В оккупированном Бердянске прогремели взрывы и возник пожар, - соцсети. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 16 октября в оккупированном Бердянске были слышны взрывы, после чего возник масштабный пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

т. о. Бердянськ.



Знову ввечорі палять не там де треба?



🔥Telegram - https://t.co/GLExONeBFU pic.twitter.com/0ujeJVEiGV