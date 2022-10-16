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За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донетчины. Больше всего пострадал Бахмут. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За минувшие сутки российские войска совершили 17 обстрелов. Есть раненые и погибшие мирные жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донетчины. Больше всего пострадал Бахмут 01

"Армия РФ ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Торецк, Константиновка, Часовой Яр, селах Карловка, Орловка. Враг применил против мирного населения РСЗО "Ураган", "Град", ракеты, артиллерию и танки. Уничтожены и повреждены 20 гражданских объектов – 14 жилых домов, детский сад, медицинское учреждение, территория предприятия пищевой промышленности, автомобили, гараж", - говорится в сообщении.

За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донетчины. Больше всего пострадал Бахмут 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: россияне артиллерией и из "Градов" обстреляли 11 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донетчины. Больше всего пострадал Бахмут 03

От вражеской артиллерии продолжает страдать Бахмут. За сутки оккупанты пять раз обстреляли город, убили и ранили гражданских. В результате вражеских попаданий повреждены 11 частных домов.
За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донетчины. Больше всего пострадал Бахмут 04
За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донетчины. Больше всего пострадал Бахмут 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли удар по Константиновке на Донетчине. ФОТОрепортаж


За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донетчины. Больше всего пострадал Бахмут 06
За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донетчины. Больше всего пострадал Бахмут 07
За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донетчины. Больше всего пострадал Бахмут 08
За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донетчины. Больше всего пострадал Бахмут 09
За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донетчины. Больше всего пострадал Бахмут 10
За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донетчины. Больше всего пострадал Бахмут 11
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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16.10.2022 11:40 Ответить
 
 