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посольство РФ (439) референдум (1495) Варшава (173)

Активисты устроили "референдум" по "аннексии" посольства России в Варшаве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Польские неправительственные организации устроили в Варшаве акцию в виде "референдума", на котором можно проголосовать за "аннексию" здания российского посольства и его передачу в собственность польской столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Акция многолюдна, люди пришли с флагами Украины и плакатами и выкрикивают лозунги в поддержку территориальной целостности Украины.

Видео с "референдума" в фейсбуке опубликовала известная украинская активистка Наталья Панченко. По ее словам, "тысячи людей" стоят в очереди на сотни метров, чтобы проголосовать за "аннексию" здания.

"На "референдуме" жители Варшавы голосуют за то, чтобы аннексировать территорию и здание Российской Федерации и передать ее в собственность городу Варшава", – рассказала Панченко.

Организаторами "референдума" стали польские неправительственные организации.

"Это просто поражает, как многие жители Варшавы пришли, чтобы принять участие в этом "референдуме", - подытожила украинская активистка.

Смотрите: Врачи и прохожие ловят в Варшаве агрессивного россиянина: "Я люблю Путина!". ВИДЕО

Активисты устроили референдум по аннексии посольства России в Варшаве 01
Активисты устроили референдум по аннексии посольства России в Варшаве 02
Активисты устроили референдум по аннексии посольства России в Варшаве 03
Активисты устроили референдум по аннексии посольства России в Варшаве 04
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Топ комментарии
+19
гарна і потрібна ініціатива - підтримати потрібно стовідсотково
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15.10.2022 21:20
+5
Ну і все, референдум пройшов? Так фсьо, хай вимітаються
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15.10.2022 21:41
+2
та можна і без референдума.
Українці, з тих, хто втратив майно чи житло через агресію росії, і зараз живуть у Польщі, пишуть заяву до суду з вимогою відшкодування за рахунок посольства росії.
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15.10.2022 21:26
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Правила форума Совет форумчан
гарна і потрібна ініціатива - підтримати потрібно стовідсотково
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15.10.2022 21:20 Ответить
"посол" парашки в Польше и его банда это чистые шпионы ненавидящие Польшу. Валите в парашку казлы
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15.10.2022 21:23 Ответить
та можна і без референдума.
Українці, з тих, хто втратив майно чи житло через агресію росії, і зараз живуть у Польщі, пишуть заяву до суду з вимогою відшкодування за рахунок посольства росії.
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15.10.2022 21:26 Ответить
Ну і все, референдум пройшов? Так фсьо, хай вимітаються
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15.10.2022 21:41 Ответить
Інакше - як співав Скрябін "Обана - за...бісь!!!!......."
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15.10.2022 21:42 Ответить
зачётно. скоро по всему миру....
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15.10.2022 22:01 Ответить
Колишня будівля посольства,це простіше,он США пару років назад кацапів повиганяли з генкосульств.
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15.10.2022 23:11 Ответить
вітання андрійкові

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15.10.2022 23:44 Ответить
От то зело краше!
Тока автоматчиков не хватает и пеньков, а так 1:1 путинский "референдум"
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16.10.2022 04:40 Ответить
Кенінсберг Карле
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16.10.2022 06:58 Ответить
 
 