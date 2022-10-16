В Минреинтеграции дали советы, как обезопаситься от дронов-камикадзе: не прячьтесь в подъездах и подвалах панельных домов. ИНФОГРАФИКА

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало советы, как распознать беспилотный летательный аппарат и уберечься от него.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал ведомства.

Немалый ущерб объектам нашей критической инфраструктуры наносят вражеские ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Значительную опасность они представляют и для гражданских: дроны-камикадзе могут нести несколько десятков килограммов взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну. К счастью, нашей ПВО удается сбить, но собственная безопасность превыше всего", - говорится в сообщении.

Минреинтеграции собрало советы о том, как распознать БПЛА и уберечься от этого оружия. В частности, двигатель дрона-камикадзе громкий. При приближении в воздухе слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы.

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"Услышав подобный звук, пытайтесь попасть в специальное оборудованное укрытие. Пользуйтесь подвалами, цокольными этажами домов, подземными паркингами, переходами или соблюдайте правила "двух стен", - отметили в Минреинтеграции. Также не стоит оставаться в транспорте. Следует выйти, как можно дальше отбежать от дороги и там найти возможное укрытие.

Места для укрытия нужно выбирать как можно дальше от военных стратегических объектов и административных учреждений.

"Не прячьтесь в подъездах, под арками на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и т.д.", - подчеркнули в Минреинтеграции.