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Защитники Украины построили в блиндаже печь. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины, защищающие нашу землю от российских оккупантов, построили в блиндаже печь и готовят в ней пищу.

Фото обустроенного защитниками Украины быта опубликовал в фейсбуке президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы кардинально отличаемся от оккупантов. Уважаем себя. Не теряем человечности. Защищаем свой дом, свою землю. А потому – непобедимы", - написал он.

Смотрите также: Участок "Бахмут-Соледар": Трудные бои здесь продолжаются каждый день. ВИДЕО

Защитники Украины построили в блиндаже печь 01

Защитники Украины построили в блиндаже печь 02
Защитники Украины построили в блиндаже печь 03
Защитники Украины построили в блиндаже печь 04
Защитники Украины построили в блиндаже печь 05
Защитники Украины построили в блиндаже печь 06
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Топ комментарии
+39
Ураїнці....
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15.10.2022 15:34
+37
Смачного вам хлопцi!
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15.10.2022 15:35
+27
хіба тільки піч? а долівка "плетняком" виклана? то шо само зробилось? ))))
ай хазяйновиті українці...
не те шо дика русня в свинарнику нечищеному жила )))) серед лайна и гноївки)))))))

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15.10.2022 15:40
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Ураїнці....
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15.10.2022 15:34 Ответить
Смачного вам хлопцi!
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15.10.2022 15:35 Ответить
Да, тепло это важно, но и то, что наши мужчины нормально питаются, в чистоте и комфорте тоже хорошо. Чувствуется, что там хороший хозяин возле печки. И, конечно, печнику респект тяга хорошая классно смотрится сама печь. Этим мы и отличаемся от кацапов.
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15.10.2022 16:23 Ответить
возле печки клоун из 95го квартала
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15.10.2022 16:32 Ответить
Молодці!!! І хліб спекти, і поїсти, та й тепло з гарячою водою.
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15.10.2022 15:36 Ответить
Вангую: після війни там буде крутий ресторан, аЗЄля буде купувати шаурму тільки там.
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15.10.2022 15:37 Ответить
З таким бидлом ЗСУ точно залишаться без старлінку
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15.10.2022 15:37 Ответить
Грубо но правильно, или нам послушаться маска, отдать кацапам пол Украины, перестать воевать но зато интернет на передке будет? Меня этот Маск с его позицией уже ******
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15.10.2022 15:40 Ответить
закрыть свой рот быдлячий и воевать на передке с интернетом из-за отсутствия которого огромные неразрешимые проблемы
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15.10.2022 15:44 Ответить
Це все нагадує весну 2019го, коли мудрий нарід замість підготовки до війни захотів расслабіцца , покушать шашликі і паржать.
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15.10.2022 15:47 Ответить
Їх Лавров покусав, чи що? Державні діячі, а рівень гопоти якоїсь.
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15.10.2022 15:45 Ответить
рагулi
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15.10.2022 15:48 Ответить
Що це за прынцесса?
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15.10.2022 15:48 Ответить
ольгінський прапорщик, маскується під жінку подоляка. подоляк поки що нічого не підозрює
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15.10.2022 15:56 Ответить
И именно поэтому возле ее имени стоит синий значок? Серьезно?)
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15.10.2022 16:14 Ответить
не понял, трамп развелся с меланией и она выйшла за подоляка? ******
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15.10.2022 16:07 Ответить
ні..вона Машка..для краси Маланья мабудь
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15.10.2022 16:11 Ответить
зайшла подивитись - хто воно таке..так та хабалка не матюкається - вона матом розмовляє..всі пости бидлячі..у стилі - всі і все навкруги лайно, одна я роза..і те непорозуміння помічницею депутата отримувала зарплатню з бюджету
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15.10.2022 16:09 Ответить
А у нас при власти сейчас только быдлота, которой разве что с дробовика в голову дойдет кто прав, а кто слуга нарота
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15.10.2022 16:31 Ответить
А що ви хотіли від висраної дочки депутатки?
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16.10.2022 07:05 Ответить
а я й не дивуюсь - яблучко від берези недалеко впало..обидві тупи курки, для яких приорітет - гроші, піар й особиста вигода
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16.10.2022 14:29 Ответить
Печь - это прекрасно, тепло. Особенно сейчас это важно. Но нефтебаза в Белгороде - это еще теплее. Особенно сейчас это важно.
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15.10.2022 15:38 Ответить
Для кацапа буде відкриттям, що піч для приготування їжі, Іван-дурак думав, що для відлежування дупи 😝😝😝😝😝😜🤪
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15.10.2022 15:38 Ответить
Хтось там печі клав в мирний час , бо звичайна людина не побудує
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15.10.2022 15:38 Ответить
не факт, в мене дід подібну на дачі склав (тільки вуличну) за допомогою якогось підручника дореволюційного
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16.10.2022 14:32 Ответить
Ну да, потому что мы с рассеей один народ, пока одни строят печку и готовят на передовой японские роллы, другие живут в здании свинарника вместе с свиньями и по ккстам дают друг другу играть на кожаной дудке
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15.10.2022 15:38 Ответить
Ну, красиво воювати не заборониш.
Молодці, хлопці!
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15.10.2022 15:39 Ответить
ХРАНІ ВАС БОЖЕ, ХЛОПЦІ ‼️‼️‼️
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15.10.2022 15:40 Ответить
хіба тільки піч? а долівка "плетняком" виклана? то шо само зробилось? ))))
ай хазяйновиті українці...
не те шо дика русня в свинарнику нечищеному жила )))) серед лайна и гноївки)))))))

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15.10.2022 15:40 Ответить
Вася, я пожалуй не соглашусь с тобой, как бы мы не навидели ************ - это война. Они что в санаторий приехали и должны спать в гостиннице? Смех-смехуючками, но на войне приходится спать где приходится. Я не вижу ничего смешного, что *********** спят в свинарнике. Они не могли подготовить готовые рубежи со всемя условиями. отетот ржач с кацапов он не правилен ибо уменьшает их позиции в войне и наши могут расслабится. Нельзя недооценивать противника. лучше спать под боком с хрюшкой чем в блиндаже залитым водой в холодине. имхо. это ***** война...
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15.10.2022 15:52 Ответить
тут главное слово не свинарник... а нечищенный.!!!!!.. они клетки тупо не почистили а сверху набрасывали тряпье... я не знаю были ли Вы в свинарнике, но не чищенный это неслабая вонь, это амбре въедается в одежду, вещи и волосы...он так просто на сквознячке не выветривается...
а в любом свинарнике есть приспособы для чистки свинарника а кое-где и горячая вода, чтоб смыть доски или есть транспортер чтоб выгрести гофно на двор... большинство современных наших свиноферм так устроены...
ну не стали бы наши жить (не просто спрятаться на час-два-три) а именно жить несколько дней-недель... в нечищенном свнарнике... вот это главное !!!!!!
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15.10.2022 16:03 Ответить
если жить осталось пару часов, это, собственно, не так и важно
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15.10.2022 16:06 Ответить
ну...это весомый аргумент))))
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15.10.2022 16:07 Ответить
газдовиті хлопці. Обжилися капітально. не здивуюсь якщо десь там є загін і трійко курочок)
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15.10.2022 15:44 Ответить
ну это точно не на нуле. ибо дым выдаст позицию и туда прилетит арта. новости от зебила просто на ******** чтоле? поправте, если я не прав, и матами не кладите. и плитку положили. *** за кого этот телемарафет держит украинцев. ******...
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15.10.2022 15:46 Ответить
я против зрады и предательства, но извините, такие блиндажи возможны только на Закарпатье с пицерией у ресторатора - коли каклеты ака митбол
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15.10.2022 15:48 Ответить
Про теплове та димомаскування я писать тут не буду: по-перше - треба орієнтуваться на місцевості і використовувать конкретні умови (де розташувать бліндаж, як і куди вивести димову трубу) По-друге - ці "підказки" можуть прочитать "не ті очі" і потім вони будуть дивиться саме у напрямі "підказок" Єдине що - трубу вбік, під нахилом і виводить у зарості кущів на краю відкритого простору (де гуляє вітер) Там дим буде затримуваться, розсіюваться і охолонять, не піднімаючись угору А от дві речі практичні - підкажу : після розгрому німців під Корсунь-Шевченківським люди почали потроху відбудовуваться Крім печей (які топилися раз на добу - коли вранці варили їсти), прибудовували "лежанки" Це були невеликі пічки, які можна було протопить в будь-який час На них спали чи сушили мокрі одяг та взуття (а також зерно, горіхи, насіння, "затірку", сухарі та інші продукти) Так от - для швидкого розігріву повітря (прискореного теплообміну) в "бочину" лежанки вмуровувалися пусті циліндричні гільзи від снарядів великого калібру ( 76-152 мм) або й просто обрізки труб Всередині лежанки вони частково прогрівалися вогнем (коли її топили) і віддавали швидко гаряче повітря приміщенню Їх так і називали - "патрони" Крім того - в них можна було пекти картоплю, яйця, яблука чи цукрові буряки, а також розігрівать та підсмажувать хліб на "шпичці" (особливо із накладеною зверху на нього пластинкою сала - воно топилося і просочувало хліб) Вже мало таких хат залишилося в Україні (як і людей, для яких вислів - "картопля з патрона", щось конкретне означало)
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16.10.2022 05:07 Ответить
добавити нічого...так і буде
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15.10.2022 15:46 Ответить
у світі люди своє чоловіче достоїнство не з помийки отримали. тому не мрійте, до помийки його ніхто совати не буде
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15.10.2022 16:01 Ответить
Козаки!!! 🙏🙏🙏

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15.10.2022 15:50 Ответить
Зеленський в ролі повара?
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15.10.2022 15:50 Ответить
ага,локшину рубає ,щоб на вуха вішати.
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15.10.2022 15:58 Ответить
как по мне все ****** и провокация... нету таких условий на передке. зебилы ваще берега, по-моему, попутали... может там и баня с бабами есть?
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15.10.2022 15:54 Ответить
Піч - залік, подивіться на підлогу, вона вимощена камнем. Во істину там де українець все цвіте, родить і співає.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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15.10.2022 15:55 Ответить
Так и вижу как на нуле, под обстрелами арты, воин всу с уровнем кладет плитку врагам на зло, серйозно?
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15.10.2022 15:57 Ответить
ні ,та щоб скласти піч,це треба робити раствора з цементу, розмішувати його, чи глину,де це все робилось?Люди не вмикають розум.
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15.10.2022 16:19 Ответить
ПІч можна і на "відвали від мене" зробить. А от щоб зробить файну підлогу і шоб шарік на ній при котінні не підстрибував, це вже справжня майстерність
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15.10.2022 16:23 Ответить
піч без раствора повалиться при пеший дитонаціі від обстрілів, на фронті потрібні мобільні пічки, "буржуйки" та спальники, бо мобільність і правила безпеки головне на передовій , наші робили саморобні типу "кабіца" і те тушили ,бо дим і запах диму може видати позиціі хлопців, у кожної пічки з димом вилітають іскри через трубу, це я включити у окопі сигнал -стриляйте ми тута. Тим більш робити раствор ,тягати цеглу , і вкривати плиткою пола.Такий блиндаж має сенс коли не передбачається пересування уперед ,чи назад.
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15.10.2022 16:32 Ответить
Таке враження, шо то Львівська краївка. Ще настоянки і пиваса не вистачає
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15.10.2022 16:34 Ответить
а мені ще цікаво - що то за поліетілен з рулонів по периметру стін..що приховують?
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16.10.2022 14:35 Ответить
Пише прикордонники,кордон в нас довгий,щось мене та спина без броніка турбує.
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15.10.2022 18:14 Ответить
Я уже ***** ничему не удивлюсь в новостной ленте.
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15.10.2022 15:56 Ответить
як би в тебе Зе ,була ЛЮДЯНІСТЬ! хлопці не мерзли би на передовій, без пічок, спальників ,та теплого одяга ,а твои служки не втікли би за кордон , вкравши тонни гуманітарки, уникнувши відповідальності, "людяний" ти наш....Коли Порох приїджає до хлопців ніколи не їде з пустими руками,а ти , клоун чонгарний, тільки прапорці приїджаєш підіймати на деокуповані теріторіі та зробити відосики , попіаритися за рахунок ЗСУ.
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15.10.2022 15:57 Ответить
Лилия, новость фейк, воняющая зеленым дерьмом. На передке такой быт не возможен...
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15.10.2022 15:58 Ответить
смущает пол в "блиндаже"
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15.10.2022 16:02 Ответить
Жека, сначала тяжело положить только первые 50 кв. метров плитки - потом все ложится на автомате с закрытыми глазами)))
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15.10.2022 16:04 Ответить
Может, бывшее мини-кафе в сельском стиле? И кирпич - старый обгоревший, потому и мет. козырек сделан позже /для защиты/.
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15.10.2022 16:25 Ответить
та я вже бачу, черговий піар відосик від зеленого лайна
Це така правда, як і його рейтинг ,другий серед найвеличніших українців, воно хворе комплексом Напалеона, зараз там так тяжко на передовій що інколи і окопа немає коли викопати,постійно потрібно переміщатися,щоб не місце не було пристріляне, а це відосик для зелохів,алеж ніяк не передові позиціі.
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15.10.2022 16:07 Ответить
ну он откосил 4 раза от повестки, есть бумажка с которой вечером почить, жизнь удалась)
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15.10.2022 16:20 Ответить
Хлопцы молодцы, аккуратно все и чисто, казламордым бы показалось, что так рай выглядит.
Правда не понял, зачем глупости про "блиндаж" писать? Явно же это помещение какого-нибудь богатого дома.
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15.10.2022 15:57 Ответить
Тільки казламордиє можуть вважати це багатим домом..
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15.10.2022 16:03 Ответить
Ну хорошо, для совсем тупорылых я внесу ясность : подвальное помещение богатого дома.
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15.10.2022 19:52 Ответить
даже едят в брониках...капец....
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15.10.2022 16:00 Ответить
значить є потреба швидко збиратися по тривозі
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15.10.2022 16:03 Ответить
То як при тривозі клали піч з нової цеглини, то піч при п тривозі будут підіймати та тягти за собою на нові позиціі ?Щей підлога виклана плиткою, ти ба, якщо нащі хлопці наступають ,чи то позиція на роки збудована?
Коли вже навчимося зелені фейки відрізняти від правди?
це не передові позиціі в липшому варіанті,у гіршому - звичайна постановочне відео від Зе , бо ні спальниками,ні теплим одягом, ні пічками наші хлопці незабеспечені!
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15.10.2022 16:12 Ответить
смак борщу, звареного в казані в печі, зрозумілий лише українцям...
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15.10.2022 16:02 Ответить
Научил одну многодетную семью готовить (томить) украинский борщ в духовке, с тех пор стали готовить только так. А еще научил их печь дома хлеб на закваске, это лучший хлеб, что кушал.
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15.10.2022 16:13 Ответить
Коли Порошенко везе буржуйки, одяг, амуніцію, техніку і багато іншого зе пише про пічь, яку побудували наші захисники.
Хто знає, Зеленський хоч чимось допоміг цим хлопцям?
І ще, я зовсім не зрозуміла до чого цей пост.
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15.10.2022 16:11 Ответить
І дуже цікаво, чому Зеленський не викладає фото воїнів в окопах голих і голодних на передку, під постійними обстрілами, де навіть поїсти нема часу, не то що печі класти?
Бо не красиво?
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15.10.2022 16:19 Ответить
Бо він тепер змагається із Тарасом Шевченко за звання найвеличнішого українця усіх часів, мабуть друге місце ,що йому намалювали вже невлаштовує.
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15.10.2022 16:35 Ответить
Звісно допоміг...
Борщу поїв...
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15.10.2022 16:40 Ответить
Как-то все очень душевно. По-домашнему.
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15.10.2022 16:11 Ответить
И уезжать не хочется.
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15.10.2022 16:21 Ответить
Кстати, как положили плитку, то в блиндаж лучше дня два не заходить, шоб раствор не поехал и плитка не покосилась. а где тогда товарищи ночевали, на улице?
С точки зрения пропаганды это конечно все *******. мол приходите в ВСУ, кто еще не пришел. тут так все душевно - по домашнему.
На обмане, как и в семейных отношениях, ничего хорошего не посторишь имхо))))
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15.10.2022 16:17 Ответить
Ти напівкацапський придурку, чого розійшовся?
Читай уважно - це прикордонники. І тому дуже можливо, що їхнє укриття-застава на кордоні Харківської обл. десь напроти Валуйок.
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15.10.2022 21:59 Ответить
Тому, що УКРАЇНЦІ...
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15.10.2022 16:25 Ответить
сподіваюсь що бліндаж недалеко від кордону
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15.10.2022 16:28 Ответить
Швидше за все так і є. Адже в тексті сказано, що це прикордонники.
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15.10.2022 22:00 Ответить
А на останній світлині, то не ЗЄлЄнскій?
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15.10.2022 16:30 Ответить
Это, конечно, хорошо, что есть печь и горячая пища (надеюсь, не только для офицеров). Но, ребята..., если такие удобства сами себе делают, то значит никто никуда уходить не собирается, так?
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15.10.2022 16:32 Ответить
Читаю комментарии и двойственные чувства: с одной стороны людям приятно вдруг увидеть воинов в тепле, а с другой...Никто эту печь не клал /достаточно всмотреться в детали/. Поэтому, Ваша фраза "если такие удобства сами себе делают, то значит никто никуда уходить не собирается" не имеет оснований.
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15.10.2022 17:10 Ответить
Эй, салдатік, мнє Маргаріту пажалуйста
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15.10.2022 16:35 Ответить
і 400 грам водкі і два бокала пива
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15.10.2022 16:36 Ответить
- Чого товариство забажає?
- Ковбаси. Багато. Сала багато. Оселедців багато. Вареників багато. Шинки багато. Тарані багато. Горілки пити не будемо. Пампушок. З часником. Слухай, Василю, а мо', вип'ємо? Трішечки?.. - Хм... ху... Нема сил відмовитись. Трішечки... Але відро.
- Ну два. Відра!
- І бочечку пива!
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15.10.2022 16:44 Ответить
какое же єтот зеленский ******. прости господи...
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15.10.2022 16:47 Ответить
Це явно не передова. Скоріш за все, прикордонники облаштували їдальню у якомусь покинутому кафе десь біля кордону. Можливо, це десь на Чернігівщині чи Сумщині...ДПСУ, звичайно, молодці, але Президент м'яко кажучи, не в темі і просто пише, аюи ляпнути...
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15.10.2022 17:07 Ответить
Зимняя война в Финляндии 1939-40гг,для красной армии закончилась весной трагически...за 105 дней Войны погибших 200 000,замёрзших в 40 градусний мороз 100 000..., интересно другое ...обозы со жратвой и водкой шли неделями...
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15.10.2022 17:43 Ответить
Петро Порошенко позавчера доставил на фронт десятки буржуек,дизель,-генераторов и прочей военной амуниции на сумму всего один доляр...😛😛😛
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15.10.2022 17:49 Ответить
это еще очень круто, как для блиндажа
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15.10.2022 18:11 Ответить
Піч. Військові потягнулися до тепла. Однак Теплове випромінювання, Тепловізор, Демаскована позиція. Телефон, пічка, Ціль.

Слід, напевно, бути подалі від кухні - постійний стан розосередженості/рассредоточения бійців, - перша військова заповідь збереження здоров'я і життя в коротких паузах між боями.
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15.10.2022 18:17 Ответить
З мережі:

Кухня Хоанг Кам очень уникальна и широко используется у Вьетнамской Народной Армии. Самые ценные качества данной кухни, это то, что ее можно выкопать с минимальным количеством инструментов, а дым от нее стелится по земле и его не видно ни с воздуха, ни с земли. При этом, повар тоже находится в безопасности от выстрелов или взрывных осколков. Эта печка была разработана в 1951 году и с тех пор стала обязательной к изучению для всех вьетнамских солдат.

https://m.youtube.com/watch?v=fuo-JPJgzrs&fbclid=IwAR2kPNcBnoHJHv8m9wsWrSzhrdC1bXnd6mX6c_hQDQT7lVkvzM80frjF2YI

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02AsjFiAHB5EGSQnAYwoEKzZJgiM71YWYbdQ4HiKcspDX5ndcVNJakZBkkvV3zUncxl&id=100063109304951&eav=AfYx1BTGKxZvRw5_VHv9vXkucF2Btn0FrlgB4WugIA4NZSI8UD_nD5q8Tm0VPhgVFx8&*****=0
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15.10.2022 19:36 Ответить
повага.
Слава Націі. піZда фашистській *********.
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15.10.2022 21:01 Ответить
Круто виглядає піч.... Наче в якомусь тематичному кафе.... Апетитно!
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15.10.2022 23:02 Ответить
 
 