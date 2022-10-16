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Последствия ударов по Никополю: 6 раненых, уничтожены котельная, поражен ряд гражданских объектов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Этой ночью Никополь Днепропетровской области рашисты обстреляли 30 раз из ствольной артиллерии. Также зафиксировано около полусотни прилетов из "Града".
Об этом сообщил в телеграмм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ранены 6 человек, 2 госпитализированы.
"Обстрелы уничтожили котельную городского дворца культуры, поражены лицей, кафе, маркет, промышленные предприятия, отделения "Укрпочты". россияне обстреляли и 3 девятиэтажки, 21 частный дом, повредили 5 линий электропередач и многие другие объекты. Террористы. Соответствующие службы, где это возможно, начали восстановление", - отмечают в ОП.
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