То не ппо,то запуск ракетного комплекса бастіон, є чимало відео в телеграми каналах це видно,по нас скорішо всього
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15.10.2022 14:46
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ракурс на 5 балів от туди і гупнути
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15.10.2022 14:42 Ответить
опять ***** домбит крысм
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15.10.2022 14:44 Ответить
Втікати нікуди. Тільки на надувних бабах. Не дарма в Пітері провели тест-заплив.
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15.10.2022 14:45 Ответить
То не ппо,то запуск ракетного комплекса бастіон, є чимало відео в телеграми каналах це видно,по нас скорішо всього
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15.10.2022 14:46 Ответить
Треба оновлювати "путінсько-український словник" - "тренувальний режим"

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15.10.2022 14:47 Ответить
Адмирал "*******" это который постарше капитана "очевидность"
Это трееировки
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15.10.2022 14:55 Ответить
ватастополь)
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15.10.2022 14:59 Ответить
Потім перейменуємо на Херсонес як було.
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15.10.2022 15:25 Ответить
Або Корсунь чи Ахтіар
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15.10.2022 15:28 Ответить
Толи еще будет), "война по-домашнему" не только в телевизоре бывает.
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15.10.2022 16:33 Ответить
І? (с)
Влучили хоч в якусь поганеньку нафтобазу?
Ні?
Тоді тренуйтесь більше, он в білгородській області краще виходить.
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15.10.2022 17:54 Ответить
ниче. тренеруйтесь. скоро экзамены сдавать будете.
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15.10.2022 20:20 Ответить
 
 