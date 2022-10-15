6 652 12
В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Сообщают о работе ПВО. ВИДЕО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Отмечается, что ПВО якобы "работала по летательному аппарату"
Местные телеграм-каналы сообщают о якобы работе ПВО, передает Цензор.НЕТ.
Между тем, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что ПВО работала в тренировочном режиме.
"В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие", - отмечает он.
Однако в сети уже активно распространяются соответствующие видео.
Топ комментарии
+10 CrossFirenko
показать весь комментарий15.10.2022 14:45
+9 Підлога Маккартні
показать весь комментарий15.10.2022 14:44
+6 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий15.10.2022 14:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Это трееировки
Влучили хоч в якусь поганеньку нафтобазу?
Ні?
Тоді тренуйтесь більше, он в білгородській області краще виходить.