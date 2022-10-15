Под Белгородом горела нефтебаза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщает о якобы попадании снаряда в нефтебазу.

Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"У нас снова обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем", - рассказал он.

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"Пожар погасили", - добавил он спустя некоторое время.



