За сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов Донетчины. Больше всего пострадал Бахмут. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска совершили 17 обстрелов. Есть раненые и погибшие мирные жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Армия РФ ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Торецк, Константиновка, Часовой Яр, селах Карловка, Орловка. Враг применил против мирного населения РСЗО "Ураган", "Град", ракеты, артиллерию и танки. Уничтожены и повреждены 20 гражданских объектов – 14 жилых домов, детский сад, медицинское учреждение, территория предприятия пищевой промышленности, автомобили, гараж", - говорится в сообщении.

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От вражеской артиллерии продолжает страдать Бахмут. За сутки оккупанты пять раз обстреляли город, убили и ранили гражданских. В результате вражеских попаданий повреждены 11 частных домов.





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