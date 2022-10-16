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410 км дорог расчищено на деоккупированной территории Харьковской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

З вересня працівники дорожньої служби розчистили понад 400 км доріг на деокупованій території Харківщини.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

"В регионе ведутся работы по обеспечению проезда на маршрутах в населенные пункты, длительное время находившиеся под оккупацией. Необходимо быстро наладить логистику для гуманитарных грузов, медиков и коммунальщиков. За это время удалось очистить дороги государственного значения и начать уборку городов Изюм, Балаклея и Купянск. В цифрах: есть расчищенные 410 км дорог и 23 км коммунальные улицы", - говорится в сообщении.

Также дорожники работают над отладкой транспортного сообщения через взорванные мосты. Уже функционирует семь временных переправ, еще шесть – строится.

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"На большинстве дорог подрядные организации работают над ликвидацией ям, также демонтируют разрушенные мосты, продолжают убирать военную и гражданскую сгоревшую технику, очищать дорожное покрытие, строить временные переправы и объездные дороги", - сообщили в Мининфраструктуры.

410 км дорог расчищено на деоккупированной территории Харьковской области 01
410 км дорог расчищено на деоккупированной территории Харьковской области 02
410 км дорог расчищено на деоккупированной территории Харьковской области 03
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Фронт роботи для великого крадівництва.
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16.10.2022 09:08 Ответить
Рано(
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16.10.2022 09:12 Ответить
Саме те що потрібно великокрадівнику. Дороги знов розхерачуть і він знов великобудуватиме ховаючи бабло під асфальт.
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16.10.2022 09:18 Ответить
Ну все война закончилась, пора снова спонсировать беню и себя любимого, киностудии в маЦкве с подвязанными офшорами ждут....
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16.10.2022 10:08 Ответить
Ми повернулися додому 15 квітня,під Бородянку.Дякувати всім,хто розчистив дороги,займався розмінуванням.
Кажуть : в гостях добре,але дома краще...
Якби щось трапилось з нашим будинком,то я б поставила модульний - адже це моя рідна земля,я з неї нікуди не піду.
Жінки з дітьми зараз закордоном,а старики хочуть жити на своїй землі,зрозумійте ті,хто критикує наразі...
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16.10.2022 10:19 Ответить
Як на мене ,то там має вібуватися велике будівництво залізобетонних укріплень для ЗСУ,для військової техніки ЗСУ.Добре,метелобрушхт забрати,трупи рашисті зарити,розмінувати,але не дороги в три смуги.Дороги в три смуги мають бути на західних кордонах з ЄС.
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16.10.2022 11:22 Ответить
Зеля зараз почне знову дороги будувати.
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16.10.2022 12:24 Ответить
Таке враження, що вся та сволота, що зараз коментує будь-що позитивне, яке все ж сьогодні робиться в державі, інтерпертує його лише в негативному сенсі, була б щаслива якби у нас не робилося нічого, а ще краще, щоб зруйнували і те, що є. Все піддають остракізму, від нової зброї (напрклад, наш новий корвет у Туреччині) і до відновлення інфраструктури. Довбойоби від народження вважають себе вправі робити коменти і вказувати тим, хто реально працює своми руками і головою на благо Держави. Якщо ви несвпроможні сказати щось конструктивне, нове і корисне для людей, то краще засуньте свій язик у власний анальний отвір і звітам мовчіть.
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16.10.2022 12:26 Ответить
 
 