Россияне ночью били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам, по Никополю прилетели более 40 российских снарядов, есть раненые, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне этой ночью избивали из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам Никопольщины - Никопольской и Марганецкой.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне не давали Никопольщине покоя и этой ночью. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам – Никопольской и Марганецкой.
Горячее всего было в Никополе. Туда прилетели более 40 российских снарядов. Ранен 47-летний мужчина.
Обстрел вызвал несколько пожаров. Пожарные их уже укротили. В городе повреждено почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1500 семей остались без света. Энергетики уже чинят сети.
В Марганецкой громаде прошло без пострадавших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в других районах звучала сирена, однако обошлось без атак и в эту минуту спокойно.
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