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129 бригада ТРО получила боевое знамя. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
129 бригада терробороны получила боевое знамя.
Об этом сообщил в фейсбуке военнослужащий, бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ.
"Наша 129 бригада ТРО получила боевой флаг! Наше подразделение, аэроразведки 129 бригады ТРО, получило новое боевое распоряжение, теперь работаем по всему Югу. Вот этими новостями и обменялись с командиром бригады, с Юрием Синьковским при моем докладе. 129 бригада ТРО Кривбасс, честь, Поздравление причастным! Только в бою приходит Слава!", - отметил Колесник.
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Бажаємо успіхів нашим хоробрим бійцям!
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