От российского авиаудара по дому в Изюме погибли 9 марта целые семьи. Их судьба оставалась неизвестной до освобождения города, - CNN. ФОТОрепортаж

В жилом комплексе на улице Первомайской, 2 в Изюме Харьковской области 9 марта погибли 54 человека, почти половина жильцов дома. Идентифицированы целые семьи, в частности Яцентюки, Кравченко и Столпаковы.

Об этом говорится в материале Тиле Ребане и Ольги Войтович для CNN, передает Цензор.НЕТ.

Судьбы жителей Изюма в большинстве своем оставались неизвестными, пока несколько недель назад украинские силы освободили город после шести месяцев российской оккупации.

На окраине обнаружили место массового захоронения. Большинство жителей дома №2 по улице Первомайской похоронены там среди более 400 могил, некоторые могилы были с именами.

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Журналисты побеседовали с уцелевшими жителями дома и родственниками погибших.

Михаил Яцентюк 9 марта вышел из подвала, чтобы приготовить чай для внучки. Когда он пришел в себя через полчаса после удара, вся средняя часть его дома была разрушена; огнем был охвачен подвал, где он прятался вместе с семьей и соседями.

В тот день Яцентюк потерял семерых членов семьи - жену Наталью, тетю Зинаиду, дочь Ольгу и ее мужа Виталия, 15-летнего внука Диму, 10-летнего - Алексея и 3-летнюю внучку Аришку.

Население Изюма до войны составило более 40 000 человек. В этом городе одноклассники остаются друзьями на всю жизнь, а семьи живут в одном доме поколениями. Анастасия Водорез и Елена Столпакова росли вместе. Водорез описывает Столпаковых как "очень счастливую, сплоченную" семью. "Друзья всегда собирались у них, потому что нам там было очень весело", - рассказала она CNN из Чехии, где она проживает последние четыре года.

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Когда началось вторжение России в Украину, друзья призвали Елену покинуть Изюм, но ее отец Александр отказался покидать их дом на улице Первомайской, 2.

Местные жители говорят, что после авиаудара российские войска атаковали здание из танков.

Завалы начали разбирать в конце марта; первые тела извлекли чуть менее чем через месяц после обстрела. "Тогда было понятно, что люди гибли семьями", - говорит Татьяна Привалихина, еще одна уехавшая из города жительница Первомайской 2, но потерявшая во время авиаудара свою мать Любовь Петрову.

Семья Любови Петровой (в центре)

Сестра Привалихиных Виктория каждый день приезжала на место в надежде найти мать. "Люди были безлики. Было очень трудно узнать. Выносили тела без головы, выносили отдельно руки и ноги", - вспоминает рассказы сестры Привалихина.

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Семья Столпаковых

Семью Столпаковых - Елену с мужем Димой, дочерей Олесю и Сашу, родителей Елены Александра и Таню, ее младшую сестру Машу и бабушку Люду нашли только в мае. Единственным выжившим членом семьи была другая бабушка Елены, Галя, которая жила на другом конце города.

По словам Яцентюка, всех, кроме 12 погибших в этом жилом доме, похоронили на месте массового захоронения в сосновом лесу близ города. Многие семьи сказали, что им не разрешили перезахоронить или посетить могилы своих близких, пока город был под российской оккупацией.

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