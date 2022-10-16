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Рашисты ракетными ударами разрушили две школы в Запорожской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска уничтожили две школы в Пологовском районе Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Рашисты ракетными ударами разрушили две школы в Запорожской области 01

"Две уничтоженные школы в Пологовском районе Запорожской области - таков результат действий рашистов только за последнее время. Сегодня ночью оккупант попал двумя ракетами в школу села Воздвижовка. Учебное заведение разрушено почти все. Еще одна ракета попала в местный парк. Разрушения получили также частные дома вокруг ", – говорится в сообщении.

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Также ракетами была разрушена школа в селе Доброполье.

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"Пострадавших нет. Убивать беззащитных мирных людей и уничтожать школы, больницы, дома. Это и тактика врага - бесконечный террор гражданских. Мы выстоим и дадим отпор. Победим врага и все разрушенное отстроим", - добавил Старух.



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Рашисты ракетными ударами разрушили две школы в Запорожской области 04
Рашисты ракетными ударами разрушили две школы в Запорожской области 05
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Освіта по-кацапські.
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16.10.2022 08:59 Ответить
уйобки. горіть їм в пеклі
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16.10.2022 09:21 Ответить
А кто еще не понял зачем рашисты полезли в Украину? Им как бревно в глазу была украинская цивилизаяция кардинально отличающаяся от *цивилизации* росийских глубинок 18 века
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16.10.2022 09:39 Ответить
 
 