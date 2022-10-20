Защищая Украину, погиб разведчик 81-й бригады Виталий Пилипенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Защищая Украину, погиб депутат Дружковского городского совета, разведчик 81-й отдельной аэромобильной бригады Виталий Пилипенко.

Об этом сообщил депутат Дружковского городского совета Павел Островский, передает Цензор.НЕТ.

"Он был уникальным бойцом, и об этом стоит рассказать.

Война 2014 года застала Виталия на заработках в Израиле. Он решил вернуться в Украину и уйти добровольцем на фронт. В Дружковке формировалась 81-я десантно-штурмовая бригада, и Виталий присоединился к разведроте. Боевое крещение Виталия и его побратимов состоялось в Донецком аэропорту.

Виталий Пилипенко нес службу в самых горячих точках — ДАП, Пески, Авдеевская промзона. Командование доверяло ему наиболее ответственные задачи, а его авторитет среди побратимов был нерушим. За время военной службы он имел два тяжелых ранения и долгие периоды реабилитации, но воспринимал их с юмором - называл "вынужденным отпуском". После обоих ранений он возвращался в строй, к побратимам.

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Проблемы со здоровьем давали знать о себе, и Виталия комиссовали на пенсию по состоянию здоровья. Ему было непросто привыкнуть к гражданской жизни, но вместе с женой Ярославой они продолжали помогать своему подразделению.

У Виталия всегда было обостренное чувство справедливости, и именно поэтому я предложил ему присоединиться к команде "ГОЛОС. Дружковка" на местных выборах. Он принял это предложение, и жители Дружковки избрали его депутатом. С первого дня он стал ежедневным кошмаром для депутатов от ОПЗЖ, имевших монобольшинство в городском совете. Его принципиальность и прямолинейность не раз позволяли переломить ситуацию в интересах дружковчан, а не мафиозных кланов. Виталий верил в украинскую Донетчину и постоянно поддерживал инициативы, укреплявшие украинскую идентичность. А еще постоянно спрашивал нас с Романом Лозинским: "Когда вы там уже запретите ОПЗЖ?"

24 февраля этого года Виталий вернулся в свою бригаду и снова принялся за наиболее опасные и ответственные задачи. Его низкий рост делали его незаметным разведчиком. Я организовывал помощь для его подразделения (огромное спасибо Благотворительному фонду Сергея Притулы) и имел удовольствие видеть, как Виталий и его побратимы отправляют оккупантов в ад. (Одно из видео размещу здесь). Во время выполнения боевой задачи Виталий Пилипенко погиб. Тело удалось обнаружить не сразу — только после длительных поисков силами бригады и поисковой миссии "Черный тюльпан".

У Виталия остались жена, мама и самое ценное его сокровище – дочь от первого брака.

Похороны Виталия пройдут в родной Сосновке (Львовская область) завтра, 17 октября.







































