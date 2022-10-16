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Последствия ударов по Никополю: 6 раненых, уничтожены котельная, поражен ряд гражданских объектов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Этой ночью Никополь Днепропетровской области рашисты обстреляли 30 раз из ствольной артиллерии. Также зафиксировано около полусотни прилетов из "Града".

Об этом сообщил в телеграмм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ранены 6 человек, 2 госпитализированы.

"Обстрелы уничтожили котельную городского дворца культуры, поражены лицей, кафе, маркет, промышленные предприятия, отделения "Укрпочты". россияне обстреляли и 3 девятиэтажки, 21 частный дом, повредили 5 линий электропередач и многие другие объекты. Террористы. Соответствующие службы, где это возможно, начали восстановление", - отмечают в ОП.

Также смотрите: Россияне ночью били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам, по Никополю прилетели более 40 российских снарядов, есть раненые, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Последствия ударов по Никополю: 6 раненых, уничтожены котельная, поражен ряд гражданских объектов 01
Последствия ударов по Никополю: 6 раненых, уничтожены котельная, поражен ряд гражданских объектов 02
Последствия ударов по Никополю: 6 раненых, уничтожены котельная, поражен ряд гражданских объектов 03
Последствия ударов по Никополю: 6 раненых, уничтожены котельная, поражен ряд гражданских объектов 04
Последствия ударов по Никополю: 6 раненых, уничтожены котельная, поражен ряд гражданских объектов 05
Последствия ударов по Никополю: 6 раненых, уничтожены котельная, поражен ряд гражданских объектов 06
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русофашисты... нелюди...
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16.10.2022 10:17 Ответить
Ось на що ці паскуди здатні, убивати мирних жителів, руйнувати міста і села і критичну інфраструктуру ,це терористи варвари.
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16.10.2022 10:17 Ответить
Тільк взнав,що навіть той самий "славнозвісний" Вадим Тітушко - у війську. Командир відділення у танкових військах. а кажуть люди не міняються)
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16.10.2022 10:20 Ответить
Ну і молодець, значить
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16.10.2022 12:04 Ответить
Читал,что некоторые из Харькова антимайдановцы пошли служить,когда увидели,как русня готова их город освобождать от домов
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16.10.2022 10:24 Ответить
Так креоли поступово наближаються до розуміння важливости національної самоідентифікації. Путлєр - визначний націєтворець України. Без війни Україна поступово б вмирала, просиджуючи життя в московському youtube, і слухаючи "рускає радіо" і "шансон". А так з'явився шанс. Парадокс, але Ю. Касьянов мав рацію, коли у квітні 2019-го прорік: "С зєлєнскім у Украіни єсть шанс". Бог ще той гуморист.
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16.10.2022 10:36 Ответить
до антимайданівців я не маю особої довіри... серед них багато перевертнів як з ОПЗЖ..... Паскуди ніщать Нвкополь... падли... у місці нема військових.. рашисти пакостят і нема їм прощення
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16.10.2022 10:30 Ответить
тому і ніщать,бо ответки нема
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16.10.2022 12:32 Ответить
в курську і бєлгороді котельні і електростанції таки будуть зайвими, кацами випадково їх обстріляють
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16.10.2022 11:15 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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16.10.2022 11:38 Ответить
 
 