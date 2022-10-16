Последствия стрельбы в воинской части в Белгородской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский пропагандист Анатолий Шарий опубликовал фото из полигона в военной части на Белгородщине, где накануне произошла стрельба.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, в результате стрельбы официально 11 убитых, 15 раненых российских оккупантов.
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"Стрєльба по мішені стоящий дружбан"
Аминь (за кораблем - дійшли курви).
Мішень- "Бігуший кабан". Переназивали - "Бігущмй дружбан".
Туточки просто прикол.
в перекладі - збірна стрільба (інгове закінчення - діюча у даний момент). Зразу не доперло.
Слава ЗСУ (засланным стрелкам Узбекистана)! Басмачам слава!