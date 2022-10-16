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Последствия стрельбы в воинской части в Белгородской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский пропагандист Анатолий Шарий опубликовал фото из полигона в военной части на Белгородщине, где накануне произошла стрельба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, в результате стрельбы официально 11 убитых, 15 раненых российских оккупантов.

Читайте также: Ракетными ударами и мобилизацией России не удалось переломить ход войны, - Washington Post

Последствия стрельбы в воинской части в Белгородской области 01
Последствия стрельбы в воинской части в Белгородской области 02
Последствия стрельбы в воинской части в Белгородской области 03
Последствия стрельбы в воинской части в Белгородской области 04
Последствия стрельбы в воинской части в Белгородской области 05
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Топ комментарии
+78
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16.10.2022 11:34
+45
Красота-ляпота, на біс!
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16.10.2022 11:30
+41
Єті узбєкі - справжні біндєровци, візітку Яроша нашлі?
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16.10.2022 11:32
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Красота-ляпота, на біс!
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16.10.2022 11:30 Ответить
І головне,що вони розстріляли добровольців, а не мобічмобіків. Були аналізи
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16.10.2022 11:35 Ответить
Коновалов їх призвав і дав зброю. В генах у нього щось коновальне є раз таке призвище.
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16.10.2022 12:07 Ответить
Бував в тій каменці під виборгом на початку 80х під час служби в кадрах совєцької армії. Там тоді дислокувалась дивізія, а поблизу був полігон бобочино.Тоді ще "ахвіцери бивалиє" називали те гниле місце курорт італійський Бобочіно.На початку вторгнення ,до речі, з танкового полку в тій камєнці були полонені строковики, "коториє подпісалі контракт".
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16.10.2022 14:15 Ответить
Они єщо неначіналі!
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16.10.2022 11:30 Ответить
Шарик -гандон штопаный , все равно сядеш
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16.10.2022 11:50 Ответить
Економія на логістиці
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16.10.2022 11:31 Ответить
Єті узбєкі - справжні біндєровци, візітку Яроша нашлі?
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16.10.2022 11:32 Ответить
только стреляют плохо (((
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16.10.2022 15:25 Ответить
Ипала жаба гадюку...
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16.10.2022 11:32 Ответить
Тут хтось не жаба, або хтось не гадюка. Узбеки ніколи не були явними підніжками кацапів і чи не найдовше продовжували чинити опір у басмацькому русі. Це явно акт помсти. Жертовний. Бо стрільці наперед знали, шо шанси вижити у них нульові. Узбеки не є ні нашими братами, ні нашими союзникам. Але вони є ворогами наших ворогів, а тому - наші ситуативні союзники, чи навіть друзі.
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16.10.2022 11:45 Ответить
повторяйте частіше, хоч щогодини!

нашим менше роботи буде

одобрям!
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16.10.2022 11:32 Ответить
Ставте вагон-рефрижератор біля кожної частини
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16.10.2022 11:34 Ответить
І можна не стріляти. Вони самі у вагоні компактно влягуться.
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16.10.2022 13:15 Ответить
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16.10.2022 11:34 Ответить
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16.10.2022 23:27 Ответить
Один из орков руки поднял, хотел здаться по программе "Хочу жить", но стрелки решили что он не искренен.
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16.10.2022 11:34 Ответить
😂
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16.10.2022 14:50 Ответить
Нужно дать награду этим патриотам. Думаю, теперь рашисты срать в штаны будут прежде чем проводить мобилизацию малых народов
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16.10.2022 11:34 Ответить
Так бы пару раз сделали мобики на окупированных территориях Украины, на этом рашистская мобилизация и закончилась бы. Но к сожадению пока бараны с окупированных территорий выбирают сдохнуть на фронте но не поднять руку на тех кто их на убой погнал
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16.10.2022 11:45 Ответить
Видать наслушался этот Тоджиддин от русских за время своей карьеры дворником про свою маму по самую не могу...
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16.10.2022 11:34 Ответить
Восімь лєт бамбілі Душанбє
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16.10.2022 11:34 Ответить
гарно лежать...
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16.10.2022 11:34 Ответить
Кучно. (Господи прости.)
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16.10.2022 12:33 Ответить
Гарні руцкі...
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16.10.2022 14:14 Ответить
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16.10.2022 11:35 Ответить
Фсьо, тепер мосхвыльм сниме картину 10 рота
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16.10.2022 11:35 Ответить
Я думаю назва "Задвухсочений взвод" теж звучатиме.
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16.10.2022 14:19 Ответить
Узбекистану?...Узбекистан ета крута!
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16.10.2022 11:35 Ответить
Ну - ВСЕ! Кацапам показали напрям і вказали чергових "ворогів Росії" Колись ганяли євреїв - залишилися без тямущих лікарів та інших науковців Потім "хахли" виявилися "лишними" - залишилися без комскладу в армії Потім почали ганять грузинів - почалися в Москві перебої з фруктами Тепер почнуть ганять узбеків і таджиків (у довідці - таджицьке прізвище) Залишиться Москва без плову та східних спецій!
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16.10.2022 11:36 Ответить
джамшутінг.
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16.10.2022 11:43 Ответить
накормили рузню куртом. мабуть пересолений, у всіх нирки зупинились
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16.10.2022 11:37 Ответить
Восток,дело тонкое!
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16.10.2022 11:37 Ответить
Ці фото зробили мій ранок ...
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16.10.2022 11:37 Ответить
Новий спорт.
"Стрєльба по мішені стоящий дружбан"
Аминь (за кораблем - дійшли курви).
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16.10.2022 11:38 Ответить
джамшутінг.
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16.10.2022 11:44 Ответить
Колись була ржака на стендовій стрільбі.
Мішень- "Бігуший кабан". Переназивали - "Бігущмй дружбан".
Туточки просто прикол.
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16.10.2022 11:50 Ответить
Стрельба по-таджицки (македоняне)
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16.10.2022 11:56 Ответить
Угу,
в перекладі - збірна стрільба (інгове закінчення - діюча у даний момент). Зразу не доперло.
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16.10.2022 12:02 Ответить
Шаріи непотопляємии .
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16.10.2022 11:41 Ответить
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16.10.2022 11:43 Ответить
Ну чё, как постреляли?
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16.10.2022 11:53 Ответить
На трохи чмобіків поменшало, не погано.
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16.10.2022 11:51 Ответить
НА першому хвото - мабуть іконку шукає
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16.10.2022 11:53 Ответить
Нє, все-таки обшукує...
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16.10.2022 11:54 Ответить
Як проповідувала ясновидяча жебрачка Марєм'янушка ще у 19 сторіччі у стольному граді Мацквє : " І бьіть сєму мєсту пусту...". Потім підходила до зівак зі словами : " Дай копєєчку.....". А хто не давав, то плювала в очі зі словами :" Ну, нє взьіщі...."
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16.10.2022 11:55 Ответить
цифра 11, це з узбецькими героями, чи без них?
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16.10.2022 12:02 Ответить
если считать по фото этих дохлых свиноцабак - то больше одиннадцати...
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16.10.2022 13:18 Ответить
это росия - орки друг друга стреляют потом "важные орки" оставшихся в живых сажают в тюрьму в итоге отличившився оркам ***** ордена вешает ...
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16.10.2022 12:07 Ответить
Узбекобандерівці
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16.10.2022 12:07 Ответить
Ні, то таджики
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16.10.2022 12:13 Ответить
Всё равнл бандеровцы
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16.10.2022 23:30 Ответить
Ну шо, пора ставити обеліск або стеллу...оголосити конкурс на памятний напис
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16.10.2022 12:13 Ответить
Слава Таджикистон!
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16.10.2022 12:14 Ответить
На одном из фото с несостоявшимся асвабадителем на его фоне надпись - ШАРИЙ! Дай-то Бог!

Слава ЗСУ (засланным стрелкам Узбекистана)! Басмачам слава!
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16.10.2022 12:20 Ответить
Все одно б подохли б в Україні. А так хоч тіла збережуться і родичам віддадуть.
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16.10.2022 12:22 Ответить
Možet bitj
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16.10.2022 13:39 Ответить
Так виплат небуде.... а хтось вже Ладу "прісмотрєл" .... родичі будуть ридати не награно.
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17.10.2022 05:08 Ответить
Таджикам респект и медаль от Украины посмертно)
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16.10.2022 12:25 Ответить
Джамшут сила!
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16.10.2022 12:46 Ответить
Короче, кавказцы русских постреляли, как всегда.
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16.10.2022 12:52 Ответить
Це до орків вже прийли таліби. Нафта-нафтою, а розплачуватися невірним за мільйон вбитих в Афгані доведеться.
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16.10.2022 12:52 Ответить
Что, они сказали ему что он чурка, хач и гнида черножопая?
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16.10.2022 12:56 Ответить
Азиатские народы воюют на нашей стороне!
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16.10.2022 12:57 Ответить
С почином вас дорогие товарищи.
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16.10.2022 13:05 Ответить
Улица Амизонда.
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16.10.2022 13:32 Ответить
Тепер рашисти будуть уважать таджиків
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16.10.2022 13:54 Ответить
Чиста руцький пейзаж!!!
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16.10.2022 14:24 Ответить
В понеділок соловіний помєт ізрєчьот: "Командіра часті і і.о начштаба расстрєлять бєз суда і слєдствія за плохой подбор чмобіков.Пріказ довєсті до всєго командованія сіл нападєнія".
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16.10.2022 14:28 Ответить
Я в 1001 раз шкодую про передчасну кончину жіріка! Так не вистачає його емоційних виступів
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16.10.2022 14:51 Ответить
"Гарний кацап- дохлий кацап."Трохи перефразував класику...
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16.10.2022 15:55 Ответить
пришла команда таджиків призначити узбеками
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16.10.2022 16:03 Ответить
 
 