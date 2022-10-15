Активисты устроили "референдум" по "аннексии" посольства России в Варшаве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Польские неправительственные организации устроили в Варшаве акцию в виде "референдума", на котором можно проголосовать за "аннексию" здания российского посольства и его передачу в собственность польской столицы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Акция многолюдна, люди пришли с флагами Украины и плакатами и выкрикивают лозунги в поддержку территориальной целостности Украины.
Видео с "референдума" в фейсбуке опубликовала известная украинская активистка Наталья Панченко. По ее словам, "тысячи людей" стоят в очереди на сотни метров, чтобы проголосовать за "аннексию" здания.
"На "референдуме" жители Варшавы голосуют за то, чтобы аннексировать территорию и здание Российской Федерации и передать ее в собственность городу Варшава", – рассказала Панченко.
Организаторами "референдума" стали польские неправительственные организации.
"Это просто поражает, как многие жители Варшавы пришли, чтобы принять участие в этом "референдуме", - подытожила украинская активистка.
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Українці, з тих, хто втратив майно чи житло через агресію росії, і зараз живуть у Польщі, пишуть заяву до суду з вимогою відшкодування за рахунок посольства росії.
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Тока автоматчиков не хватает и пеньков, а так 1:1 путинский "референдум"