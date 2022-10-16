В оккупированном Бердянске прогремели взрывы и возник пожар, - соцсети. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 16 октября в оккупированном Бердянске были слышны взрывы, после чего возник масштабный пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.
т. о. Бердянськ.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) October 16, 2022
Знову ввечорі палять не там де треба?
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Відповідь шедевральна "Злочин тяжкий - мусиш сидіти".
Справжній Ковпак був зовсім іншим. Наприклад, ось вам спогади про реального Ковпака:
Приходимо в село Хижки, а там нас теж, ніби вовкулаків стрічають. Мешканці потерпають від нальотів якогось «діда Калпака». Я не відразу второпав, що йдеться про Сидора Ковпака. Пам'ятаю його по Путивлю, де кілька разів бував у справах. А дядько знав, ще по Котельві, де партизанський дід народився, говорив, що до революції цей самий Ковпак - відомий конокрад. Перед війною «дід Калпак» очолював путивльський міськвиконком, а прийшов німець, подався партизанити.
На відміну від Бугари, не дременув у тил, а окошився у лісах, тероризуючи населення. Німців тут мало, тому люди на їхню помогу й не сподіваються, конокраду ж привільно, залякані ним селяни повинні гнати для його бандитів горілку і всіляко обслуговувати, обшивати й прати.
Перше враження від Ковпака неприємне; старий невіглас, який речення не спроможний мовити без матюка, використовуючи кацапські «***» та «єдріть мать». Типовий «батя», як називало його оточення. «Батя» кримінальників та п'яниць.
Бійці багато пили, а тому й язики розв'язані. За журналістською звичкою, так про всяк випадок, збирав різну інформацію, мо' знадобиться. Швидко дізнався про деталі формування загону. Як, вже оповідав, коли прийшли німці Ковпак з невеличкою групкою пішов у ліс. За кілька тижнів закінчилися припаси, тому конокрад влаштував наскоки на навколишні села: Кардаші, Зозулино, Нову Шарпівку, Спадщину. Чим далі, тим активніше шукав зв'язків з «великою землею» тобто з Москвою, бо харчуватися ставало складніше. У деяких селах люди за допомоги німців влаштовували проти лісових банд сили самооборони.
Якісь вагомі диверсії Ковпак не здійснював, обмежувався примусовим вилученням у селян горілки та продуктів, мотивуючи ніби бореться з контрреволюцією. У селян вилучали цінні речі, навіть вибивали золоті зуби, забирали годинники, гроші, білизну. Бандити не любили Руднєва, бо той наводив порядок, максимально впроваджував військове життя, чиноповагу, носіння уніформи з відзнаками. Начштабом і керівником військових операцій був чекіст Базима.
https://history.sumy.ua/research/article/449-arkadijpovazhnijqspovidpartizanaq.html
Опісля війни взагалі така каша-малаша почалася. Багатьох із колишніх партизан знов мобілізували, тільки тепер на боротьбу з УПА. І набирали найгірших, найгірших у моральному розумінні.
Патологічних садистів, алкоголіків, наркоманів, які вже не мислили себе у мирному житті. Вони склали кістяк, так званих, «спецбоївок», які працювали під бандерівців. В уніформі УПА спалювали села, різали дітей, навіть знищували совєтський актив, як-то комсомольців, учителів, медпрацівників. Розумієш, комуністам потрібно було змінити менталітет, усе що накопичувалося в українців протягом століть - дух воїна, дух вільної людини.
Колишні партизанські ватажки книжки понаписували. Той же Ковпак свій опус «Від Путивлю до Карпат» видав, хоча сумніваюсь, що малограмотний конокрад міг упоратися, чиєсь творіння. Подано викривлено, з відповідним пафосом.
Ще й історія з ковпаківською казною цікава, циган протягом війни назбирав кілька валіз золота. Звісно не приховалося б від нишпорок із беріївської контори, та старий циган не по зубах. Золото встиг відправити племінником, який десь розчинився на просторах есесеру, кажуть кудись за Урал подався. Слідство по «золотій справі» так і не розпочалося, Ковпак вже став знаменом партизанського руху. Чи запрацює коли це криваве золото один Бог відає. Думаю не буде щастя ковпаківським нащадкам, вдавляться…
Тому не нада ля-ля, напишіть роботу, у будь-якому вигляді, заробите коштів...все інше - балаканина, як кажуть у нас в Полтавській області (поблизу Котелевщини). До речі - спробуйте отаке наговорить хоч кому-небудь в Котельві...пошлють
А якби ви прочитали весь текст, то змогли б побачити внизу посилання на архівні документи.
https://history.sumy.ua/research/article/449-arkadijpovazhnijqspovidpartizanaq.html
Уривок із доповідної записки політрука 5-ї групи сумського партизанського з'єднання В.Мінаєва начальнику УШПР Т.Строкачу про стан з'єднання.
28 квітня 1943
«Бійці розвідки, коли вривалися в населений пункт, збирають дані, розпитують мешканців про німців та інші питання, але не забувають поцупити ручні чи кишенькові годинники у колгоспника, переконуючи того, що «ти не воюєш доки вони тобі без потреби, а нам без годинника ніяк неможна», де, як не в 3 роті, розвід роті та батареї відбувається п'янка. І за рахунок чого вони п'ють? Зрозуміло, за рахунок мародерства».
ЦДАГО України. - Ф. 62. - Оп. 1. - Спр. 40. - Арк. 149-151.
2.Мова не про захист совка, системи, а про бойовий досвід таких специфічних підрозділів (спробуй сам роками вижити в лісі, ще й воювати з регулярною армією)
3.Звільняли вони нашу землю - це є факт загальновідомий. а хто там по синій справі кому пожалівся, годинники, чи молока кружку, їх і зараз таких вистачає ( ось на минулому тижні переселенець на мерсі полетів на запоріжжя від нас застогнав - ой у меня солдати живут в доме украинские, питаю - і що? Ой пообдирают фсьо. Ну що кажу їдь, перевір, познайомся...
які миші ?
гарно горять