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129 бригада ТРО получила боевое знамя. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

129 бригада терробороны получила боевое знамя.

Об этом сообщил в фейсбуке военнослужащий, бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ.

"Наша 129 бригада ТРО получила боевой флаг! Наше подразделение, аэроразведки 129 бригады ТРО, получило новое боевое распоряжение, теперь работаем по всему Югу. Вот этими новостями и обменялись с командиром бригады, с Юрием Синьковским при моем докладе. 129 бригада ТРО Кривбасс, честь, Поздравление причастным! Только в бою приходит Слава!", - отметил Колесник.

Также смотрите: Зеленский вручил награды воинам терробороны. ФОТОрепортаж

129 бригада ТРО получила боевое знамя 01

129 бригада ТРО получила боевое знамя 02
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Топ комментарии
+10
В чому ти його побачив? У кольорі знамена? У написі? Чи у декоративнх елементах?
Чи - "Аби висраться!"?
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16.10.2022 09:16
+7
2 жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони
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16.10.2022 09:22
+5
Вітання 129 бригаді ТРО!
Бажаємо успіхів нашим хоробрим бійцям!
Низький уклін та подяка.
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16.10.2022 10:24
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В чому ти його побачив? У кольорі знамена? У написі? Чи у декоративнх елементах?
Чи - "Аби висраться!"?
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16.10.2022 09:16 Ответить
2 жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони
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16.10.2022 09:22 Ответить
Прапор 3 дивізії УНР
https://images.app.goo.gl/VNJXNmpXiiK6REQy7
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16.10.2022 09:38 Ответить
Та подумай своєю головою перш як раз срати
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16.10.2022 09:40 Ответить
А ти - не "висрався"? Чого ж мені відповіді не даєш? Я задав чіткі питання! Жду відповіді!
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16.10.2022 09:43 Ответить
Що? Задницю "заклинило"? А "Як дихав! Як дихав"!!!
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16.10.2022 10:08 Ответить
Є певні військові традиції. Вони нікуди не зникали. В усих арміях.
Паради військові теж необхідні. Якщо організовано добре - на громадян добре впливає.
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16.10.2022 10:49 Ответить
Мені особисто цей прапор не подобається. Кольори лєніна, комунізму, красной армії ітд. Цей кольор не традиційний...
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16.10.2022 11:29 Ответить
Аа .!! Тут згоден - мені (підсвідомо) це теж не сподобалось. Визерунки - норм.
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16.10.2022 12:35 Ответить
у комуністів, зазвичай, використовувалися червоні прапори. На фото ж, наскільки я можу зрозуміти - прапор скоріше малинового кольору. Можливо відтінок трохи червонуватий. У запорізького козацатва прапори були малинового кольору.
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16.10.2022 13:30 Ответить
"Розродився" нарешті Придурок! Подивися на колір козачих знамен! Ще з 16 століття вони МАЛИНОВІ!!! Так у кого ж ТРАДИЦІЇ? Мелеш дурниці, не тямлячи
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17.10.2022 04:41 Ответить
Закрий свого поганого рота. Розмалюй собі в цей маліновий свого лоба. У світі цього не зрозуміють- маліновій чи червоний. Козак мені тут цензоровскій знайшовся))
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17.10.2022 10:04 Ответить
А нащо мені свого "закривать"? Він у мене не тільки "непоганий" (всупереч твоїм ствердженням) - та ще й "з головою дружить"! А ти свій "хавальник" відкрив учора, "перднув", і тебе люди висміяли!
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17.10.2022 10:14 Ответить
Вітання 129 бригаді ТРО!
Бажаємо успіхів нашим хоробрим бійцям!
Низький уклін та подяка.
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16.10.2022 10:24 Ответить
 
 