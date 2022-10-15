Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий. ФОТОрепортаж

14 октября 2022 года известная снайперша ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж за военного в зоне боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Vogue.

В сообщении отмечается: "Украинские военные успевают не только защищать нашу страну от вражеских атак, но и продолжают любить и строить семьи. Так, 14 октября, в День Казачества и День защитников и защитниц Украины, замуж вышла одна из самых известных украинских женщин-снайперов Евгения Эмеральд. Задокументировать свадьбу в полях, но с обязательно белым венчальным платьем, она доверила Константину и Владе Либеровым, которые сняли уже немало церемоний бракосочетания наших военных".

















