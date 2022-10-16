В Минреинтеграции дали советы, как обезопаситься от дронов-камикадзе: не прячьтесь в подъездах и подвалах панельных домов. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало советы, как распознать беспилотный летательный аппарат и уберечься от него.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал ведомства.
Немалый ущерб объектам нашей критической инфраструктуры наносят вражеские ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Значительную опасность они представляют и для гражданских: дроны-камикадзе могут нести несколько десятков килограммов взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну. К счастью, нашей ПВО удается сбить, но собственная безопасность превыше всего", - говорится в сообщении.
Минреинтеграции собрало советы о том, как распознать БПЛА и уберечься от этого оружия. В частности, двигатель дрона-камикадзе громкий. При приближении в воздухе слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы.
"Услышав подобный звук, пытайтесь попасть в специальное оборудованное укрытие. Пользуйтесь подвалами, цокольными этажами домов, подземными паркингами, переходами или соблюдайте правила "двух стен", - отметили в Минреинтеграции. Также не стоит оставаться в транспорте. Следует выйти, как можно дальше отбежать от дороги и там найти возможное укрытие.
Места для укрытия нужно выбирать как можно дальше от военных стратегических объектов и административных учреждений.
"Не прячьтесь в подъездах, под арками на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и т.д.", - подчеркнули в Минреинтеграции.
Пожалуйста, подождите...
а як щодо дебілів на мотоциклах без глушників ?
коли вже нарешті приберут їх з доріг ?
По Украине с начала войны уже больше 1000 воздушных тревог.
Никто в здравом уме в тыловых городах каждую тревогу не будет прятаться...
Иначе условно говор взлет 5ти беспилотников-камиказде на час парализует всю страну.
Или взлёт одного Мига с кинжалом, который может быть запущен куда угодно.
1) Уйти как можно дальше от объектов военной, гражданской инфраструктуры. Военкоматы, ТЭЦ, подстанции, мэрии - вот от такого лучше уйти как можно дальше.
2) Ну не стой ты как идиот на центральной улице, уйди ну хотя бы в переулок. Если будут осколки, то они летят далеко, зачем тебе рисковать?
Чтобы если уж так твоему городу не повезло (а моему Кременчугу не везло уже много раз) - ты хотя бы достаточно далеко был.
Я лучше посижу во время тревоги.
До речі сьогодні в ранці шахід потрапив в цегляний будинок з товстими стінами, який до війни вважали найкращим та міцним житлом. Але.....