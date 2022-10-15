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Под Белгородом горела нефтебаза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщает о якобы попадании снаряда в нефтебазу.

Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"У нас снова обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем", - рассказал он.

Смотрите: Результаты взрывов на базе Росгвардии в Белгородской области. ВИДЕО

"Пожар погасили", - добавил он спустя некоторое время.

Под Белгородом горела нефтебаза 01
Под Белгородом горела нефтебаза 02
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Топ комментарии
+41
Що не поділила молода Бєлгородская народная рєспубліка з Воронєжскою?
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15.10.2022 16:34
+21
Раніше потрібно було виробляти потрібні техніку, а зараз усе ускладнилося в сотні раз з виробництвом...
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15.10.2022 16:38
+15
https://www.youtube.com/shorts/veBU4fLRUxc
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15.10.2022 16:53
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Що не поділила молода Бєлгородская народная рєспубліка з Воронєжскою?
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15.10.2022 16:34 Ответить
Мабуть , скрепи...
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15.10.2022 17:14 Ответить
наверное курскую...
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15.10.2022 17:48 Ответить
или брянскую...
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15.10.2022 17:49 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/veBU4fLRUxc
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15.10.2022 16:35 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/veBU4fLRUxc
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15.10.2022 16:53 Ответить
Дякую!
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15.10.2022 17:00 Ответить
Немає за що. Вам дякую, за можливість посміхнутися.
Замість "копіювати" "вирізати" і ↵ Enter . Посилання стане активним.
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15.10.2022 18:42 Ответить
Зрозумів. Ще раз дякую!
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15.10.2022 18:52 Ответить
Класс!
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15.10.2022 17:11 Ответить
5+
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15.10.2022 17:22 Ответить
цей сон цей мені щоночі сниться!
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15.10.2022 17:28 Ответить
шановна, ви зробили мій день...
рука не піднімається клацнути і зупини цю правду....
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15.10.2022 19:50 Ответить
Я лише допомогла пану boris kravchenko 13aea087 донести цей витвір пісенного мистецтва до поціновувачів.
.
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15.10.2022 20:00 Ответить
Так это Леся Никитюк) Увидел что там есть второй куплет и полез нашел оригинал четырех месячной давности) А я его не видел) Спасибо)
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15.10.2022 17:26 Ответить
- Горіла база, палала,
- Горіла база, палала,
...
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15.10.2022 19:02 Ответить
а зараз дуже неприємне.
всі позеленіли і підсіли на вимагалово і на шо США і НАТО нададуть.
від жодного аналітика - Швец, Жданов не чув - в цьому місяці ми склепали одну ПЗРК.
чув Болгарія нам поремонтувала німецьки Панцери і вже надала знову взад на пулялово.
ми взагалі, щось самі робимо крім - ора "надайте?"
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15.10.2022 16:35 Ответить
ти вважаєш про це треба сповіщати тебе чи Жданова?
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15.10.2022 16:37 Ответить
я вважаю шо спершу самі в напрузі як війна,
а вже потім зелений галас - "продаєм розбитий асфальт"
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15.10.2022 16:43 Ответить
Раніше потрібно було виробляти потрібні техніку, а зараз усе ускладнилося в сотні раз з виробництвом...
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15.10.2022 16:38 Ответить
Таран разом із Стефанчуком-Зеленським та рахаміями, тепер мають надати відповідь Україні та ДБР, чому і що неробили 3 роки для захисту України, крім асфальту та бітуму???
‼️🇺🇦⚔️❤️😠😡👍✊🇺🇸🇬🇧🇪🇺🇨🇦🇮🇩🇨🇿🇱🇹🇫🇮🇯🇵🇦🇿🇹🇷🇩🇪‼️🇺🇦⚔️❤️👍
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15.10.2022 17:55 Ответить
З якою метою цікавитесь
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15.10.2022 16:38 Ответить
кацапaм продаю секрети яких нема, ідіот....
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15.10.2022 16:45 Ответить
Литва провела ремонт. По технике делаем- запросы на поставку).
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15.10.2022 16:38 Ответить
за Литву нема питань - ще раз, самі щось робимо крім вечірніх відосиків?
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15.10.2022 16:46 Ответить
Підкажи місце в Україні, де може безпечно вироблятись хочь щось військове.
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15.10.2022 18:45 Ответить
в Україні ні - Польща тебе не влаштовує?
було б бажання.. - а от чого нема, того нема.
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15.10.2022 18:50 Ответить
розумію так - хм ми з дівана зліземо і гайку закрутимо....
і обвинутим в цьому НАТО - бо волали, просили кожний вечір.
не того ви в Африку зарядили - буву б туди на три дні...
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15.10.2022 18:58 Ответить
Зрозуміло - тебе бісить, що уряд Польщі тобі ніц не доповідає!
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15.10.2022 19:03 Ответить
тепер я побачив 72гий відсоток....
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15.10.2022 19:05 Ответить
Кидай оту дурну звичку всякою фігнею закидатись!
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15.10.2022 19:33 Ответить
так я ж ще не з'їхавший з розуму діт - чому ні ?
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15.10.2022 19:38 Ответить
Ну не знаю, адже якась мара таки затьмянює тобі очі!

Друже - не час зараз гадати, чи роблять вони те, що ми з тобою вважаєм за потрібне, чи ні. Просто через те, що війна - не ліпший час для того аби все розповідати про оборону.

Як вона закінчиться - тоді і спитаємо - і про "Нептуни", і про клістрони, і про "Вербу", і про Чонгар, і про "Стугни", ... багато про що!

Але таки не зараз!

І так - вже принаймі сто років, коли ніхто не перемагає поодинці! Навіть Совок переміг саме завдяки допомозі інших країн, завдяки Ленд-лізу... і він тоді був набагато більш об'ємним і сміливим, ніж наш його варіянт. Так що ми не просто просимо - ми вимагаємо, і маємо повне на то право... хоча б зважаючи на Будапештській меморандум, та й не тільки!
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15.10.2022 19:48 Ответить
свари не буде...
дуже добре знаю вас і бажання сваритися нуль цілих і стільки ж десятих..
не б'ю по своїх....
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15.10.2022 20:04 Ответить
Навзаєм, друже!

Але ж ми і не сваримось, погодся. Просто ми багато чого не знаємо, і це правільно, що не знаємо... як на воєнний час.

А після нашої перемоги і спитаємо!
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15.10.2022 21:49 Ответить
після нашої Перемоги!
ой і Світлий же День буде - День нашої Перемоги!
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15.10.2022 22:29 Ответить
і так - спитаємо зі всіх!
День нашої Премоги! - Волинь-Київ і Одесса...
Запоріжжя, Дніпро, Харків. Миколаїв i Херсон - знімаю шляпу,
Марік - на колінах!
День нашої Пeремоги!
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15.10.2022 22:43 Ответить
Ну и нахрена раскрывать здесь все секреты, а? Сливать все тайны для врага, головой надо думать прежде всего, а не пятой точкой!
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15.10.2022 20:39 Ответить
Це Ви на який комент відповіли?
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15.10.2022 21:47 Ответить
слабенько якось, думав порвуть мене на шматки зараз,
ні оказуеться всі все розуміють..
це всіляє надію...
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15.10.2022 17:03 Ответить
Це точно, що всі розуміють марність спроб сперечатися з тобою . Це те саме, що грати в шахи з голубом. А всі притомні українці мають надію , що десь виготовляється українська зброя , але це велика таємниця, особливо для телевізійних та диванних експертів.
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15.10.2022 18:11 Ответить
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15.10.2022 19:22 Ответить
горіла база, палала...під ней ней дівчина сміялась...
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15.10.2022 16:35 Ответить
Горіла, жаль... не догоріла Але це нічого, ісчонєвечір,- можємпаффтаріть
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15.10.2022 16:37 Ответить
Ну и как касапские суки вам нравица. Как я не хачу уизжать из белгарада здесь всё так па дамашниму.
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15.10.2022 16:37 Ответить
У Бавовнятка сьогодні очки червоні. Дуже розлютили його москалі.
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15.10.2022 16:38 Ответить
Шукайте його на першому фото)
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15.10.2022 16:39 Ответить
Не згоріла -- непорядок .
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15.10.2022 16:38 Ответить
Путін, хитра сволота, завжди планував знищити армію Кацапа, потім через 8 місяців попросив мобілізацію, потім спостерігав, як руйнують Бєлгород. який стратег
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15.10.2022 16:39 Ответить
це дуже добре
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15.10.2022 16:40 Ответить
ГОРІЛА НАФТА ПАЛАЛА...
(пісня)
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15.10.2022 16:41 Ответить
Горіла база палала,
Під ней кацапка стояла
Під ней кацапка стояла,
Русяву дупу чесала.
Ой база моя ти база,
Довго служили ти мені
Більше служити не будеш....
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15.10.2022 16:49 Ответить
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщает о якобы попадании снаряда в нефтебазу.

Думаю, Славик спи/дил состав (или два) нефтепродуктов и поджёг базу.
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15.10.2022 16:53 Ответить
Та шо ж такоє? Мдааааа....Не поталанило БНР з географічним розташуванням...
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15.10.2022 16:55 Ответить
Я расцениваю эту и подобные новости про Белгород как пропаганду курения
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15.10.2022 17:02 Ответить
Знову московська хунта обстріляла молоду білгородську народну республіку.
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15.10.2022 17:09 Ответить
Белгородцы прекращайте хулиганить!
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15.10.2022 17:10 Ответить
Пацани заправились з цигаркою в роті.
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15.10.2022 17:11 Ответить
Підсвічували мабуть сірниками.
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15.10.2022 18:06 Ответить
горить, палає, ворожа нафтобаза..
ордени получать, хто? - вгадайте зразу!
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15.10.2022 17:12 Ответить
Невже катлета чи потіхамувлєс, але ж і з 95 «батальйону», чи там, брател шиферів, виживших чудом від «афтаматнай чергі злачіннай влади», або Гогішвіллі, якогось ордену «Сутулого»…..
Достойних парнєй, як служок олігархів…., після дощу на Херсоні🤣😂🤣😂‼️🇺🇦❤️⚔️😡😠
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15.10.2022 18:02 Ответить
Губернатор звучить як гіперНАТО, треба перейменувати на ×уйловиконавець.
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15.10.2022 17:13 Ответить
є така пісня:
-та хто його знає...
-чого він палає...
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15.10.2022 18:10 Ответить
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15.10.2022 18:24 Ответить
Білгордська магнітна аномалія. Існування практично доведено використанням комплексів С 300 . !
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15.10.2022 19:06 Ответить
Щось вони с300,то на цукровому заводі,то на нфтобазі розміщують. Суцільні інтелектуальні перли
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15.10.2022 19:08 Ответить
Only , Можем поделится опытом , как в Ливанскую , работали все заводы , так шо не надо звиздеть было бы желание
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15.10.2022 19:09 Ответить
tZEinform

Реакція жителів селища Разумноє (там, де ця нафтобаза): "Сняли с дома флаг. Убрали с машины Z"
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15.10.2022 19:43 Ответить
горіла база палала
горіла база палала, під нев русня плакала
під нев русня плакала
горіла база палала, під нев русня плакала
під нев русня плакала
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15.10.2022 20:02 Ответить
Що слабенько горить, показуха радянська.
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15.10.2022 22:10 Ответить
 
 