РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18600 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине
57 141 99
свадьба (154) снайперы (441) ВСУ (5200)

Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

14 октября 2022 года известная снайперша ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж за военного в зоне боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Vogue.

В сообщении отмечается: "Украинские военные успевают не только защищать нашу страну от вражеских атак, но и продолжают любить и строить семьи. Так, 14 октября, в День Казачества и День защитников и защитниц Украины, замуж вышла одна из самых известных украинских женщин-снайперов Евгения Эмеральд. Задокументировать свадьбу в полях, но с обязательно белым венчальным платьем, она доверила Константину и Владе Либеровым, которые сняли уже немало церемоний бракосочетания наших военных".

Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий 01
Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий 02
Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий 03
Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий 04
Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий 05
Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий 06
Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий 07
Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий 08
Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий 09
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+87
Поздравляем конечно, хотя снайперов светить не надо, но что там делает аферист Ляшко - это конечно вопрос
показать весь комментарий
15.10.2022 21:47
+50
Счастья Вам, родненьки. 💖
показать весь комментарий
15.10.2022 21:50
+45
Господи, чи ви хворі. На біса ви обличчя дівчини показуєте та називаєте її військову спеціальність? Ви хоч розумієте, що з нею зроблять, як не дай Боже вона потрапить в полон?
показать весь комментарий
15.10.2022 21:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поздравляем конечно, хотя снайперов светить не надо, но что там делает аферист Ляшко - это конечно вопрос
показать весь комментарий
15.10.2022 21:47 Ответить
світиться в кадрі
показать весь комментарий
15.10.2022 21:51 Ответить
на 5-ій фотці, ліворуч від невістки, це шо - Скотиняка?
показать весь комментарий
15.10.2022 22:13 Ответить
Генерал Скотыняка. " я в рот е бав я воював..."
показать весь комментарий
16.10.2022 08:37 Ответить
Жесть, а шо він там робить???
показать весь комментарий
15.10.2022 21:53 Ответить
Він свідок з боку нареченої, скоро теж вийде заміж.
показать весь комментарий
15.10.2022 21:59 Ответить
Дружка...
показать весь комментарий
15.10.2022 22:47 Ответить
мабудь думає як і кому свою дупу підставити
показать весь комментарий
15.10.2022 22:04 Ответить
Лядь, ну не чума оце, нє? Рембо ***
показать весь комментарий
15.10.2022 22:08 Ответить
Й***не ляшко якого **я ?!
показать весь комментарий
15.10.2022 21:54 Ответить
Як це "що там робить... ляшко?" Що і завжди, - готується знов пролізти у ВР. Справа лише у тому, що більшість українців всіх "минулих" більше і бачити не хочуть у владі! Але ж таким, як цей "вилоносець", такий перебіг подій та його осмислення геть "поза зоною"... Ну то тим гірше для них буде "занурення у реал"!!! А молодят, - ВІТАЮ! Всього НАЙКАЩОГО вам, діти!
показать весь комментарий
15.10.2022 21:57 Ответить
вже буде бігати з АК і водити на мотузці 3-х кацапів. І виберуть знову
показать весь комментарий
15.10.2022 23:39 Ответить
Наказывает пленных орков
показать весь комментарий
15.10.2022 22:11 Ответить
Все красиво, брехун ляшко портит фотки своей рожей
показать весь комментарий
15.10.2022 22:21 Ответить
Даже если Ляшко один раз поднес один ящик с патронами от машины до позиции, то он уже сделал больше, чем большинство здесь присутствующих диванных воинов.
показать весь комментарий
15.10.2022 22:41 Ответить
Тут треба наголосити на "єслі".
Ймовірність 99.99%, що він ніяких патронів не підносив і підносити не буде.
показать весь комментарий
16.10.2022 08:37 Ответить
Он принял присягу ,не откосил и не сбежал ‼️А Вам до Ляшко … писдеть и лежать на диване проще
показать весь комментарий
16.10.2022 08:49 Ответить
а если снайпер заметит лысого из Квартала - он де может и попасть в него
показать весь комментарий
16.10.2022 01:30 Ответить
ей бы не снайпером а в шоу каком работать с такой фигурой
показать весь комментарий
15.10.2022 23:23 Ответить
А пельку можно закрити -- те ж мені йще ті цінителі жіночої краси ... ******* !

Ви хоч раз бачали , як виглядють видатні біотлоністки , або збірна команда лучниць ?!

Ви хоч замислювалися , як по-справді виглядає й як попадають жінки у снапера на війні ?!
показать весь комментарий
16.10.2022 00:06 Ответить
я не понял какого хрена ты мне рот затыкаешь? ты кто такой? шлемазл упоротый
показать весь комментарий
16.10.2022 01:28 Ответить
Бо тільки мерзотні ватники можуть на цьому форумі переходити на сексизм ...

А ватанам сам Госоподь наказав на Цензорі затикати пельку . ********* тут не мають не тільки право голосу !!! Але й прово на повагу ...
показать весь комментарий
16.10.2022 22:19 Ответить
какой сексизм? ты считаешь место женщины на войне? тогда ты просто подлец и ублюдок?
показать весь комментарий
16.10.2022 22:22 Ответить
ta na planeti perenaselennya!
показать весь комментарий
16.10.2022 23:42 Ответить
надеюсь твоих телок всех грохнули на войне тупорылый бот
показать весь комментарий
16.10.2022 23:56 Ответить
Я рахую так , що кожна людина індівідуальна й право кожної людини обирати свій особистий шлях ... тим більш коли в твою країну вторгаються людожери й головна задача для кожного зараз їх вбити як умога більше . Я категорично проти узагальнення й обмеження прав людини через це узагальнення .
Природа сама усе відрегулює й ніколи не народиться геїв більше 0.1% (лезбі трохи більше) ... В світі в досталь жінок , що жахаються від виду одного щура й кричать й верещать й працюють вчительками літератури або виховальницями в дитячих садочках чі бібліотекарш . Але є інші жінки я категорично проти , що б їх якось обмежували й казали , що то не жінки ... бо є чоловіки , яким сподобаються активні й вольові жінки . Це називається гармонічними стосунками . До речі , в спорті багато таких жінок , в яких залізна воля ...
показать весь комментарий
17.10.2022 11:06 Ответить
нищити свинособак - саме кайфове шоу.
показать весь комментарий
16.10.2022 02:04 Ответить
Господи, чи ви хворі. На біса ви обличчя дівчини показуєте та називаєте її військову спеціальність? Ви хоч розумієте, що з нею зроблять, як не дай Боже вона потрапить в полон?
показать весь комментарий
15.10.2022 21:49 Ответить
не потрапить =) снайпери рідко попадають у полон
показать весь комментарий
15.10.2022 21:50 Ответить
Вони знають, що роблять і відповідають за себе.
показать весь комментарий
15.10.2022 21:56 Ответить
євгенія вже служить у полку "київ" і на передовій вже не буде тому що при надії
подивіться інтерв"ю з євгенією в інтернеті
показать весь комментарий
15.10.2022 22:02 Ответить
это не значит что не нужно соблюдать правила...
показать весь комментарий
15.10.2022 22:20 Ответить
Отам, на 8-й, передостанній фотографії, теперішний символ України: Автомат. І колоски...
П.С. Дівчата на ім*я Евгенія, як правило, щасливі люди. Щасти Вам, молодята...
показать весь комментарий
16.10.2022 20:24 Ответить
она давно так же известна, как и Белозерская. Чего скрываться уже...
Роман Бебех про Эмеральд
показать весь комментарий
15.10.2022 22:19 Ответить
Олена Білозерська - це інша людина, теж снайпер.
Оле́на Леоні́дівна Білозе́рська (Білозерська-Воронова) (нар. 5 серпня 1979, Київ, УРСР) - українська журналістка, блогер та громадський діяч, офіцер Збройних Сил України, поетеса. З 2014 року - учасниця російсько-української війни (снайпер) у складі ДУК «Правий сектор» та Української добровольчої армії. З жовтня 2018 - офіцерка Збройних Сил України.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

Євгенія Емеральд із позивним Жанна д'Арк - снайперка полку спеціального призначення НПУ «Сафарі» та єдина жінка в чоловічому колективі.До 24 лютого Євгенія була успішною підприємницею, займалася ювелірною справою.
https://elle.ua/ludi/interview/zhinki-na-fronti-10-zapitan-snayperci-evgenii-emerald/
показать весь комментарий
15.10.2022 23:17 Ответить
вы не внимательно читаете. Я написал "как и Белозерская", а не "как Белозерская" ))
показать весь комментарий
15.10.2022 23:37 Ответить
Вибачте, я справді неуважно прочитав, зі мною іноді таке трапляється
показать весь комментарий
16.10.2022 00:43 Ответить
не переймайтеся, може ваші посилання комусь стануть в нагоді )
показать весь комментарий
16.10.2022 00:53 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2022 00:57 Ответить
Зразок того, як повинні поводитися люди при непорозумінні!

Усі дивляться, школота та довбні счаться!
показать весь комментарий
16.10.2022 15:26 Ответить
Господи, Ганно, треба розрізняти снайперів і "медіа-снайперів".
Перші - на війні, другі - на фото по всій мережі.
показать весь комментарий
16.10.2022 08:44 Ответить
Забеременниет и уйдет в декрет и все будет ОК
показать весь комментарий
16.10.2022 12:00 Ответить
Счастья Вам, родненьки. 💖
показать весь комментарий
15.10.2022 21:50 Ответить
Н1чого соб1 "ну, таке" Так1 цицьки це краса 1 горд1сть для ж1нки. Щастя ц1й пар1 1 багато здорових д1точок.
показать весь комментарий
15.10.2022 22:29 Ответить
Та ладно тебе...у валькирии таки есть шо показать, шоб все ее мужу позавидовали.
показать весь комментарий
15.10.2022 22:30 Ответить
по совісті, такими речами, так, не хизуються, тим більше, якщо, в принципі хочуть пов`язати життя з одніэю людиною.
але - кожному своэ
показать весь комментарий
16.10.2022 02:05 Ответить
Ну это уже никуда не годится! Не может путя дать ладу, в исконно украинской Белгородщине. Нужно забирать в родную гавань. Неизвестный открыл стрельбу на территории одной из воинских частей в Белгородской области, - росСМИ Сообщается что предварительно погибло 11-13 челов
показать весь комментарий
15.10.2022 21:50 Ответить
Вітаю! Вважаю не треба робити публікації з приватного життя військових...
показать весь комментарий
15.10.2022 21:51 Ответить
а де той вуйко йосип...?
показать весь комментарий
15.10.2022 21:52 Ответить
Щиро бажаю щастя)

І, будь ласка, нехай воно буде дуже довгим, як і ваше життя!
показать весь комментарий
15.10.2022 21:52 Ответить
Божого благословення Вашій сім'ї!
І захисту від Богородиці!
показать весь комментарий
15.10.2022 21:52 Ответить
Небезпечна жінка !
Така може диктувати свою волю силою зброї і це дуже сильний аргумент .
показать весь комментарий
15.10.2022 21:53 Ответить
не просто буде її чоловікові в майбутньому скандалити
показать весь комментарий
15.10.2022 22:15 Ответить
епічно.

здоровля, щастя, многая літа і слухняних діточок молодим.
показать весь комментарий
15.10.2022 21:54 Ответить
Гарна пара, щастя та любов, гарних діток!
показать весь комментарий
15.10.2022 21:56 Ответить
Χρόνια πολλά !
показать весь комментарий
15.10.2022 21:56 Ответить
великого щастя добра і любові
показать весь комментарий
15.10.2022 21:58 Ответить
Красавчики! Поздравляю!
показать весь комментарий
15.10.2022 22:03 Ответить
Ляшко за ксьондза..благословляв
показать весь комментарий
15.10.2022 22:04 Ответить
Молодцi,ви прекраснi! Нехай Господь вас береже!
показать весь комментарий
15.10.2022 22:06 Ответить
Красива пара!

Боже! Бережи їх, будь ласка!
показать весь комментарий
15.10.2022 22:12 Ответить
ляшко букет впіймав?
показать весь комментарий
15.10.2022 22:15 Ответить
Ляшко на свадьбе - свидетельница
показать весь комментарий
15.10.2022 22:18 Ответить
ПДРС вже розпочав передвиборну кампанію...
показать весь комментарий
15.10.2022 22:25 Ответить
Колоритна пара...
показать весь комментарий
15.10.2022 22:26 Ответить
при чем тут ляшко?
показать весь комментарий
15.10.2022 22:27 Ответить
Дружка нареченої
показать весь комментарий
15.10.2022 23:02 Ответить
Совет да любовь. По-моему, в таких случаях брак может зафиксировать командир определенного уровня - вроде как командир полка, но не уверен. Аналогично, зафиксировать брак может капитан корабля или даже командир экипажа самолета. В каком-то фильме брак фиксировал начальник экспедиции (в период, когда экспедиция была оторвана от"большой земли").
показать весь комментарий
15.10.2022 22:30 Ответить
Все красиво, молоді теж супер, сукня трішки зверху не фронтова...
показать весь комментарий
15.10.2022 22:31 Ответить
Вітання й найкращі побажання молодятам!
Хай Вам радощі від Бога, Людей та Життя хату по самісінькі крокви заплють!
Діточок та довгі літа Вам!
показать весь комментарий
15.10.2022 22:32 Ответить
Цю снайперку вже давно піарять на телеканалах , також вона відомий інста-блогер. Може хто знає скільки орків вона ліквідували, оскільки такої інфи я не знайшов.
показать весь комментарий
15.10.2022 22:33 Ответить
Ну так свої люди на телебаченні.
показать весь комментарий
16.10.2022 02:38 Ответить
Валькирия ))
показать весь комментарий
15.10.2022 22:46 Ответить
о це так снайперка...
показать весь комментарий
15.10.2022 22:51 Ответить
Фото снайпера - это фиаско
показать весь комментарий
15.10.2022 23:01 Ответить
Ляшко в отличии от некоторых фуфлоблогеров пошел и воюет. Так что не надо трындеть.
показать весь комментарий
15.10.2022 23:03 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2022 23:13 Ответить
Класне фото . У всі світові ЗМІ надіслати можно на перши обкладинки ‼️‼️
показать весь комментарий
15.10.2022 23:14 Ответить
...а где воюет Коля Котлета с Безуглой..А...? Ze вашу мать?...
показать весь комментарий
15.10.2022 23:19 Ответить
Смелая девушка хлопцу попалась.
показать весь комментарий
15.10.2022 23:26 Ответить
!Ляшко!: в одній фотографії Цензор та Бутусов особисто "вскрили всі консерви" про себе. Ганьба! І Слава Богу, що це ми зрозуміли і побачили зараз!

Бутусов, щоб ти не говорив, ти "русская консерва"!
показать весь комментарий
15.10.2022 23:45 Ответить
Порохоботи задовбали .

Якщо б там була фотка з Пєтєю , то скільки би тут було рожевих сопелів .

А як до мене , то що Ляшко , що Пєтя -- після 24 лютого усі політични чвари й лайки -- в дупу ***** нехай йдуть .

Є зрадники , є окри , А ось що Пєтя , що Олег , що Юля , що ЗЕ -- усі однакові й є політики які займають проукраїнську позицію з усіма недоліками й звинуваченнями один іншого .

Війна , *** ... Війна , ви тут Ляшка обговорюєте -- задовбали ваши лайки не по темі й без будь якої конкретики .

Про Єрмака-Татарова й інших я не кажу ... це не політики , за ними не стоять їх проукраїнські виборці .
показать весь комментарий
16.10.2022 00:41 Ответить
Пєсєц ... Елвіс ... слів не вистачає ... За Татаровим і Єрмаком стоїть Зе*. А за Зе* стоять 73 % ...
показать весь комментарий
16.10.2022 01:07 Ответить
Порох армию поднял с нуля. и если бы он остался, то может и войны бы не было!!!
показать весь комментарий
16.10.2022 02:08 Ответить
2. Не смішіть мої шкарпетки ...
Ви мені нагадуєте тих фантазерів , які звинувачують Пастора й Яценюка в "здачі Криму" ...

Розумово , що "дипломат" Пєтя ніколи б не став закривати канали мертветчука й не став би цю "партію" кримінально переслідувати . А руйнація п"ятої колонни дійсно частково повпливало на рішення того, що наявність такої колон трохи ***** залишало гипотетичні шанси на невійськовий спосіб захоплення України ... Тобто , ***** вибісило закриття каналів . Але це тільки 5% верогідності .
А найбільша верогідність уникнути захоплення Криму й Донбасу була йще в 2010 році . Десь так 80% . Але тоді , нагадаю , й Ющ , й Пєтя підтримали технічного кандидата Ібуковича -- Дурбелика Протиусіха ...

Але 20% в 2010 році , 70% в 2014 році й 90% в 1919 році все одно було , що ***** попер би при будь яких умовах й будь яких презідентах ...

1. Зров таки -- правда тільки на 20% . Бо дісно -- київське ППО це саме Пєтя зробив . Й воно робить обстріли столиці абсолютно безцільними . Пєтя дійсно зробив немало для підвищення обороноздатності . Й він реально пройшов йще в 2014 році (ілюзії , що за 2 тиждня можно закінчити війну) . Всі спроби домовитися с *****м на дипломатичному рівні ... З новий проходив це цілих 2 роки !
Але головне , що й ВСУ й тим більш уся Україна це (слава Богу) - не один презідент ...
показать весь комментарий
16.10.2022 22:09 Ответить
А хтось із порохоботів має щось супротив Ляшка на фронті?!!! Чи в тебе просто ненависть до порохоботів на етнічному грунті, і просто необхідно випорожнитись?
показать весь комментарий
16.10.2022 17:49 Ответить
как больно, что нашим женщинам приходится брать оружие в руки и стрелять. Мира вам молодожены!!!
показать весь комментарий
16.10.2022 02:06 Ответить
А ЛЯШКО ТАМ ПРИ ЧЁМ !?)
показать весь комментарий
16.10.2022 02:22 Ответить
Не думаю що в будь якой країні НАТО показували б військових обличчя особливо снайперів. Та особливо під час війни. Ніколи не бачила щоб було багато репортажів про військових в Сполучених штатах ,якщо щось і показують то дуже обмежено.
Чим меньше ворог знає тим краще.В Україні дуже багато розповідають та показують. Це зайве .
Бажаю щастя подружжю. Дякую захисникам .
показать весь комментарий
16.10.2022 03:20 Ответить
Многая літа!!!
показать весь комментарий
16.10.2022 11:21 Ответить
Это прекрасно, что люди полюбили и нашли друг друга во время войны, невеста в белом платье (если это можно назвать платьем в Армии и на войне, нескромно и неловко как то, для пиара что ли), лица военных засветили, похоже на театр, но не боевых действий. Как шоу для военных. С обеих сторон. Я не поняла автора публикации.
показать весь комментарий
16.10.2022 11:47 Ответить
Хлопцям у бліндажах і окопах фотка сподобається...
показать весь комментарий
16.10.2022 12:59 Ответить
Найкращі побажання новонародженій родині Бережіть себе Життя триває
показать весь комментарий
16.10.2022 14:01 Ответить
я ж говорил, что после Допы и Ляшко скоро начнет светиться. ждали чья возьмет...
показать весь комментарий
16.10.2022 15:44 Ответить
Кохання і багато років життя
показать весь комментарий
16.10.2022 17:14 Ответить
מזל טוב🌹
показать весь комментарий
16.10.2022 20:35 Ответить
 
 