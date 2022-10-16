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В Минреинтеграции дали советы, как обезопаситься от дронов-камикадзе: не прячьтесь в подъездах и подвалах панельных домов. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало советы, как распознать беспилотный летательный аппарат и уберечься от него.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал ведомства.

Немалый ущерб объектам нашей критической инфраструктуры наносят вражеские ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Значительную опасность они представляют и для гражданских: дроны-камикадзе могут нести несколько десятков килограммов взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну. К счастью, нашей ПВО удается сбить, но собственная безопасность превыше всего", - говорится в сообщении.

Минреинтеграции собрало советы о том, как распознать БПЛА и уберечься от этого оружия. В частности, двигатель дрона-камикадзе громкий. При приближении в воздухе слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы.

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"Услышав подобный звук, пытайтесь попасть в специальное оборудованное укрытие. Пользуйтесь подвалами, цокольными этажами домов, подземными паркингами, переходами или соблюдайте правила "двух стен", - отметили в Минреинтеграции. Также не стоит оставаться в транспорте. Следует выйти, как можно дальше отбежать от дороги и там найти возможное укрытие.

Места для укрытия нужно выбирать как можно дальше от военных стратегических объектов и административных учреждений.

"Не прячьтесь в подъездах, под арками на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и т.д.", - подчеркнули в Минреинтеграции.

В Минреинтеграции дали советы, как обезопаситься от дронов-камикадзе: не прячьтесь в подъездах и подвалах панельных домов 01
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Топ комментарии
+26
В Україні 70% будинків -панельні. Де ж тоді бомбосховища робити?
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16.10.2022 13:01
+24
поради давати легше, чим ними скористатись...
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16.10.2022 13:03
+16
Особливо легко давати поради з надійного бомбосховища.
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16.10.2022 13:26
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В Україні 70% будинків -панельні. Де ж тоді бомбосховища робити?
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16.10.2022 13:01 Ответить
Эти дроны довольно громкие главное не уезжайте или убегайте от них если не уверенны что успеете в укрытие Двигайтесь на встречу если он за вами охотиться . Он не может развернуться сразу поэтому проскочив под ним вы в безопасности Мы ушли так и он просто взорвал участок дороги
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16.10.2022 15:20 Ответить
При наближенні у повітрі чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили.

а як щодо дебілів на мотоциклах без глушників ?
коли вже нарешті приберут їх з доріг ?
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16.10.2022 15:53 Ответить
Вообще, то да. Есть ВР, куча депутатов груши околачивают. Принять закон, ограничивающий шумность гражданского транспорта. Хотя бы на время войны. Понятно, чтотс выполнением будут сложности, но хоть часть "гонщиков" с улиц уберут.
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16.10.2022 18:02 Ответить
У нас на підвалах панельних будинків місцева влада понавішувала листків Бомбосховище №1*** і все. І чхати вона хотіла на те що це заборонено ще з радянських часів.
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16.10.2022 21:46 Ответить
поради давати легше, чим ними скористатись...
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16.10.2022 13:03 Ответить
Особливо легко давати поради з надійного бомбосховища.
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16.10.2022 13:26 Ответить
ТЕЦ ЗА ТЕЦ ‼️‼️‼️‼️( Роман ЦИМБАЛЮК, журналіст)
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16.10.2022 13:03 Ответить
В "брєжнєвських" мікрорайонах, де тільки панельні будинки, у підвалах яких навіть щурам нема де пролізти, а поряд ні підземних переходів, ні паркінгів - безпечніше на вулиці? Я так це розумію?
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16.10.2022 13:24 Ответить
Певне краще перебувати в приміщенні, ніж на відкритих площах з ризиком попасти під вибухову хвилю. У моїй пятиповерхівці захаращений сміттям підвал завдяки «господарським» сусідам, які виносять туди всякий хлам. Тому сиджу під час тривог в квартирі за відсутності безпечного укриття
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16.10.2022 13:29 Ответить
Чушь все эти порады по большей части и потому никто им не следует.
По Украине с начала войны уже больше 1000 воздушных тревог.
Никто в здравом уме в тыловых городах каждую тревогу не будет прятаться...
Иначе условно говор взлет 5ти беспилотников-камиказде на час парализует всю страну.
Или взлёт одного Мига с кинжалом, который может быть запущен куда угодно.
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16.10.2022 13:28 Ответить
Прятаться от каждой тревоги может и не надо, но
1) Уйти как можно дальше от объектов военной, гражданской инфраструктуры. Военкоматы, ТЭЦ, подстанции, мэрии - вот от такого лучше уйти как можно дальше.
2) Ну не стой ты как идиот на центральной улице, уйди ну хотя бы в переулок. Если будут осколки, то они летят далеко, зачем тебе рисковать?

Чтобы если уж так твоему городу не повезло (а моему Кременчугу не везло уже много раз) - ты хотя бы достаточно далеко был.
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16.10.2022 13:34 Ответить
Опять же, во время тревоги "в ТРЦ за хлебушком" тоже лучше не ходить - доказано "Амстором" в Кременчуге.
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16.10.2022 13:36 Ответить
в мой город прилетало раз 50, а тревог было как я и сказал 1000 штук. На них уже никто не обращает внимание, и все ходят повсюду. В Кременчуге уверен точно так же, ну кроме тебя.
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16.10.2022 13:47 Ответить
Факт, но рекомендации для воздушных тревог не зря сделаны.
Я лучше посижу во время тревоги.
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16.10.2022 14:19 Ответить
та сиди, я ж говорю, ты один и сидишь. Миг-31 еще и без ракеты Кинжал поднялся в небо и по всей Украине дали тревогу. И так уже было сотни раз. И будет. И каждый раз усераться - не вариант. Прилетит - так прилетит. У нас уже давно реагируют только на реальную опасность, а не на эти предупреждения.
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16.10.2022 14:41 Ответить
это я уже молчу про то, что половина прилётов с попаданиями была ДО СИГНАЛА ТРЕВОГИ. Что еще больше влияет на поведение людей.
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16.10.2022 13:48 Ответить
Все знают что орки дронами стараются бомбить енергосети и ТЕС. Неужели нельзя по периметру етих обьектов а так же по периметру городов на крышах установить наблюдательные пункты с ПЗРК или хоть пулеметами для их защиты если не от ракет то хоть от мопедов? Тогда дедовские приемы применяйте аеростаты и заградительные сети.
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16.10.2022 13:28 Ответить
тебе надо срочно в армию, в ПВО, будет отвечать за оборону ТЭЦ, без тебя там вообще никак бро... ты просто должен.
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16.10.2022 13:49 Ответить
Неа, план именно таков, ес мерзнет из-за цены а мы из-за якобы "орков"... Решение с прослушкой - 10 млн грн. Не говоря про "союзников" которые со спутников видят в широком спектре как кто то газы пускает.. .а дронов не замечают... (сарказм)
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16.10.2022 14:32 Ответить
Підвал якраз і непогано.50 кг не обвалить будинок.
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16.10.2022 17:25 Ответить
Особливо цікаво як випадаючи з транспорту на вулицю розпізнати який перед тобою будинок - панельний чи каркасний?
До речі сьогодні в ранці шахід потрапив в цегляний будинок з товстими стінами, який до війни вважали найкращим та міцним житлом. Але.....
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17.10.2022 23:28 Ответить
 
 