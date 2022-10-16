Рашисты ракетными ударами разрушили две школы в Запорожской области. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска уничтожили две школы в Пологовском районе Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Две уничтоженные школы в Пологовском районе Запорожской области - таков результат действий рашистов только за последнее время. Сегодня ночью оккупант попал двумя ракетами в школу села Воздвижовка. Учебное заведение разрушено почти все. Еще одна ракета попала в местный парк. Разрушения получили также частные дома вокруг ", – говорится в сообщении.

Также ракетами была разрушена школа в селе Доброполье.

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"Пострадавших нет. Убивать беззащитных мирных людей и уничтожать школы, больницы, дома. Это и тактика врага - бесконечный террор гражданских. Мы выстоим и дадим отпор. Победим врага и все разрушенное отстроим", - добавил Старух.











