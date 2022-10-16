Последствия стрельбы в воинской части в Белгородской области. ФОТОрепортаж

Российский пропагандист Анатолий Шарий опубликовал фото из полигона в военной части на Белгородщине, где накануне произошла стрельба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, в результате стрельбы официально 11 убитых, 15 раненых российских оккупантов.

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