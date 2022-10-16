Херсонские партизаны просят жителей 14 сел эвакуироваться на левый берег Днепра. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Херсонские партизаны просят жителей 14 населённых пунктов в области срочно эвакуироваться на левый берег Днепра.
Как информирует Цензор.НЕТ, обращение направлено на жителей Правдиного, Солдатского, Петровки, Барвинка, Новокиевки, Шмидтового, Крутого Яра, Киселевки, Надеждовки, Парышивого, Грозового, Знаменки, Зорянки, Томиной Балки и Красного Подола.
Херсонские партизаны напоминают, что Армия обороны Израиля ЦАХАЛ перед штурмом населенного пункта сбрасывает листовки с предупреждением для местного населения, результат таких акций - успешный штурм и минимизация человеческих потерь.
"Так же и сейчас мы должны ответственно отнестись к таким открыткам и эвакуироваться в безопасное место", - говорится в сообщении.
Напомним, предатели призывают жителей временно оккупированной Херсонщины выезжать в Крым и РФ. В то же время украинские граждане сопротивляются депортации.
Пожалуйста, подождите...
і що родичі лади не отримають..хворі дебіли..
В новині не згадується Червоний Маяк.
Це стосується правого берега Інгульця, і з'явилася ця вимушена міра, мабуть під час контрнаступу по Бериславському напрямку..
І скопіюю з попереднього повідомлення:
« і з'явилася ця вимушена міра, мабуть під час контрнаступу по Бериславському напрямку..»
Зараз наступ в сторону Береслива, де буде «завтра»? Судячи з переліку населених пунктів не важко здогадатися, мабуть.
И от Берислава до Крутого Яра до "завтра" мы не пройдем. Так что эти призывы выглядят как-то провокационно, и не известно вообще откуда ноги растут у этих расклеенных листовок.
ви тролите? Чи як зрозуміти?
до чого тут Крутий Яр до Бериславу?!
Чиви не в курсі що Посад-Покровське наше з березня?!
А про Берислав - це ви чомусь його згадали у своєму пості 16.10.2022 15:21
Вони і так в окупації і так само прямо зараз є ризик бути пограбованим і все інше. При чому тут заміновані - є не заміновані дороги, якими цивільні користуються щоденно.
про Борислав - то ви самі приплели Червоний Маяк, я писав про наступ на Бериславському напряму.
Закопатися вдома? У напівзруйнованих селах? Не знаючи скільки часу сидіти в погребі, піч там збудувати? І так далі.
а) не будет происходить без санкций оккупантов
б) будет использовано для прикрытия своей передислокации/отступления, или иных логистических операций.
Сел в свом погребе, и сиди. ***** ездить колоннами с войсками оккупантов.
Так перекликаються, і що з того? Партизани не діють не координуючись з ЗСУ. Це не перше повідомлення такого роду, що я знаю на тому напрямку. Є різного роду варіанти для цивільних потрапити на лівий берег. Захочуть прикриттям цивільними насаджують в автобус і поїдуть, таке вже було.
????? Ти кацап ? Тоб то купа відосів з копртерів де вони ховають техніку в дворах і сараях і розміщують склади БК та КП в школах чи різних адмінбудівлях , це що ? Зьомки ГОЛІВУДУ? То по твойому кацапи воюють в полях , а наші ******** мирняк? А з окопів кацапня тікає в село , чи ні ні ? Певно бігає тільки по полю ,щоб не наражати мирних на небезпеку, і щоб наші знищували іх як в тирі? Десь я таке вже чув !
А визнати , що ти написав херню про села між нашими і Херсоном і які неякого відношення не мають до Беріслава - ні як ?Чи будеш далі дурня ліпитии?
Зачем эвакуироваться на левый берег, если можно поехать на уже освобожденную территорию Украины?
С другой стороны, таким макаром точно указываются направления наших ударов, ну такое себе...
Еврей и листовки
Во время войны решил один еврей записаться в отряд, просит чтобы его приняли. Командир долго думал и говорит: "Слушай, обычно мы не берем чужих, но для тебя сделаем исключение, если выполнишь наше задание. Возьми на том столе пачку листовой и раздай их в занятом фашистами городе. Срок выполнения задачи - три дня! Довольный еврей ушел на задание, нет его день, нет два, неделю ни слуха, ни духа. Командир думает - пропал наш боец, наверное...
Через месяц еврей возвращается, идет к командиру, кладет ему на стол деньги из карманов и докладывает: "Товарищ командир, по вашему заданию заявляю - выполнено все, листовок больше нет, но очень вас прошу, больше не давайте мне такие задания - товар не ходовой, да и полиция гоняется!
А во вторых вы наверное если вам кацапы заплатят деньги тоже будете портить жизнь Украины
А в третьих те люди которые были в окупации их нужно проверять их много будет по тюрьмах сидеть .Колаборанты есть колаборанты и доказать у военное время что вы прав или кто-то еще прав это никому не интересно никто никому не поверит
В Україні гуманна армія тому проти живого коридору ніколи ні за яких обставин не піде - як і було в 2014 то таке буде і зараз.
А во вторых вы наверное если вам кацапы заплатят деньги тоже будете портить жизнь Украины
Я спитав, чи ляжете особисто Ви під танк, якщо кацапи Вам заплатять гроші? Та друге питання, якщо вже зайшло:
Скільки грошей Вам потрібно заплатити, щоб Ви лягли під танк ЗСУ, перешкождаючи тим самим наступу? 100$? 1000$? 10 000$?
Дуже цікаво, чекаю на відповідь)