410 км дорог расчищено на деоккупированной территории Харьковской области. ФОТО

З вересня працівники дорожньої служби розчистили понад 400 км доріг на деокупованій території Харківщини.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

"В регионе ведутся работы по обеспечению проезда на маршрутах в населенные пункты, длительное время находившиеся под оккупацией. Необходимо быстро наладить логистику для гуманитарных грузов, медиков и коммунальщиков. За это время удалось очистить дороги государственного значения и начать уборку городов Изюм, Балаклея и Купянск. В цифрах: есть расчищенные 410 км дорог и 23 км коммунальные улицы", - говорится в сообщении.

Также дорожники работают над отладкой транспортного сообщения через взорванные мосты. Уже функционирует семь временных переправ, еще шесть – строится.

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"На большинстве дорог подрядные организации работают над ликвидацией ям, также демонтируют разрушенные мосты, продолжают убирать военную и гражданскую сгоревшую технику, очищать дорожное покрытие, строить временные переправы и объездные дороги", - сообщили в Мининфраструктуры.





