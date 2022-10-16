РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5248 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 004 2
война (47303) Днепропетровщина (2927) обстрел (20439) Резниченко (467) Никополь (447)

Россияне ночью били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам, по Никополю прилетели более 40 российских снарядов, есть раненые, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне этой ночью избивали из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам Никопольщины - Никопольской и Марганецкой.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне не давали Никопольщине покоя и этой ночью. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам – Никопольской и Марганецкой.

Горячее всего было в Никополе. Туда прилетели более 40 российских снарядов. Ранен 47-летний мужчина.

Обстрел вызвал несколько пожаров. Пожарные их уже укротили. В городе повреждено почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1500 семей остались без света. Энергетики уже чинят сети.

В Марганецкой громаде прошло без пострадавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах звучала сирена, однако обошлось без атак и в эту минуту спокойно.

Также читайте: В полночь над Днепропетровщиной уничтожены пять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136"

Россияне ночью били из Градов и тяжелой артиллерии по двум громадам, по Никополю прилетели более 40 российских снарядов, есть раненые, - Резниченко 01

Россияне ночью били из Градов и тяжелой артиллерии по двум громадам, по Никополю прилетели более 40 российских снарядов, есть раненые, - Резниченко 02

Россияне ночью били из Градов и тяжелой артиллерии по двум громадам, по Никополю прилетели более 40 российских снарядов, есть раненые, - Резниченко 03

Россияне ночью били из Градов и тяжелой артиллерии по двум громадам, по Никополю прилетели более 40 российских снарядов, есть раненые, - Резниченко 04
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блін! Тільки читаєш-"кацапи били вночі туди, кацапи били вночі сюди"! Коли я зможу таке читати про ЗСУ?!!! Що ЗСУ вночі розбомбило кацапську авіа.базу,ЗСУ розбомбило склад БП,військовий штаб.Ні тільки "уколи" раз на декілька днів.Такими темпами війна може тягнутися довго.
показать весь комментарий
16.10.2022 08:36 Ответить
Щоденно повідомляється про обстріл того Нікополя.Складається враження,що або москалі немають що роботи,або наші чекають коли москалі засвітяться усім своїм озброєнням і тоді накриють їх усіх.
показать весь комментарий
16.10.2022 09:15 Ответить
 
 